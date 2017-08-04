Не Деточкин, или Почему никто не закричал «Свободу Косте Цыбко»?!

И куда только слетела спесь с молодца, который усиленно компостировал нам мозги про «оборотней в погонах», грозя, что он всех — ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру — выведет на чистую воду и примерно накажет?

Присмирел голубок, притих, отдал «миллионные» часики адвокату.

Насекомое-паразит даже не думало, что его, гниду, насадят на гребешок. Был уверен, что деньги Юревича и высокопоставленные покровители надавят на суд и его, подлеца, отпустят.

Наглец даже не думал, что его посадят: утром был как всегда самоуверен, зубоскалил с журналистами. Пришёл на суд без вещей, с кокетливым кейсиком, в дорогом костюмчике. Но уже к перерыву с лощёного хлыща слетела спесь, и он едва не подавился бутербродом в соседнем с судом кафе. Ручонки дрожали...

Напомним, Константина Цыбко приговорили к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 70 миллионов рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок три года.

Следователи сумели доказать «всего лишь» 21 млн рублей взятки вместо 27,5 млн.

Прокурор просил 14 лет и штраф в 500 млн рублей, вряд ли можно говорить о негуманном подходе к осуждённому.

Кому жалко Костю? Немногим. Жалко «друга», например, Николаю Сандакову, у которого в день вынесения приговора Цыбко родилась дочь.

В Фэйсбуке он написал не без пафоса о том, что «Господь послал другу испытания, но Бог и любовь его спасёт».

Вот не стыдно так богохульстовать? Какое отношение имеет Бог к жалкой ничтожной личности? То есть конечно Господь прощает всех, любых грешников, но для этого нужно как минимум покаяться.

Однако вместо покаяния и раскаяния, клоун угощал нас цирковой пантомимой, всплёскивая ручками и обвиняюще указуя перстами на разных злодеев, обижающих его, патриота и гражданина.

Вёл бы себя поскромнее, может и пожалели бы его. На Руси оно как? Проклянут сначала, а потом и пожалеют арестанта, да ещё и всплакнут.

Кажется никто, кроме Николая Сандакова и родни будущего каторжанина бесполезной для общества тле не сочувствует. Ну, разве что Юревич кому-то там из правозащитников проплатил, — они и разоряются.

В распоряжении 74.ru оказались результаты социального опроса, который проводился на территории Озёрского городского округа в начале этого года. На вопрос, доверяют ли они Константину Цыбко, только 2% горожан ответили положительно. Большинство (60%) выразили недоверие экс-сенатору. Ещё 18,8% сказали, что не знают такого, а 19,2% — знают, но не могут оценить степень своего доверия ему.

В курсе судебного процесса по делу Цыбко в Озёрске 71,4% опрошенных жителей, при этом позиции обвинения доверяют 83,7% респондентов.

Наверняка схожая ситуация с общественном мнением и в целом по области. И это несмотря на то, что общественность обрабатывалась заказными статьями в пользу Цыбко на протяжении нескольких лет, особенно старались «Ура.ру» и «Знак.ком», которые наверняка заработали «макаронных гонораров» на десятки миллионов.

И что самое интересное — в сотне статьей в СМИ «о невиновности» Цыбко не было ни одного рассказа о том, какой это хороший человек. Ну, например, рассказа о том, как Костя, просто сняв с руки часы стоимостью в миллион, — отдал их директору детского дома.

Вот если бы сайт «UralDaily.ru» получил информационный контракт на обеление будущего арестанта, мы бы так бы и сделали. Нашли бы факты, доказывающие выдающиеся человеческие, морально-этические черты характера подсудимого, его доброту, порядочность, отзывчивость.

Какая любовь, Николай Дмитриевич, о чём вы. Любовь к деньгам, к роскошной жизни, к комфорту и власти? Почему, Николай Дмитриевич, вы ни разу не написали в ФБ, что вот, дескать, как-то шёл я со своим другом Костей, а там щенок бездомный, с лапой перебитой. Так Костя взял его домой, накормил и вылечил. А потом не пошёл в кабак с Мишей, а все деньги за ужин, весь миллион, — взял и перевёл в собачий приют.

Видимо не было таких фактов в жизни Кости. Ни одного. А они бы были более действенными на общественное сознание, чем визги о «негодяях — следователях и генералах ФСБ».

Не Деточкин, чай!