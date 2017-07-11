В офисе Вайнштейнов, семье бизнесменов, тесно связанных с Юревичем, проходят обыски

Точнее, пока выемка документов. Следственное действие происходит в офисе экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна в Челябинске, по улице Татьяничевой.
Как говорят, следственные действия связаны с хищениями бюджетных средств, выделенных на строительство очистных сооружений в Сосновском районе.
Семья бизнесменов Вайштейнов тесно связана с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, обвиняемом в получении астрономических взяток на сумму более 3,4 млрд рублей.
Так, незадолго до отставки Юревича с должности губернатора, СМИ сообщали о том, как он, в компании с сенатором Цыбко отпраздновал день рождения С.Вайнштейна в Ницце и Монако:
«Глава Челябинской области Михаил Юревич сразу после визита в пострадавшие от паводка районы 12 сентября решил провести и выходные на воде — 13 сентября частным самолетом он вместе с многочисленной свитой вылетел в Ниццу праздновать день рожденья своего друга, депутата Госдумы от Челябинской области и одного из богатейших российских чиновников Сергея Вайнштейна. Компанию Юревичу составил также сенатор от Челябинской области Константин Цыбко.
В порту Ниццы челябинских управленцев и законодателей уже ждала двадцатиметровая яхта «Marquis» представительского класса, где в ночь с субботы на воскресенье и проходило основное торжество. Праздник продолжился уже в Монако. Там для гостей состоятельного депутата заранее были арендованы номера класса Deluxe в пятизвездочном отеле Hermitage (цена на человека — от 3615 евро за ночь)…»
Обыски у Вайштейнов — новый эпизод в уголовном деле бывшего губернатора?
Сергей Вайнштейн — уже не депутат, иммунитет закончился, можно смело «брать за жабры» и раскручивать «на предмет Юревича».
ИА «UralDaily.ru» следит за развитием событий.
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Комментарии
Вот если ДАВЫДОВА бы арест,то это был самый мощный УДАР. Тот бы с первых часов начал бы активно давать признательные. Карликанов вот еще крот и тот знает многое и мог бы помочь по спрятанным активам Юревича.
Айяйяй...
в Челябинске улица имени известнейшей (женщина) поэтэссы ЛЮДМИЛЫ ТАТЬЯНИЧЕВОЙ... а вы пишите "Челябинске, по улице Татьяничева." итак...по улице ТатьяничЕВОЙ
Вот спасибо, Горожанка! Сейчас исправим
Жуки те еще! Был такой "Фонд помощи лицам, находящимся в местах л/с", на втором этаже по ул. 40 лет Октября, 30. В период 1994-1998 г.г. - так там Евгений Ефремович не последнюю роль играл.
Какие хорошие здесь (английские) врачи <и лекарства>. Когда мне вчера вкололи очередной кубик буридана, я достиг пятой ступени совершенства и перешел в ментал. Брат Смит говорит, что если я буду соблюдать режим, то начну светиться и мне покажут Тоннель. Мне было так приятно только тогда, когда я получил свои 50 % отката от строительства косторамовского моста. А это, по тому курсу, - 1 лям баксов. Тогда я достиг, по масштабу откатов, своих давних оппонентов, срубивших на строительстве Рифея тоже такую же сумму в 300 деревянных лямов . Неплохо так же прошла «прокупка» Родины. («Прокупка» - продажа с последующей покупкой. Производится за счет бюджета.) Маржа была лямов 45. А дел то – куча. Поставил подпись / получил бонус. А эпизод с «откатом в центр по Гринфлайту». Эти 300 лямов пожертвований в гандольный клуб «Торпедо». Всем ясно – это 10 %. Всем понятно, что сумма навара на дольщиках, т.е. 100% это – 3 ярда (по меньшей мере). Но теперь я смогу увидеть свет Тоннеля (что-то мне говорит, что на этом деле можно срубить неплохих бабок). Купить диспансер, в котором лежу, стать монополистом и, за приличное вознаграждение, предоставлять убежище (продавать койкоместа) в нем разным беглецам, желающим обрести совершенную свободу и гарантию, что никто больше не посягнет на их деньги.
Мост: откат в 50% = 10 млн. долл. в 2012 г.
Ну уж если вайнштейнов замели, то скоро и мительманов потрясут. Вот как, уже и за святых принялись.
Как молодой повеса ждет свиданья С какой-нибудь развратницей лукавой Иль дурой, им обманутой, так я Весь день минуты ждал, когда сойду В подвал мой тайный, к верным сундукам. Счастливый день! могу сегодня я В шестой сундук (в сундук еще неполный) Горсть золота накопленного всыпать. Не много, кажется, но понемногу Сокровища растут. Читал я где-то, Что царь однажды воинам своим Велел снести земли по горсти в кучу, И гордый холм возвысился — и царь Мог с вышины с весельем озирать И дол, покрытый белыми шатрами, И море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной принося Привычну дань мою сюда в подвал, Вознес мой холм — и с высоты его Могу взирать на все, что мне подвластно. Мне всё послушно, я же — ничему; Я выше всех желаний; я спокоен; Я знаю мощь мою: с меня довольно Сего сознанья... Кажется, не много, А скольких человеческих забот, Обманов, слез, молений и проклятий Оно тяжеловесный представитель! Тут есть дублон старинный.... вот он. Нынче Вдова мне отдала его, но прежде С тремя детьми полдня перед окном Она стояла на коленях воя. Шел дождь, и перестал, и вновь пошел, Притворщица не трогалась; я мог бы Ее прогнать, но что-то мне шептало, Что мужнин долг она мне принесла И не захочет завтра быть в тюрьме. А этот? этот мне принес <Цибко> ( вариант- занес Вайнштейн) — Где было взять ему, ленивцу, плуту? Украл, конечно; или, может быть, Там на большой дороге, ночью, в роще... Да! если бы все слезы, кровь и пот, Пролитые за все, что здесь хранится, Из недр земных все выступили вдруг, То был бы вновь потоп — я захлебнулся б В моих подвалах верных. Но пора.
Я каждый раз, когда хочу сундук Мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Нас уверяют медики: есть люди, В убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, то же Я чувствую, что чувствовать должны Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе. Вот мое блаженство! Хочу себе сегодня пир устроить: Зажгу свечу пред каждым сундуком, И все их отопру, и стану сам Средь них глядеть на блещущие груды.
И совесть никогда не грызла, совесть, Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, Незваный гость, докучный собеседник…
- Валера, вчера в Лондоне Миша повесился.
- Принеси-ка мне еще галушек с абрикосовой начинкой.
- Валера, но он же наш сын.
- (Напевает) работники ножа и топора, романтики с большой дороги..
- Пан Валерий, под околицей господин Парубий с пистолетом…
- Алло, господин Смит, нет, платеж таки не поступал.. Циля, отключи проклятый телефон и занавесь шторы.
- Ну ты хоть помолчи, я этому шлемазлу все время твердил – не зарывайся, делай дело по тихоньку, итлэхэ мишпохэ хот зих ир гесрохэ.
-Но как будем теперь жить?..
- Как жили - по тихоньку. Денег тебе на золотой саркофаг хватит. Дэр арбейштэр зол гэбн ундз бэсэрм ун айх грэсэрм.
- Я плачу с этой новости.. Ой кто это лезет к нам в окно? Циля, люди, Валерааааа….
- Ясновельможные господа, я все отдам, не стреляй…..тееее…
- Получи iуда, щоб вi згинулы жидовi оброзiнi, пан Трупчинов, заполохайтi хатiв.
В подзаголовке статьи указано, пусть пока и под знаком вопроса, абсолютно верное предположение. Дело в том, что занимаясь делами ОПС Юревича, даже при всём желании и стремлении, невозможно пройти мимо фигуры Вайнштейна. Это всё равно, что, к примеру, гуляя на Красной площади и поминая портвейном у Лобного места загубленные души, взять и не заметить Кремль. Вайнштейн практически везде. Нет, пожалуй, ни одного значимого закоулка в деле Юревича, где бы вы не наткнулись на Вайнштейна. Он и в КЖСИ-Гринфлайте, и в "реформе" местного здравоохранения-ЧОФОМС, и в историях по выделению земельных участков, и в авантюре под названием "Женева", и, к примеру, в обретении участка под строительство аппартаментов Гранд Вайнштейн в парке Гагарина, и в организации отдыха первых лиц области - увеселительная поездка выходного дня в Монако. Представить, что на тот момент губернатор Юревич с сожительницей, вице-губернатор Сандаков с женой и сенатор Цыбко в статусе "друга семьи" за свой счёт летали в Монако и там ели, пили, отмокали в душе отеля Эрмитаж, метали фишки на зелёном сукне Монте-Карло, и снова ели и пили за свой счёт, без устали славя при этом гений Вайнштейна, не представляется возможным. Как-то не вяжется это со стилем перечисленных лиц. И если учесть, что эти лица не изменяли себе на этом отдыхе выходного дня, то вот вам и дело о взятке. Вспомним Истомина, этого любителя шляться с мужиками по общественным туалетам, бравшего, в том числе, фаршированной рыбой. А если на каждого весельчака из этой компании, включая их спутниц, Вайнштейном было потрачено свыше 150 тысяч рублей, то вот вам и взятка в крупном размере. Почему бы вот следователю из ведущих дело по ОПС Юревича не выписать себе командировку и не слетать в Монако, не совместить приятное с полезным? Там стоит чудесная погода, + 24 градуса за бортом, вероятность осадков 0 (ноль), а по набережной Монегасков и окрестностях томно блуждают сонмы роскошных и в определённых местах уж точно желанных женщин. Вот видите, одна даже уже прилегла и под убаюкивающие покачивания на волнах погрузилась в грезы. Она ждёт, ждёт своего принца. Видите её на фото?
Неужели это попка Кристинки?
Попка хорошая, а яхта у наших нуворишей побольше, пораскидистее. К примеру, как вот эта "посудина", названная Анютой (сейчас она курсирует где-то в районе Лазурного Берега, направляясь в Канны под флагом Каймановых островов). Возможно там сейчас худая попка московско-челябинской Кристины и мнёт мягкие белоснежные маты для загара, а рядом проминает поверхность матрасов уставшее от болезней тело беглого челябинского губернатора (ну кто ему, бывшему члену Европарламента, запретит из Лондона отлучиться).
Анатолий, слышал, что порт прописки Портофино, Италия? Или это другая посудина?
Эта яхта другая, но арендовать её на 2-4 недели Юревичу пока по карману (посмотрел,она в данный момент на Кипре пришвартовалась). Про приобретеннное им плавсредство я раньше слышал, читал на Вашем сайте в т.ч.., и если он покупал что-то, то не на своё имя. Не думаю, что Юревич держал яхту или катерок в Портофино, марина входит в пятёрку самых дорогих в мире ( не тот человек, копеечку пожалеет, морская романтика ему чужда). А если и покупал бот в пределах 3 млн. евро ( в длину метров 36, с 4-мя - 6-ю каютами, и ходом 25 км в час), скорее всего, уже реализовал, ему сейчас не до развлечений, да и масштабы его богатств не сравнимы с доходами, к примеру, роскошествующего Мельниченко. Было бы интересно, если он свою яхту впарил бы тем же Вайнштейнам. Куда теперь бате с сыном на ней плыть, в Эйлат?
Анатолий, а нельзя ли высадить на борт этой яхты десант морских котиков?
Ну хотя бы таких милах?
Я бы им вот такой десант на палубу высадил, близкую родню.
Анатолий!
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