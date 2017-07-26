Сталин расстрелял бы этих людей, и это одобрили бы даже антисталинисты

Как стало известно «UralDaily.ru», повышение проезда в муниципальном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) Челябинска подорожает с 1 августа и составит 23 рубля, сравнявшись со стоимостью проезда в маршрутных такси.
Повышение проезда чиновники называют вынужденной и неизбежной мерой, связывая его с ростом стоимости запчастей и энергоносителей, заявляя, что без роста тарифов на проезд невозможно своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам транспортных предприятий и исполнять налоговые обязательства.
Экономическую составляющую — расчёты транспортников— чиновники мэрии областного центра признали, как обоснованность повышения тарифов на проезд, в управлении городского транспорта администрации Челябинска никаких вопросов обращения ООО «Общественный городской транспорт» и «ЧелябГЭТ» не вызвали.
Дескать, «всё пучком».
Чиновники упирают на то, что последний раз рост тарифов происходил давно, в 2015 году, что при себестоимости проезда в 25-26 рублей «всё равно мало» и «скажите спасибо, что не убили», и что, дескать, даже после повышения стоимость поездки в Челябинске меньше, чем в соседнем Екатеринбурге, где она составляет 28 рублей, как будто бы в столице Урала и доходы у населения точно такие же.
На взгляд экспертов «UralDaily.ru», повышение стоимость проезда в челябинских трамваях, троллейбусах, автобусах снизит поссажиропоток в несколько раз, и без того полупустые вагоны опустеют окончательно. Ведь никаких преимуществ перед маршрутками у муниципального транспорта почти нет, маршрутные такси конечно же мобильнее, быстрее, ходят значительно чаще, и выбор маршрутов богаче, а теперь и цена сравнялась.
Ну разве что безопасность! Тут да, общественный транспорт безопасней маршруток, но многие ли пассажиры ценят безопасность в век скоростей больше, чем мобильность?
Скорее всего, челябинские транспортники ничего не выиграют из этой затеи и их единственными клиентами останутся пенсионеры, а следовательно близко и банкротство с полным исчезновением муниципального транспорта в самой ближайшей перспективе.
Конечно, чиновники, используя административный ресурс, могут «наехать» на перевозчиков маршруток, заставив их, в свою очередь, повысить проезд, но это будет уже совершенным хамством по отношению к людям.
А перед выборами президента России и вовсе взрывоопасно.
Сколько можно решать вопрос неэффективности чиновников и управляющих муниципальным имуществом за счёт людей?
Простота хуже воровства, решить проблему за счёт кошелька граждан — много ума не надо. А вот лучше работать, эффективней управлять, больше экономить (на себе) и не воровать — умеют не все… да что там, разве хоть кто-то умеет?
Старики обязательно вспомнят товарища Сталина, который расстрелял бы парочку директоров, и самым волшебным образом стоимость поездки в трамвае не только не возросла бы, но, пожалуй, что как во времена СССР в наших трамваях, автобусах, троллейбусах появились бы такие аппараты.
Увы, что-то подобное приходит в голову даже антисталинистам — всякий раз, когда мы слышим очередные призывы опустошить наши кошельки, причём с «грамотным» обоснованием, почему это необходимо непременно сделать.
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Комментарии
Есть, оказывается, автобусы, которые не повысили цену проезда даже при прошлом массовом повышении. Например, автобус номер 66 частный, с АМЗ в Лениниский район, где проезд стоит 15 рублей. Сначала подняли , а потом снова снизили. На табличке написано "ученический". Я вот думаю, есть автобус с названием "революционный" с ЧТЗ на АМЗ под каким-то номером. Надо ему сделать так же, тогда заполняемость у него будет повыше и там пассажиры смогут обсудить проблему как намекает название автобуса.
Синциын, хорошо, что есть такой автобус, а Вы о революции грезите? Чур, я буду контрреволюционером!
Да я бы забыл тоже, но названия улиц и площадей города всё время подсказывают: Площадь Революции, улица Свободы, площадь Павших революционеров, проспект Ленина , ну и т.п. Автобус вот "революционный" появился. Революции они ведь по объективным причинам чаще происходят. Например, когда кто-то узурпирует власть и не проводит честные выборы, на которых власть могла вполне бы и выиграть, что снимало бы все вопросы о ее легитимности.... Так, например, сделал Саакашвили в Грузии, когда дело запахло протестами. Он просто провел досрочные президентские выборы, причем честные, без нарушений, с наблюдателями со всего мира и подсчетом на глазах у всех желающих, выиграл их и правил второй срок.... Но от этого отказался Янукович, что в 2014 году могло бы погасить протесты на Украине. А когда согласился, то только чтобы через год , и это уже было поздно.
У России и народа российского по счастью другая ментальность, нежели у украинцев и грузин. Россияне более терпеливы, поэтому чаще в нашей истории случаются бунты, нежели революции, а когда происходили революции, то они ни за что бы не победили, если бы инвестиции со стороны внешних врагов.
Власти достаточно перекрыть западные трансферы и провести точечные репрессии, что собственно с успехом и делается, - и можно править долго.
Опять про репрессии... Ничего-то вы без репрессий сделать не можете. Трансферы-то здесь при чем ? Раз другая ментальность (в чём я сомневаюсь, так как налицо наличие репрессий и сегодня), то да, гуманитарная помощь вскоре всё же понадобится.
Как при чём? При том, что все успешные революции в России спонсировались из-за рубежа. Потом конечно эти же спонсоры революций и подкармливали "русских дикарей".
Точечные репрессии - цитируйте меня точно пожалуйста.
Ну так и опозиция не сможет обойтись без репрессий, как только (если) придёт к власти.
Люстрации - чем не репрессии? Самые настоящие репрессии против инакомыслящих.
Не дай Бог придут к власти Ваши единомышленники - я диссидентом стану тогда
Я же не знаю, про какую оппозицию Вы говорите. Та, которую я поддерживаю, если и собирается сделать люстрацию, то только на основании закона. А такого закона нет. Появится он может только в результате принятия парламентом, избранным населеним на честных выборах. Вот тогда Вы свою партию и кандидатов поддерживайте своим голосом, кто ни в коем случае не будет поддерживать люстрацию.... Вот скажем сейчас есть закон о том, что тот кто уклонялся, по версии государства, от армии, тот не имеет права занимать государственные должности. Пожалуйста, вот она уже есть люстрация. И объявлено по какому принципу..... Или возьмем Польшу или Чехию, там тоже такое же есть. Но принцип , по которому кто-то подпадает под люстрацию другой. Если интересно почитайте, мне неинтересно - этоо другие страны.
Любое ограничение в правах инакомыслящих - репрессии. А люстрация это и есть такое ограничение.
Ну тогда логично снять нынешние ограничения такого рода, пусть власть нынешняя покажет пример. Помимо приведенных ограничений, о которых я упомянул, есть скажем стоп-листы для телевидения, репрессии по отношению к политическим взглядом оппонентов, вообще не позволяющие допускать их до выборов, до занятия должностей не только государственных (что единственное и делает люстрация), но и вообще любых кроме дворника только на основе включения во всякие там базы данных. Даже просто получить зарплату у людей блокируют карточки только за то, что их повязали на обычной протестной акции с плакатом или за игру в покемоны в церкви.... Покажите пример, товарищи "ватники"
А вы не играйте в революции, господа оппозиционеры. От них только беды. Это всё равно что в нацистов играть. Вы же не станете призывать разрешить кидать зиги до кучи?
Ну да, конечно! Как сделали в Германии? Работал в Гестапо? - в новую полицию хрен!
И что-то никто не заикнулся об "инакомыслии"!
Так и у нас надо было сделать - Работал в партаппарате? Верил в коммунизм? Вел народ к нему? - Да, грешен, было дело... - Всё, голубчик! Работай где угодно, а во власть и не суйся!!!
Вот как надо было сделать. А у нас условный В.П. Соловьев в 1980 году за критику коммунизма или за спекуляцию пасть бы порвал, а в 90-х сам этим начал заниматься. И никого из народа это не смутило. Вот и пожинаем плоды бездарного Ельцына, дебильного Егорушки, Цицерона-Черномырдина и прочих нынешних "великих экономистов" - сами знаете, про кого это я!
А недавно писали что проезд в Челябинске в общественном транспорте сделают безплатным, существующим за счёт бюджетного финансирования.
Об этом заявил начальник управления транспорта Роман Болотов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Он подчеркнул, что сейчас эта возможность обсуждается совместно с депутатами городской Думы. Специалисты просчитают, сколько это будет стоить для бюджета южноуральской столицы и сможет ли городская казна дотировать транспорт.
Что это было, изучение общественного мнения, тест общества на принятие новых экономических решений? Так возможен у нас безплатный проезд для граждан в общественном городском транспорте или нет?
https://news.mail.ru/economics/30316038/?social=ok
Вы, Андрей, в транспорте не ездите. А потому не знаете, что ещё Ками***** Ма****дзин своими гениальными решениями способствовал тому, что часть пенсионеров пересела на маршрутные такси.
Именно в общественном транспорте я и езжу, как и главный редактор сайта А.Корецкий, мы с ним там пару раз встречались. И с другими редакторами челябинских печатных изданий я неоднократно встречался в городском общественном транспорте, например с редактором газеты "Танкоград". Так что нам проблемы эти близки и понятны как никому другому из правительства города.
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