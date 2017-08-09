Юревич вывел почти весь свой бизнес на Кипр. Это война!

Беглый олигарх, бывший челябинский губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый в совершении коррупционных преступлений (один эпизод получения взятки в 3,4 млрд рублей чего стоит!) выводит практически весь свой бизнес в кипрские оффшоры. В том числе свой крупнейший актив ОАО «Макфа». Всё, отныне «настоящие макароны» не челябинские, а киприотские. Пока неизвестно точно, является ли киприотским также хлеб Первого Челябинского хлебокомбината, но скорее всего это предприятие также «утекло»на «оффшорный остров».

Мы призываем челябинцев объявить продукции Юревича байкот, ничего не покупать в его магазинах сети «Проспект» и ТРК «Родник», которые также выведены на Кипр. Да и в ТРК «Алмаз» — тоже, хотя его судьба также пока не ясна.

Собственником ОАО «Макфа» стала кипрская компания RANTIP INVEST LIMITED. Вс вою очередь «Макфа» управляет АО «Новая пятилетка», АО «Смак», АО «Долговское», а также Мишкинского комбината в Курганской области.

Таким образом Юревич ограбил, лишив налоговой базы, не только Южный Урал, но и дотационное депрессивное Зауралье.

И это значит, что челябинские и курганские пенсионеры, учителя, медики и другие бюджетники могут и должны сказать «спасибо» (разумеется, в кавычках) Летающему макаронному монстру.

Управляющая компания ООО «Мелон», «курирующая» офисами, отдана кипрскому оффшору ТРЕСКОД ЛИМИТЕД. Через посредников «Мелон» управляет ТРК «Родник» и гостиницей Radisson Blu.

А сеть магазинов «Проспект», магазин «Школьник» и кинотеатры «Киномакс» — отданы на откуп третьей киприотской компании ЛАПЛЮС ИНВЕСТ ЛИМИТЕД.

Формально весь этот бизнес Юревича записан на его родителей Валерия и Наталью Юревич, а также на Ирину Белоусову — жену Вадима Белоусова, депутата Госдумы, бизнес-партнёра главаря Макаронной ОПС.

«Все действия, которые были произведены, направлены на совершенствование структуры собственности и защиту ОАО от возможных недружественных действий», — заявила пресс-секретарь «Макфы» Юлия Бобылева.

Все эти действия, Юленька, не только глубоко не дружественны по отношению к каждому южноуральцу, они — враждебны каждому из нас.

Юревич объявил войну каждому челябинцу, лишив область сотен миллионов рублей (а возможно и миллиардов) налогов.