Сталин расстрелял бы этих людей, и это одобрили бы даже антисталинисты

Как стало известно «UralDaily.ru», повышение проезда в муниципальном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) Челябинска подорожает с 1 августа и составит 23 рубля, сравнявшись со стоимостью проезда в маршрутных такси.

Повышение проезда чиновники называют вынужденной и неизбежной мерой, связывая его с ростом стоимости запчастей и энергоносителей, заявляя, что без роста тарифов на проезд невозможно своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам транспортных предприятий и исполнять налоговые обязательства.

Экономическую составляющую — расчёты транспортников— чиновники мэрии областного центра признали, как обоснованность повышения тарифов на проезд, в управлении городского транспорта администрации Челябинска никаких вопросов обращения ООО «Общественный городской транспорт» и «ЧелябГЭТ» не вызвали.

Дескать, «всё пучком».

Чиновники упирают на то, что последний раз рост тарифов происходил давно, в 2015 году, что при себестоимости проезда в 25-26 рублей «всё равно мало» и «скажите спасибо, что не убили», и что, дескать, даже после повышения стоимость поездки в Челябинске меньше, чем в соседнем Екатеринбурге, где она составляет 28 рублей, как будто бы в столице Урала и доходы у населения точно такие же.

На взгляд экспертов «UralDaily.ru» , повышение стоимость проезда в челябинских трамваях, троллейбусах, автобусах снизит поссажиропоток в несколько раз, и без того полупустые вагоны опустеют окончательно. Ведь никаких преимуществ перед маршрутками у муниципального транспорта почти нет, маршрутные такси конечно же мобильнее, быстрее, ходят значительно чаще, и выбор маршрутов богаче, а теперь и цена сравнялась.

Ну разве что безопасность! Тут да, общественный транспорт безопасней маршруток, но многие ли пассажиры ценят безопасность в век скоростей больше, чем мобильность?

Скорее всего, челябинские транспортники ничего не выиграют из этой затеи и их единственными клиентами останутся пенсионеры, а следовательно близко и банкротство с полным исчезновением муниципального транспорта в самой ближайшей перспективе.

Конечно, чиновники, используя административный ресурс, могут «наехать» на перевозчиков маршруток, заставив их, в свою очередь, повысить проезд, но это будет уже совершенным хамством по отношению к людям.

А перед выборами президента России и вовсе взрывоопасно.

Сколько можно решать вопрос неэффективности чиновников и управляющих муниципальным имуществом за счёт людей?

Простота хуже воровства, решить проблему за счёт кошелька граждан — много ума не надо. А вот лучше работать, эффективней управлять, больше экономить (на себе) и не воровать — умеют не все… да что там, разве хоть кто-то умеет?

Старики обязательно вспомнят товарища Сталина, который расстрелял бы парочку директоров, и самым волшебным образом стоимость поездки в трамвае не только не возросла бы, но, пожалуй, что как во времена СССР в наших трамваях, автобусах, троллейбусах появились бы такие аппараты.