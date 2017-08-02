Торжество челябинского правосудия: Роза Мительман выиграла иск у своего высокопоставленного экс-супруга

Осенью 2016 года вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Семён Аркадьевич Мительман подал иск к своей бывшей супруге Мительман Розе Петровне о взыскании с неё 167 019 938 рублей за якобы совершенные в 2010 год сделки купли-продажи таунхаусов по улице Тепличной.

Необычность этого гражданского дела вовсе не в сумме (более 167 млн. рублей!), и не в статусе участников судебного процесса. Вынесению решения в пользу вице-спикера Заксобрания препятствовало, как минимум, десять доводов, приведенных представителями Розы Мительман и её адвокатами Павлом Стерлиговым и Александром Щербининым, наличие даже одного из которых исключало удовлетворения иска.

На что же надеялся Семён Аркадьевич Мительман?!

Неужели его консультировали такие «неумехи», что он не был в курсе о нулевых шансах на удовлетворение своего иска?

Однако не все так просто. Напор и уверенность, с которыми действовали юристы Семена Аркадьевича, позволяет предположить, что чиновник пытался подключить «административный ресурс».

Согласитесь, когда с одной стороны могущественный чиновник, а с другой стороны его бывшая жена — простая пенсионерка, каким может быть исход дела?

Ни для кого не секрет, что чиновники такого уровня очень редко проигрывают подобного рода дела... Более того, сама Роза Мительман уже неоднократно сталкивалась с «челябинским правосудием», когда при нарушении ее прав по соглашению о разделе имущества суды «закрывали глаза».

Возвращаясь к настоящему спору— эксперты в один голос прогнозировали уверенную победу Семена Аркадьевича в суде. С разных сторон на Розу Петровну «сыпались» злорадные советы наподобие — «не трать деньги на адвокатов», «надеяться нечего, отдай 167 млн, а то вообще всё заберёт» и т.д.

С самого начала все пошло хуже, чем даже в самых негативных прогнозах. Судья Центрального суда г. Челябинска Ус с учетом «важности» вопроса успела в один день и принять исковое заявление к производству, и сразу же рассмотреть ходатайство об обеспечительных мерах, удовлетворить его и тут же вынести определение.

Судью не смутило, что Истец (Семён Аркадьевич) забыл приложить часть документов, на которых основывал свои требования, а также просил наложить арест только на счёт в банке. Судья так торопилась, что не обратила на это никакого внимания. И в день подачи иска вынесла определение об аресте всего имущества Розы Петровны.

Стоит ли говорить, что судебные приставы (которых годами не могут «раскачать» другие взыскатели по «обычным» делам) немедленно и наперегонки бросились искать и арестовывать имущество Ответчика (Розы Петровны).

Также будет лишним упомянуть, что при цене иска в 167 млн. руб. (согласно нормам гражданско-процессуального законодательства именно не более этой суммы могут приниматься обеспечительные меры) арест был наложен на имущество и денежные средства на сумму, превышающую цену иска почти в два раза. Многочисленные обращения адвокатов Розы Петровны в службу судебных приставов и прокуратуру Центрального района города Челябинска никакого результата не дали.

Видимо «кто-то» поставил цель лишить ответчика по делу возможности не только воспользоваться услугами адвокатов (невозможность оплатить их услуги из-за ареста всего имущества), но и лишить всех средств к существованию.

Оставим юридические тонкости и нюансы на откуп юристам и адвокатам.

Есть совершенно элементарные вещи. Практически каждый, кто хоть раз участвовал в суде, слышал о сроке исковой давности. Срок, в течение которого можно обратиться в суд за защитой своего права. Общий срок исковой давности составляет 3 года. Сделки, взыскание оплаты по которым заявил Семен Аркадьевич, имели место в 2010 г., иск подан в 2016 г. Прошло больше трех лет? Однако Представители вице-спикера (которых на каждое судебное заседание приходили по двое) заявили, что представители Розы Петровны неправильно считают. Да и вообще считать не нужно. Видимо срок исковой давности существует для простых людей, а для вице-спикеров таких сроков не существует.

Суд долго сомневался. К сожалению или к счастью, отдельного закона о вице-спикерах не нашлось и суду пришлось применять гражданский кодекс, в котором черным по белому написано, что пропуск срока исковой давности является безусловным основанием для отказа в иске, несмотря ни на какие иные обстоятельства.

Соответственно, сразу после заявления о пропуске срока исковой давности, а это было сделано еще на предварительном судебном заседании, разбирательство должно было завершиться. Но не завершилось, а продлилось в общей сложности почти 9 месяцев. Суд упорно не хотел видеть эти обстоятельства.

Вот что по этому поводу сказал адвокат Александр Щербинин, представлявший в судебном заседании интересы Мительман Розы Петровны:

«Вопрос применения и исчисления срока исковой давности неоднократно разбирался в самых высоких судебных инстанциях — Верховном суде РФ и Конституционном суде РФ, которые давали пошаговые подробные инструкции, как следует применять данные положения закона. Срок начинает исчисляться непосредственно с момента заключения спорного договора и составляет три года. В подтверждение нашей позиции мы ссылались на несколько обзоров практики, постановления, решения высших судов и т.д.»

Однако это далеко не самое вопиющее в этом деле.

Вы будете удивлены, но каждый из спорных договоров содержал в себе пункт следующего содержания: «Оплата произведена Покупателем до подписания настоящего Договора». Как следует из законодательства и сложившейся годами судебной практики— при наличии в самом тексте договора пункта о произведенной оплате, ни одна из сторон не вправе ссылаться на отсутствие оплаты. Данную позицию неоднократно высказывали как Челябинский областной суд, так и Верховный суд РФ.

Позиция истца по данному вопросу просто обескуражила: «Мы ошибочно внесли этот пункт».

Вы можете представить такую ошибку на 167 млн. рублей? Вряд ли! Тем более, когда каждую букву проверяют по несколько юристов, бухгалтеров, экономистов, советников и т.д. По мнению Семена Аркадьевича, можно включить в договор любое условие, а потом просто сказать — мы внесли его ошибочно и оно (как по мановению волшебной палочки) перестанет действовать?!

Вы думаете суд увидев это условие в договоре — сразу прекратил разбирательство и ушел выносить решение? Нет! До самого последнего момента этому обстоятельству не придавали никакого значения. Один раз оплатили? Значит, можно и второй раз взыскать!

Вот что прокомментировал ситуацию адвокат Павел Стерлигов, также представлявший интересы Розы Мительман:

«Наличие в договоре купли-продажи условия о произведенной оплате презюмирует получение оплаты продавцом. Если представить иное, то подавляющее большинство сделок заключенных на территории РФ можно признать недействительными, что полностью разрушит хозяйственный оборот на рынке недвижимости».

Однако вышеперечисленное вовсе не конец вопиющим подробностям только что закончившегося судебного процесса.

В ходе процесса стало очевидно, что ни один из договоров, по которым Семен Аркадьевич просил взыскать в свою пользу денежные средства, не подписывался Розой Петровной, — несмотря на то, что она внесена в него в качестве покупателя.

Вот, что заявила Роза Мительман:

«Я хорошо знаю почерк своего супруга, и знаю подпись, которой он расписывается, подражая моей. После окончания супружеской жизни всплыло множество документов, выполненных от моего имени, с подделанной им подписью. По таким документам я не досчиталась десятки объектов недвижимого имущества, а это сотни миллионов рублей, выбывших из моей собственности по подложным подписям».

Абсурд ситуации в том, что в некоторые из дней, которыми датирован ряд документов, к которым апеллировала сторона Мительмана Семёна Аркадьевича (а это и договоры купли-продажи и доверенности и проч.), Роза Петровна просто отсутствовала на территории Челябинской области, а зачастую и Российской Федерации, находилась в Германии, Израиле и других странах.

Возникает вопрос, как находясь за тысячи километров сама Роза Петровна лично могла подписать те или иные документы?

Интересно, не правда ли?

А вот суду это было не интересно, в ответ на ходатайство представителей Ответчика о назначении по делу почерковедческой экспертизы — суд вынес определение об отказе в его удовлетворении, с мотивировкой, что это не относится к предмету спора...

Спор о взыскании денежных средств по договорам купли-продажи, одна из сторон отсутствовала в даты их подписания, заявляет, что не подписывала их, а подпись настолько отличается от настоящей, что все видно и без специальных исследований... а суд говорит о том, что это вовсе не нужно устанавливать!

Однако и это еще не все. В материалы дела были предоставлены собственноручные объяснения Мительман С.А. и его сотрудников, которые в ходе доследственной проверки (по подозрению вице-спикера в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору) в один голос заявляли, что за все время супружеской жизни Роза Петровна «Не совершила ни одной сделки и никогда не принимала никаких решений о покупке и продаже объектов недвижимого имущества...».

Истец не смог объяснить, как его бывшая супруга могла одновременно не участвовать ни в одной сделке купли-продажи и в тоже самое время— самостоятельно заключить 13 договоров купли-продажи, по которым не рассчитаться с бывшим мужем?!

Комментарий адвоката Павла Стерлигова:

«В ходе доследственной проверки Семен Аркадьевич, стремясь избежать уголовной ответственности, занял позицию о том, что все действия по распоряжению как своим, так и имуществом бывшей супруги совершал именно он, так же как и всеми расчетами, движением всех денежных средств по счетам. Все сделки, все договоры, все юридические значимые действия совершались только им. В ходе же гражданского дела, он в целях добиться взыскания 167 млн. руб. стал заявлять о том, что Роза Петровна сама заключала сделки, и якобы купила у него более 50 объектов недвижимого имущества, а потом самостоятельно ими распорядилась, не рассчитавшись с ним. При этом Семен Аркадьевич «забыл» о том, что в результате раздела имущества он забрал практически все имущество себе, в обмен на частичную компенсацию, с рассрочкой выплат на 15 лет…»

Понимая, что в данном деле вышеприведенных доводов может не хватить, адвокаты Стерлигов и Щербинин привели еще несколько «железных» доводов, по которым иск не подлежал удовлетворению. Подробное обоснование в виде письменных объяснений, ходатайств было представлено в суд на десятках листов, а также несколько томов доказательств в подтверждение позиции.

Однако до самого момента оглашения решения исход дела был непонятен.

Можно ли сказать, что правосудие восторжествовало и каждый участник любого судебного дела может быть уверен, что несмотря на заслуги, титулы и регалии, суд беспристрастно рассмотрит его дело? Думаем, что нет.