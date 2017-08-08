Суд: арест счетов Юревича — законен!

Как стало известно «UralDaily.ru», Челябинский областной суд отказал адвокатам обвиняемого в коррупционных (и иных) преступлениях бывшего южноуральского губернатора Михаила Юревича в снятии ареста с его счетов и имущества. По версии следствия, Юревич получил взятки более чем на 3,4 млрд рублей, и примерно на эту же сумму был наложен арест.

Всё, чего добилась защита Юревича — это уменьшение, правда, существенное, суммы ареста. На счета бывшего главы региона в «Челябинвестбанке», «Альфабанке», Сбербанке и «СМП Банке» в Москве наложен запрет на расходные операции при остатке менее 500 миллионов рублей.

В частности, «не прокатили» доводы стряпчих о том, что, дескать, имущество Юревича было нажито совместно с первой женой беглого губернатора-олигарха. По ходатайству прокурора была приобщена к материалам дела справка о расторжении брака с бывшей супругой Юревича, которое произошло ещё в 2003 году, доказав тем самым, что у арестованного имущества только один владелец, а именно — Юревич.

Смешным показался для «UralDaily.ru», довод макаронного баблоката о том, что часть имущества Юревича приобретена во время брака, и судья вышел за рамки законодательства в том, что арест не может быть наложен на жилое помещение, предназначенное для проживания (единственное жильё). Следователь, по словам адвоката Юревича Дмитриева, «не определил, какая из квартир Юревича является единственным жильём». Между тем, как подчеркнул защитник, эти данные позволили бы следствию в соответствии с законом исключить возможную конфискацию такого имущества.

Вы поняли, да? Суд арестовал четыре московских квартиры Юревича, и бедному Мише, скрывающемуся в Лондоне стало негде жить!

Давайте посмеёмся вместе.

Почему же челябинский коррупционер так бьётся за эти — огромные для любого человека, но — мелочь для самого крупного в истории России вора — деньги?

Как ни странно, ответ находим в недавнем интервью украинскому сайту «ГОРДОН» «заслуженного русофоба» Константина Борового, который уж точно знает во всех подробностях о жизни в Лондоне беглых российских олигархов, обвиняемых в коррупции.

Оказывается, слишком дорогая в Лондоне жизнь, даже для олигархов! И для олигархов — особенно, ведь нужно поддерживать привычные стандарты жизни, да и траты на то, чтобы оставаться «узником совести» (опять же взятки), расходы на армию адвокатов и т.д. — немалые.

Рассуждая о судьбе предателя Вороненкова, Боровой заявил:

«Не думаю, что он стал оппозиционным. Я думаю, он продолжал надеяться на то, что ему удастся сохранить необходимые связи и продолжить бизнес. Так же, как и многие предприниматели, которых зачислили в оппозиционеры. Известные предприниматели. Они обращались к Путину с просьбой разрешить им вернуться в Россию…

Я имею в виду Березовского, Гусинского (медиамагнат Владимир Гусинский. — "ГОРДОН") и очень многих других. Их много. В Лондоне сегодня каждый второй готов вернуться, если ему будут предоставлены гарантии и право участвовать в проектах. Потому что деньги кончаются. Вы думаете, это дешево — жить в Лондоне? Люди, с которыми я знаком, не возражали бы, если бы Путин им разрешил вернуться. Чтобы продолжить бизнес, помогать Путину, быть его сторонником. Хотя сегодня они — "в оппозиции"…»

А как бы Миша хотел бы вернуться и «помогать Путину», «быть его сторонником», «работать в Госдуме от «Единой России»— вы себе даже не представляете!