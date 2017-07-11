В офисе Вайнштейнов, семье бизнесменов, тесно связанных с Юревичем, проходят обыски

Точнее, пока выемка документов. Следственное действие происходит в офисе экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна в Челябинске, по улице Татьяничевой.

Как говорят, следственные действия связаны с хищениями бюджетных средств, выделенных на строительство очистных сооружений в Сосновском районе.

Семья бизнесменов Вайштейнов тесно связана с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, обвиняемом в получении астрономических взяток на сумму более 3,4 млрд рублей.

Так, незадолго до отставки Юревича с должности губернатора, СМИ сообщали о том, как он, в компании с сенатором Цыбко отпраздновал день рождения С.Вайнштейна в Ницце и Монако:

«Глава Челябинской области Михаил Юревич сразу после визита в пострадавшие от паводка районы 12 сентября решил провести и выходные на воде — 13 сентября частным самолетом он вместе с многочисленной свитой вылетел в Ниццу праздновать день рожденья своего друга, депутата Госдумы от Челябинской области и одного из богатейших российских чиновников Сергея Вайнштейна. Компанию Юревичу составил также сенатор от Челябинской области Константин Цыбко.

В порту Ниццы челябинских управленцев и законодателей уже ждала двадцатиметровая яхта «Marquis» представительского класса, где в ночь с субботы на воскресенье и проходило основное торжество. Праздник продолжился уже в Монако. Там для гостей состоятельного депутата заранее были арендованы номера класса Deluxe в пятизвездочном отеле Hermitage (цена на человека — от 3615 евро за ночь)…»

Обыски у Вайштейнов — новый эпизод в уголовном деле бывшего губернатора?

Сергей Вайнштейн — уже не депутат, иммунитет закончился, можно смело «брать за жабры» и раскручивать «на предмет Юревича».

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