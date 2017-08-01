Суд оставил под арестом фигуранта дела Юревича

Как стало известно «UralDaily.ru», Челябинский областной суд «засилил» решение Калининского районного суда Челябинска об аресте Андрея Чуркина, директора московского представительства «Макфы».

Напомним, как ранее сообщало ИА «UralDaily.ru», 2 июня с.г. Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации предъявлены обвинения ранее задержанным директору Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощнику депутата Государственной Думы РФ Андрею Чуркину и Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу, занимавшему в 2010-2014 годах должность губернатора Челябинской области.

По ходатайству следователя в отношении Чуркина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом пожилого возраста и состояния здоровья обвиняемая Бутакова освобождена следователем под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Расследование уголовного дела о получении Михаилом Юревичем взяток от предпринимателей в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог продолжается», — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе Следственного комитета России.

Адвокаты Чуркина настаивали на домашнем аресте или денежном залоге, однако суд их доводам не внял.