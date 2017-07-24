Перед приговором за Цыбко «вписываются» разные статусные фигуры

В начале августа бывшему челябинскому сенатору Константину Цыбко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, вынесут приговор. Прокурор, которого наглый Костя сравнил с нацистскими преступниками — идеологами Третьего Рейха, — запросил у суда 14 лет лишения свободы в пребывании колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. В ожидании наказания подсудимый Цыбко и его высокопоставленные покровители, главный из которых находится, конечно же, в Лондоне, заручаются поддержкой различных, не брезгующих подработкой на стороне «федералов».

Мы не утверждаем, что депутат Госдумы Александр Седякин и судья Конституционного суда (КС) Сергей Князев, выступившие в поддержку Константина Цыбко, как-то материально мотивированы, но не понимаем, зачем уважаемым статусным лицам мараться связями с человеком, обвиняемым в коррупции, который вдобавок тесно связан с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, хапнувшим по мнению следствия рекордную для России сумму взяток в 3,4 млрд рублей, к тому же скрывающимся от следствия в Лондоне, вероятно давно уже завербованному иностранными спецслужбами?

Депутат Седякин направил запрос на имя прокурора Челябинской области Александра Кондратьева с требованием раскрыть, какой сотрудник надзорного ведомства поручил управлению ФСБ слежку и другие оперативно-розыскные мероприятия в отношении экс-сенатора Константина Цыбко и его семьи во время суда и как наказан этот силовик — сообщает симпатизирующий коррупционеру сайт «Ура.ру». А судья КС Князев, как информирует тот же ресурс, — выступил против решения КС об отказе рассматривать жалобу челябинского экс-сенатора Константина Цыбко по поводу даты лишения его полномочий.

Чего же нам ждать дальше? Ну не иначе как знаменитая правозащитника, глава Московской Хельсинкской группы, Людмила Алексеева, вступившаяся перед президентом России Владимиром Путиным за осуждённого за заказные убийства, отбывающего пожизненный срок сенатора Игоря Изместьева, снова облобызает ручку и попросит за другого сенатора, то бишь за «патриота» Костю