Приговор контрабандисту легендарного танка Т-34 оставлен без изменений в Челябинске. ФОТО

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию жителя Москвы, признанного виновным в покушении на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере по уголовному делу, расследованному следственным отделом УФСБ России по Челябинской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК России («Покушение на контрабанду культурных ценностей»).

Об этом «UralDaily.ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Летом 2015 года южноуральскими контрразведчиками совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу среднего танка «Т-34-85» 1945 года выпуска.

Боевая машина времен Великой Отечественной войны в соответствии с документами, выданными Управлением министерства культуры России по Центральному Федеральному округу, является культурной ценностью государства.

Коллекционер, преследуя корыстную цель, оформил договор продажи танка за 230 000 евро в Казахстан. Разрешения на вывоз из России культурных ценностей он намеренно запрашивать не стал, не желая выплачивать крупную сумму таможенной пошлины.

Довести дело до желаемого конца мужчине не удалось: танк был обнаружен и изъят.