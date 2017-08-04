Не Деточкин, или Почему никто не закричал «Свободу Косте Цыбко»?!

И куда только слетела спесь с молодца, который усиленно компостировал нам мозги про «оборотней в погонах», грозя, что он всех — ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру — выведет на чистую воду и примерно накажет?
Присмирел голубок, притих, отдал «миллионные» часики адвокату.
Насекомое-паразит даже не думало, что его, гниду, насадят на гребешок. Был уверен, что деньги Юревича и высокопоставленные покровители надавят на суд и его, подлеца, отпустят.
Наглец даже не думал, что его посадят: утром был как всегда самоуверен, зубоскалил с журналистами. Пришёл на суд без вещей, с кокетливым кейсиком, в дорогом костюмчике. Но уже к перерыву с лощёного хлыща слетела спесь, и он едва не подавился бутербродом в соседнем с судом кафе. Ручонки дрожали...
Напомним, Константина Цыбко приговорили к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 70 миллионов рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок три года.
Следователи сумели доказать «всего лишь» 21 млн рублей взятки вместо 27,5 млн.
Прокурор просил 14 лет и штраф в 500 млн рублей, вряд ли можно говорить о негуманном подходе к осуждённому.
Кому жалко Костю? Немногим. Жалко «друга», например, Николаю Сандакову, у которого в день вынесения приговора Цыбко родилась дочь.
В Фэйсбуке он написал не без пафоса о том, что «Господь послал другу испытания, но Бог и любовь его спасёт».
Вот не стыдно так богохульстовать? Какое отношение имеет Бог к жалкой ничтожной личности? То есть конечно Господь прощает всех, любых грешников, но для этого нужно как минимум покаяться.
Однако вместо покаяния и раскаяния, клоун угощал нас цирковой пантомимой, всплёскивая ручками и обвиняюще указуя перстами на разных злодеев, обижающих его, патриота и гражданина.
Вёл бы себя поскромнее, может и пожалели бы его. На Руси оно как? Проклянут сначала, а потом и пожалеют арестанта, да ещё и всплакнут.
Кажется никто, кроме Николая Сандакова и родни будущего каторжанина бесполезной для общества тле не сочувствует. Ну, разве что Юревич кому-то там из правозащитников проплатил, — они и разоряются.
В распоряжении 74.ru оказались результаты социального опроса, который проводился на территории Озёрского городского округа в начале этого года. На вопрос, доверяют ли они Константину Цыбко, только 2% горожан ответили положительно. Большинство (60%) выразили недоверие экс-сенатору. Ещё 18,8% сказали, что не знают такого, а 19,2% — знают, но не могут оценить степень своего доверия ему.
В курсе судебного процесса по делу Цыбко в Озёрске 71,4% опрошенных жителей, при этом позиции обвинения доверяют 83,7% респондентов.
Наверняка схожая ситуация с общественном мнением и в целом по области. И это несмотря на то, что общественность обрабатывалась заказными статьями в пользу Цыбко на протяжении нескольких лет, особенно старались «Ура.ру» и «Знак.ком», которые наверняка заработали «макаронных гонораров» на десятки миллионов.
Как можно жалеть хлыща в костюме и в часах стоимостью в заработок среднего россиянина за несколько лет?
И что самое интересное — в сотне статьей в СМИ «о невиновности» Цыбко не было ни одного рассказа о том, какой это хороший человек. Ну, например, рассказа о том, как Костя, просто сняв с руки часы стоимостью в миллион, — отдал их директору детского дома.
Вот если бы сайт «UralDaily.ru» получил информационный контракт на обеление будущего арестанта, мы бы так бы и сделали. Нашли бы факты, доказывающие выдающиеся человеческие, морально-этические черты характера подсудимого, его доброту, порядочность, отзывчивость.
Какая любовь, Николай Дмитриевич, о чём вы. Любовь к деньгам, к роскошной жизни, к комфорту и власти? Почему, Николай Дмитриевич, вы ни разу не написали в ФБ, что вот, дескать, как-то шёл я со своим другом Костей, а там щенок бездомный, с лапой перебитой. Так Костя взял его домой, накормил и вылечил. А потом не пошёл в кабак с Мишей, а все деньги за ужин, весь миллион, — взял и перевёл в собачий приют.
Видимо не было таких фактов в жизни Кости. Ни одного. А они бы были более действенными на общественное сознание, чем визги о «негодяях — следователях и генералах ФСБ».
Не Деточкин, чай!
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Комментарии
Уважаемый Андрей! Всегда вам симпатизировал, однако вы очень увлеклись этим ушлепком, проблем меньше не станет , как известно :после одной срубленной головы вырастало три. Михуйло с костенькой далеко не самые богатые и влиятельные были и есть в области . Пока же к истинным хозяевам даже близко не подбираются. Люстрация тоже ( только на мой взгляд положения не изменит) приятно только то , что хоть иногда получают по заслугам экологи непревзойденные! И уж конечно редкие! О народе все думают , золотые слова в граните отливают , но золотые часы все же отдают адвокатам!
Уважаемый Иван, что значит "сильно увлёкся"? Приговор Цыбко был главной новостью дня!
Таки нихто и не спорит! Просто мало ли таких цыпок на теле области ! Видимо время не дошло! Вот попробуйте отгадать о ком идёт речь ? Любитель мелких пельменей замешанный в убийстве, руководитель комитета - организовавшем детский сад и устроившем в своём комитете публичный дом?да мало ли? Могу и про более ранних деятелей но кому это надо? Тарасов с Фантомасом что то не горюют, а неплохо бы спросить как например продали молодежную моду по цене жигулей.
Иван, рискну предположить, что Вы толкуете о весёлом молочнике
Извините пожайлуста , не учёл время , у меня только вечер , а ведь у вас ночь, но я крайне удивлён и признателен : Вы свой сайт просматриваете и отвечаете, очень приятно однако!
Извините пожайлуста , не учёл время , у меня только вечер , а ведь у вас ночь, но я крайне удивлён и признателен : Вы свой сайт просматриваете и отвечаете, очень приятно однако!
Иван, это главная фишка Уралдейли - редактор беседует с читателями
Ответил тут в другом посте Антону , но не вылезло что то: таки повторюсь - не радуемся мы чужому горю: ликуем справедливости , хоть какой то !
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