Юревич дошёл до Верховного. Нет, не до Верховного главнокомандующего, президента Росси Владимира Путина, который собственно и погнал поганой метлой с губернаторского кресла ставленника либеральной башни Кремля, и не до Верховного септона (если кто-то смотрит сериал «Игры престолов»), а до Верховного суда России, куда, как стало известно ИА «UralDaily.ru», поступила жалоба адвокатов беглого бывшего челябинского губернатора, хапнувшего по меньшей мере 3,4 млрд рублей взяток, дрожащего как помойная крыса в Лондоне, заочно арестованного, симулирующего «тяжёлую болезнь».

Странно, но на этот раз тяжбу ведёт не тамплиер Трунов, которого давно следовало бы назвать Вруновым (сколько вы раз обещали, что ваш клиент вернётся в Россию, Игорь Леонидович?), а другой баблокат, некто Кутуев.

И вот, этот самый Кутуев требует отменить заочный арест Юревича в Верховном суде РФ. Потому, что Свердловский областной суд послал свору макаронных адвокатов лесом, отказав им в принятии кассационной жалобы на решение апелляционной инстанции этого же суда о заочном аресте Летающего макаронного монстра, пахана ОПС «Макфа», Дона Карлеоне челябинской мафии.

Теперь, надо полагать, ситуация повторится в Верховном суде: продажных адвокатишек пошлют далеко-далеко, может быть даже в Лондон к своему «больному клиенту». Но по пути на Туманный Альбион они наверняка завернут в Страсбург, в Европейский суд по правам человека, где наябедничают на «путинскую Россию», учинившую кровавые репрессии над «успешным челябинским бизнесменом», с которым адвокат Врунов сравнил ни много ни мало, как президента США Трампа.