Юревич дошёл до Верховного. Нет, не до Верховного главнокомандующего, президента Росси Владимира Путина, который собственно и погнал поганой метлой с губернаторского кресла ставленника либеральной башни Кремля, и не до Верховного септона (если кто-то смотрит сериал «Игры престолов»), а до Верховного суда России, куда, как стало известно ИА «UralDaily.ru», поступила жалоба адвокатов беглого бывшего челябинского губернатора, хапнувшего по меньшей мере 3,4 млрд рублей взяток, дрожащего как помойная крыса в Лондоне, заочно арестованного, симулирующего «тяжёлую болезнь».
Странно, но на этот раз тяжбу ведёт не тамплиер Трунов, которого давно следовало бы назвать Вруновым (сколько вы раз обещали, что ваш клиент вернётся в Россию, Игорь Леонидович?), а другой баблокат, некто Кутуев.
И вот, этот самый Кутуев требует отменить заочный арест Юревича в Верховном суде РФ. Потому, что Свердловский областной суд послал свору макаронных адвокатов лесом, отказав им в принятии кассационной жалобы на решение апелляционной инстанции этого же суда о заочном аресте Летающего макаронного монстра, пахана ОПС «Макфа», Дона Карлеоне челябинской мафии.
Теперь, надо полагать, ситуация повторится в Верховном суде: продажных адвокатишек пошлют далеко-далеко, может быть даже в Лондон к своему «больному клиенту». Но по пути на Туманный Альбион они наверняка завернут в Страсбург, в Европейский суд по правам человека, где наябедничают на «путинскую Россию», учинившую кровавые репрессии над «успешным челябинским бизнесменом», с которым адвокат Врунов сравнил ни много ни мало, как президента США Трампа.
Ни малейших оснований отменять арест лондонской гниды нет. Гнида нисколько не хворает, а напротив — чувствует себя превосходно. Хотя и поджала свои вонючие лапки, готовясь расстаться с изрядным куском неправедно нажитого бизнеса.
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Комментарии
Вы просто прогнутая жёлтая пресса, кидающая слова без доказательств
Гость, а Вы просто жалкий болван
Это похоже Юревич из Лондона лопочет чего-то)
Точно!
Миша, не скеми, сиди тихо!
При Михаиле город развивался , а при Дубровском и экология стала хуже заводы чадят по чёрному не стесняясь и дороги стали как в древней Руси. А чиновники многие не чисты на руку , только одни из них гребут и ни чего для города не делают а другие делают.
Марк, Юревич город разворовывал, а лучше было потому, что в принципе было лучше. Не было санкций и доллар был по 30 рублей. Денег было больше - хватало и чтобы воровать, и на город перепадало.
А при Сумине было ещё лучше, прикиньте? А при Брежневе - вообще сказка!
Уважаемый Вы видимо путаете все !! При Сёмине при тарасове было то же самое что и при Юревиче и Дубровское и будет другой то же ни чего в коррупции не изменится !! Вам не на одтельную личность плевать нужно а по глобальней !! Как говорится рыба гниет с головы ! И вся иерархия власти и ее вертикаль это все одна рыба и свои законы , чтоб при власти выжить и города развивать - хотите вы или нет вам прийдется башлять на верх ! Миша для города бюджеты каждый год тряс с федералов и производство поддерживал и чмк и ММК хватало и ЧТПЗ работал в полную силу заказы благодаря Мише шли с китая !! А что сейчас или при Тарасове или Сумине было ??? Ни чего не развивалось и не строилось и места рабочим не делали !! И в те времена то же были для России тяжёлые и перевороты и девальвации а про евро вообще не знал ни кто !! Так что на экономику страны грешить что хуже сейчас живём не стоит !!! Не хуже живем а лучьше и сильней на мировом уровне стали !! Михаил молодец , благодаря ему и здравоохранение росло оборудование закупалось , ну да попилили чуть чуть с Тесленко но оборудование то стоит и работает а при ваших Тарасовых Суменых что было для города по факту сделано ??? Кроме фонтанов и тротуарной плитки на Кирова ))))
"...Михаил молодец , благодаря ему и здравоохранение росло оборудование закупалось , ну да попилили чуть чуть с Тесленко..." - Марк, да Вы совсем глупый Или притворяетесь?
Ну ок ! Не отдалял бы Миша навер и не взял взятку Тимошенко то что ? Стояло бы оборудование сейчас и спасало жизни ? Хрен бы вообще закупить его дали . Ещё раз говорю для особо не понятливых - не проплавишь по покатаешься и народ у карата разбитого дохнет . А так и волки сыты о рацион целы !! И обородувание стоит и жизни спасает !!
Взятку Тимошенко, Вы вообще о чём?
Пишите пожалуйста без ошибок - ведь глаз режет!
Оно, это оборудование, и стоит, не работает. Мало того, что оно куплено по повышенной стоимости, так оно ещё и невыгодно для эксплуатации. В своё время про это писал и наш сайт, и Подопригора.
Миша - вор!
Не рассказывайте людям сказки. Такого, как при Юревиче не было и не будет. Все кто знают Юревича, кроме тех что лижут, говорят, что он га*но полное всю жизнь.
" Миша для города бюджеты каждый год тряс с федералов и производство поддерживал и чмк и ММК хватало и ЧТПЗ работал в полную силу заказы благодаря Мише шли с китая !!" - ой, Марк, насмешили! Юревич поддерживал ММК, ой не могу... Да Рашников бы с Вашим Мишей какать бы не сел на один гектар!
На заводы этот торгаш никак не влиял, он же торгаш, и больше никто, спекулянт маргарином, вшивый макаронник, серьёзные промышленники, металлурги относятся к Мише как к сявке подзаборной Рыпнулся на ЧЭМК Ваш мелкий паскудник и огрёб звездюлей!
Правильно сказал человек из форума не в деньгах дело !!! А по факту сделанного для жителей !!! Был бы Миша у власти и все бы достроил и Риверсайд и парковые и тд !!! Он федеральный бюджет пилил а не ваш карман так что успокойтесь и подумайте глобальней !!! Благодаря Михаилу жильё в Челябинске стало доступно для жителей , цену сломали объемами застройки и строили и достроили бы !!! Сравните сами - кашириных цена за кВ 33-35 тыс = полуторка 890 тысяч !!! В Екатеринбурге 2.300 000 на химмаше бы вы себе купили за такую же площадь !!! Мыслите господа масштабней может поймёте как Россия устроена !!! )))
Марк, всё, что делал Юревич - он делал для себя. Что он построил, кроме своих - для себя - ТРК? Да, строил дороги и жильё, но откаты на дорогах составляли 40%, его так и называли подрядчики "Миша 40%", что произошло с "Академ Риверсайд" - Вы знаете. Люди остались без квартир и без денег.
"Гринфлайт" - это финансовая пирамида, акционерами были шофёр Юревича Москалюк по прозвищу Ординарец и тёща компаньона Юревича - Белоусова - Бутакова. Классическая мошенническая "пирамидальная" схема - собирались деньги с одних, на эти деньги строились дома для других. Пирамида лопнула, как это и бывает со всеми пирамидами. Да ещё через КЖСИ денежки перегонялись - из одного кармана Юревича в его другой карман.
Но у Вас Стокгольмский синдром, Вы защищаете Юревича, как защищали вкладчики МММ обокравшего их вора и жулика Мавроди.
"Он федеральный бюджет пилил а не ваш карман" - это читать странно, Вы взрослый человек или неразумный ребёнок? Федеральный бюджет пилил - значит молодец? Вы в своём уме?
И, кстати, не только федеральный, но и местный бюджет! Только на дорогах Юревич украл 3,4 млрд рублей - это рекорд воровства в России!
Интересно бы мне было посмотреть если Вас на место Миши поставить и власть губернаторскую в руки дать с одной стороны и лопату указов и дай денег от федерального бюджета на верх в другую руку !!! Так же как вошь на гребешке бы вы были !!! И тем отдай и этих не обидь и сам выживи !!))) проходили , знаем ! Да Мишина империя с отцовского заводика маенезного с 90х выросла до империи . При таком росте вы хотите или нет то чтоб бизнес защитить от таких же желающих поживится на халяву - вам прийдется во власть лесть и рулить чтоб не трогали и наверх башлять и родственников в учередители ставить ! Миша и сам вырос в качестве предпринимателя и город построил и рабочие места дал . На счёт Миша 40% !! А что сейчас лучьше ? Ни 40 ни пол 20 ни чего и ни дорог !!!! А бюджет как тратили так и тратят только уже на Челябинск !!! Я согласен с тем что коррупция это в общем не есть гуд но Россия идёт по тем же стопам что и Европа только отстаем лет так на 80 ! Европу тоже как вы говорите разворовали а правильней сказать поделили сильные личности . А потом объединили и уже эти же личности рокшильдов и Рокфеллеров сделали Европу Европой! И Россия прийдет к этому же ! Хотите этого ли вы или нет но коррупция своего рода двигатель и рост для личностей с умом , при коррупции возможности у предпринимателей гораздо больше нежели по закону !! Лучше 40% на лапу чем 47 % дохода с ООО в казну . Как говорится и волки сыты и овцы целы!!! Пока сама зак власть не сделает для предпринимателей и ооо достаточно льготные условия и реальную поддержку от государства - так и будет пока все не распилят !!!
Марк, то есть если все воруют, то и Мише можно? Детский лепет.
Вы в какой класс ходите - во 2-й или в 3-й?
Пишите без ошибок! Читать неприятно!
Послушайте уважаемый! Не нужно оскорблять ! Да разумный и взрослый. Вообще то чиновники они на то и чиновники чтоб бюджеты распределять и на какие нужды пускать ! Работа такая ! А Михаил да молодец и работу выполнял и город рос и сам поднялся !! А вы как были желтыми куроедами такими и останетесь .... так как ни селенов ни мозгов у вас не хватает как Миша вырости !! Посмотрим как про него будете лет так через 10 вспоминать если доживете а не двиньте из за ГОКа .... а он в Лондоне и счета на авшорарх и плевать он на вас хотел печатников ... молодец? - ДА молодец что мозгов хватило и сам в шоколаде и семья . А вы неудачник так и будете всех обсирать и на жизнь жаловаться !! По тому что нет у вас ни хрена из за самих же вас безмозглых. Такие как вы и есть - песперспективеяк .... и для России и для народа - трутень .
Марк, если Вы разумный и взрослый, то почему рассуждаете как умственно отсталый малолетний олигофрен?
И как взрослый может писать с такими грубейшими смешными орфографическими ошибками? Пишите в ворде, ворд подчёркивает красной волнистой чертой ошибки
Или Вы притворяетесь дураком, а на самом деле - Вы троллите от имени безмозглых почитателей талантов Юревича, показывая их тупость непроходимую ?
марк ,а какое счастье награбить все как миша? Не пойму в чем кайф. Ведь ,что произошло. Был в меру нормальный бизнесмен. Стал даже депутатом ГД. А что потом? Озлобился на Тарасова,пошел на выборы мера . Ну стал мером. Стал бюджет города и земельные участки осваивать ,незаконно по хитрым схемам. Тот же "родник" судом признан незаконным(между прочим). Стал губером и тут "остапа" понесло. А результат какой??? Он останеться без имущества ,которое незаконно построил на деньги с откатов. Нет пока решения суда,но будет позже. И останеться миша ,как в той сказке старуха у разбитого корыта в городе Лондоне.Вот такая комедия
Наверное Марк прикалывается или троллит? Ну не думаю, что на самом деле он такой идиот!
Корецкий, ты тут с Марком пишешься, удивляешься, а Марк то Лейвиков
Тогда недалеко от Юревича он ушел
Тут какого-то Лейвикова ищут вроде, который 1,5 млрд. р. украл. Это не тот?
Не скИми. Эх ты, журналист. Учи язык.
Ильдар, не скими
А давайте уважаемый Корецкий, Вы встретитесь с нами "жалкими болванами", и аргументированно обсудим данный вопрос. Кстати..скоро смена губера....Вы за ним в ссылку?
Товарищ, ну давайте. Дебаты как Навальный со Стрелковым под камеры или морды друг другу побить?
Мне плевать на губера вообще-то
Он для меня никто, я за него даже не голосовал.
Да они жути вам гонят. Про конкретный криминал писать стали, вот поперло их. Пусть с ФСБ встречаются, там уже встреча назначена
Стадо дебилов статьи пишет его бывшая не дотраханая женщина, а куча зольных неудачников скулят как гиены. Журналист не будем писать осеорбительно про тех, кто уж точно более состоялся, чем писулька желтой прессы.
вызванный полетом навозной мухи вокруг граната за секунду до пробуждения.
Сережа, Сережа, проснись, проснись. / Что, где я? Что случилось? / Ты кричал во сне./ Да? Это был сон? / Что тебе приснилось?/ Мне приснилось, что меня лишили депутатской неприкосновенности./ Но это – не сон. Это - в самом деле. / Да, я вспомнил. Но я же им все заплатил. Я же Мише все заплатил. Кинули./ Не переживай так. У тебя скоро день рождения в Ницце. Миша приедет./ Не приедет – его сразу депортируют в Интерпол./ Но тогда ты на свой день рождения полети к нему в Лондон./ Он в каком-то закрытом диспансере уже превратился в лунатика. И того гляди подвесится./ Тогда едь и передай ему передачу в окно./ Я ему уже его долян раньше занес к тому же у меня вчера взяли подписку о невыезде, обломилась Мише передача. Сон был в руку.
Пресса продажные гниды и все это понимают. Вас продавили кому неугоден Юревич. Только глупый не понимает что проиходит и почему на Мишу давят. Дело далеко не в деньгах...
Анждрей, продажные гниды - Юревич и такие, как Вы Я всегда Юревича называл гнидой - даже когда он был губернатором и ещё раньше - мэром Челябинска.
Вот интересно, раньше, до смещения Юревича, не знали о его коррупционных схемах? Это только сейчас узнали, когда его сместили? И где были правдолюбцы- корреспонденты в то время, когда Юревич был в силе? Чего ж они его тогда, в то время, гнидой не называли? Что переменилось в осознании журналистов после перемены слагаемых? После смены Дубровского будут его грязью поливать. Кто в силе, тот хороший? Кто упал, того затопчем? Бьюсь об заклад, если предположить, что Юревич опять обретёт силу, эти же самые журналисты, которые его мешают с грязью, будут преданно лизать ему зад за три копейки.
Ильдар, сайт Уралдейли.ру о корррупционных схемах Юревича знал всегда и писал всегда - когда он был всемогущ и все прочие дрожали от страха.
С первого дня существования мы критиковали Юревича, а сайту уже 9 лет.
Я его не только гнидой, а его бля..ю назвал макаронной в 2011 году, и в отношении меня уголовное дело за это возбудили.
Так что не по адресу, дорогой.
Ждемс от Вас статью про Дубровского и его коммунальные службы что в Магнитку уехали со всей техникой и про Тефтелева с его чистым в ковычках городе !! Два из лорца , одинаковых с лица !!! Вот посмотрим как вы при нынешней власти на них сейчас грязь лить будите !!))))) или в кусты ?
Марк, на нашем сайте полно статей с критикой и Дубровского, и Тефтелева, Вам ссылки предоставить или сами найдёте?
Почему мы магнитогорских не мочим постоянно? Да потому, что скучные они, неинтересно
Мне совершенно ни к чему вылизывать власть, найдите хоть одну статью на нашем сайте, где бы я вылизывал Дубровского, мне денег за это не платят, единственное, в чём я отдаю должное действующему губернатору - это в том, что он здорово нагнул макаронных гнид, и я очень надеюсь, что все макаронные мрази уедут за 101 километр!
Уверен, скоро Вашего кумира, петушка лондонского, арестуют и посадят, ну или чайку вкусного отведает!
Мечтаю, чтобы все макаронники сгинули в ночи!
– Иди!
И я иду.
– Иди! – свистит ветер, врывавшийся в уши.
– Иди! – кричат высоко птицы.
– Иди! – шумят и бьют волны.
Вода, небо, земля, звезды, горящие в бездонной вышине, – всё в природе слилось для меня в один ужасный, душераздирающий вопль:
– Иди!..
И я иду.
Истомленный, изнемогший, я иду года, века, тысячелетия…
Сон не смыкал моих очей…
– Иди!..
- За что, Отче?
- Ты предал людей, ты предал Отца, имя тебе – Агасфер, вечный Жид, Ицхак Лакедем. Спросят: "Когда родился?", ответишь: "Вчера". Спросят: "Когда умрешь?", ответишь: "Завтра".
Стиль автора быдлячий, но по сути всё верно.
Есть такой художественный прием - "примитивизм" - он для простых людей , что бы доходчиво все доходило , и просто. ( Например творчество Пиросмани). Автор, дай бог ему здоровья, пишет просто и доходчиво, хотя иногда его выдают его академические возможности).
К.В., Вы совершенно точно уловили наш жанр
Вы себе представить не можете, как меня напрягает заумь Подопригоры и ему подобных! Ведь можно же сказать то же самое, но намного проще и интересней!
Прямо атака Юревича на сайт Видимо крепко его за жабры взяли
Ага, сам Юревич из Лондона шпарит!
Марик., мы тебя узнали! Яблоко от яблоньки недалеко падает... весь в muter Гехтински!
Марик спалился! Ау , Марк)
коррупция в стране преобрела немного другой вид. На сегодняшний день, каждый на своем высокопоставленном месте имеет свои фирмы, записанные на своих приближенных, делает эти фирмы генподрядчиками и гоняет через них бюджетные заказы. Та схема, что кто то комуто заносит практически отпала, зачем, если и так основные суммы практически в карманах своих и фильтруются.
Да вообще все схемы в ходу - лишь бы карманы набить. От откатов за строительство мостов до фаршированых осетров...
При МЮ только людишкам из дозоров всяких да учредителям-руководителям бывших мупов (,переведенных в ооо для стирки бюджета) была лафа .Скорости их социального лифта может сам Рокфелер с династией позавидовать,который десятилетиями капитал свой зарабатывал трудом.А эти из грязи в князи и тоже считают ,что заработали ,а не слямзили....
Не пытаюсь давать оценки обсуждаемому персонажу, хотя знаю, что не все разделяют выливаемые сейчас прессой ушаты негодования...Судя по тону, обилию гадких слов, которые по тексту через слово, здесь не обсуждение поступков и деяний публичной персоны, а базар на хазе... А значит и сомнение в предъявляемых обвинениях у читателей этой грязи... Особенно в сравнении с большинством подобных персон и в регионе и по стране! Знают ли авторы о том, что у Ю был очень высокий рейтинг среди населения региона перед отставкой и когда он сдуру об этом сказал президенту, тот сразу же принял решение об его отставке...
Только не говорите, что президент уволил Юревича за его высокий рейтинг За конфликт с элитами и коррупцию и уволил. За созданеи в регионе ОПС.
Андрей если честно, сколько людей из элит конфликтуют между собой и никого с постов не сняли. Готов деяток фамилий сходу назвать. А вот финансовые личные интересы затронул многих. В частности строительство, один Юрий Федоров чего стоит, он и старался больше всех свалить Юревича, ну и приуспел надо сказать.
Так это что, хорошо, что затронул чьи-то интересы, передераспределил фин.потоки в свою пользу?
Фёдоров слабоват, чтобы Юревича свилить.
У него высокопоставленные защитники, благодаря им он и крутит дела. Как строитель он давно отстал от жизни.
Другие фамилии конечно же, совсем другие, всем известные.
Цыбко говорит, что у него арест с имущества сняли, а прокуратура, что не сняли. Они там вообще все клоуны. Сейчас останется и без денег совсем + 14 лет срока получит.
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