Следующий губернатор Владимир Бурматов наводит порядок в Челябинске — увольняет главу района

16.08.2017 г., 11:42
И расчищает места для своих молодых и дерзких «молодогвардейцев»
Бурматов Владимир Владимирович

Депутат Госдумы и следующий губернатор Челябинской области Владимир Бурматов увольняет главу Металлургического района Челябинска Дмитрия Петрова. Увольняет, конечно, не как депутат, а как глава Южного Урала в самой ближайшей перспективе. 

Уже сейчас ясно, что ни действующий пока губернатор Борис Дубровский, ни тем более пока ещё находящийся на своей должности глава Челябинска Евгений Тефтелев (мы-то знаем, что мэром областного центра при губернаторе В.Бурматове станет его верный соратник Александр Галкин) — ничего не решают, ни на что не влияют, а только досиживают последние месяцы на своих уже не дающих никакой власти постах.

«Чемоданное настроение» у «магнитогорской команды», друзья. Все ждут настоящих хозяев города и региона — «молодогвардейцев» во главе с Бурматовым Владимиром Владимировичем.

Ну а пока Владимир Владимирович разминается, с одного удара ноги выбивая устраивающего власти и что самое важное — устраивающего Андрея Барышева, который до сих пор думал, что это он хозяин Металлугического района, — главу района Петрова.

Птицу видно по полёту, жигана — по лопарям, ну а будущего губернатора — по тому, как всего лишь по одной записи в соцсетях решаются важные кадровые вопросы.

Собственно, речь идёт о неисполнении полномочий, фактическом потворствовании существованию незаконных торговых объектов в Металлургическом районе Челябинска и саботировании поручения Губернатора региона о борьбе с несанкционированной торговлей со стороны главы района. Впору ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Это - полномочие главы города. Однако, по моему мнению, объём проблем, сгенерированных нынешней районной властью (массовые незаконные вырубки целых аллей и при этом - запущенная ситуация с аварийными деревьями, провал программы озеленения, скандальные коммерческие стройки, самая острая в городе ситуация с незаконными свалками и, конечно, вопиющая история с незаконными рынками) и полное нежелание эти проблемы решать говорят о том, что главе района пора поискать себе менее хлопотную работу. #Челябинск #район #ЧМЗ #коррупция #город #Chelyabinsk

A post shared by Vladimir Burmatov (@burmatoff) on

Стоило В.Бурматову написать в инстаграмм, что глава района Петров его не устраивает, и в этот же день становится известно, что рискнувший вызвать неудовольствие настоящего, а не фиктивного (Вы уж простите, Борис Александрович) хозяина Южного Урала главу— ждёт отставка.

Заметьте, даже губернатор Дубровский не даёт указаний мэру Тефтелеву, какого главу района ему назначать, а какого снимать, хотя Евгений Николаевич — близок Борису Александровичу как никто другой, оба — выходцы из Магнитогорска. Однако Дубровский принципиально не вмешивается в полномочия мэра.

А Владимир Владимирович не просто легко раздаёт указания Евгению Николаевичу, даже не сочтя за труд информировать о своих решениях пока ещё сидящего в своём кресле Бориса Александровича, но и они, эти указания, и выполняются в тот же день!

Так постойте-ка, ведь по сути «без пяти минут» губернатор В.Бурматов настолько крут, что они ни во что не ставит не только Дубровского с Тефтелевым, но и Рашникова Виктора Филипповича, собственника ММК, ответственного за весь «магнитогорский клан».

Вы представляете, насколько Владимир Владимирович всемогущ? Пожалуй что в пределах региона не меньше, чем его тёзка по имени и отчеству!

До сих пор мы слышали, что только по первому слову Путина летят головы чиновников. Оказывается не только Путина…

Пора уже привести цитату В.Бурматова из инстаргам, вот она:

«Собственно, речь идёт о неисполнении полномочий, фактическом потворствовании существованию незаконных торговых объектов в Металлургическом районе Челябинска и саботировании поручения губернатора региона о борьбе с несанкционированной торговлей со стороны главы района. 

Впору ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. 

Это — полномочие главы города. 

Однако, по моему мнению, объём проблем, сгенерированных нынешней районной властью (массовые незаконные вырубки целых аллей и при этом запущенная ситуация с аварийными деревьями, провал программы озеленения, скандальные коммерческие стройки, самая острая в городе ситуация с незаконными свалками и, конечно, вопиющая история с незаконными рынками), и полное нежелание эти проблемы решать говорят о том, что главе района пора поискать себе менее хлопотную работу».

И всё! Одна запись — и глава уволен! Ну почти уволен.  

«Глава Металлургического района Челябинска Дмитрий Петров в скором времени может лишиться своего поста. Источник Znak.com, близкий к администрации города, говорит, что решение по нему уже принято, осталось утрясти ряд формальностей, но это вопрос пары недель», — сообщил в этот же день сайт «Знак.ком».

И ещё одна знаковая цитата:

«Поначалу источники, близкие к администрации Челябинска, воздерживались от комментариев, говоря, что претензий к работе Петрова у главы города нет, но уже сегодня под вечер появилась информация о том, что отставка состоится».

То есть сначала не поняли источники, близкие к администрации, кто им повелел снять Петрова. А потом, как поняли, что за человек написал в инстаргам, и — вытянулись в струнку: «Чего изволите, Владимир Владимирович?»

Претензий нет к Петрову ни у кого. Но у будущего губернатора — есть, а остальное не важно.

Вот так. 

Ну а когда Владимир Владимирович станет губернатором официально — тогда уже полетят клочки по закоулочкам.

Наконец-то кто-то наведёт порядок и избавит Челябинск от «агаповских»! Настрадались мы от засилья «магнитогорских», правда?

И ещё интересный штрих, который сообщает сайт «Ура.ру»:

«Весной прошлого года в Металлургическом районе в Госдуму избрался Владимир Бурматов. И он крайне недоволен Дмитрием Петровым. В окружении депутата говорят, что чиновник не участвовал в агитации за Бурматова, запрещал распространять его газеты в администрации, практически не участвовал в агитации на выборах и хотел выселить единороссов из здания администрации в другое помещение. Но главная претензия — Дмитрий Петров раньше был приятелем экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, противника Бурматова на госдумовских выборах».

Ох и грозен царь-государь Владимир Грозный. Не прощает никаких обид. Повелел своим смердам навалить навоза под окна экс-омбудсмена, который рискнул пойти супротив него в Думу. А теперь и боярина лукавого из Металлургического — наказал.

Аз есмь царь!

Саша Славутина, фото из открытых источников, коллажи и мемы: Маша Добронравова

Теги: 

Новости по теме:

Комментарии

Читатель

Бурматов губернатор? Тогда Баскова в президенты!

Читатель

Куда мир катится?!!!

читателю немечтателю

-в Великое Светлое будущее победы гомосэксуализма во всем мире.и наиболее продвинутые ведут нас к нему.БИНХ наш учитель и вождь!!! а ты-еще не записался в гомосэксуалисты!!??

Читатель

Бурматов всё правильно делает, что устраивает проверку на дорогах. Проверяет всю эту так называемую почтенную публику или илиту, называйте как хотите, на гнилость и вшивость. Что вы думаете, завтра, если Бурматов, к примеру, скажет, Женька, ну-ка мухой постирай мне носки, Женька откажется? Нет. Будет стирать, да ещё и с подобострастной улыбкой на лице. Или скажет, слышь, Борька, у меня тут что-то штиблеты запылились, смахни-ка с них пыль, и Борька откажет? Нет. Смахнет, носовой платочек достанет из кармана и смахнет пыль с ботинок Бурматова, стоя на коленях и ожидая дальнейших указаний. Или даст Бурматов команду ЗСО всем личным составом строиться на пл. Революции на учения, а потом ползком по площади да гуськом, что, не поползут? Поползут, все, как один поползут. Разве не так? Так. Поэтому надо Бурматову жёстче себя вести, ужесточать надо своё поведение. Можно начать с того, чтобы в каждый полдень, то есть на ежедневной основе, жёны этих илитчиков сводным хором исполняли у памятника Ленина гимн РФ. Все как одна! И ведь будут же, будут. Да ещё и за великую честь почтут. 
Молодец, Бурматов, так держать!

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

Полностью согласен! Молодец! Новая элита грядёт, не чета нынешней.

недовольный

Мерзкий хлыщ... постилка РМКовская этот Бурматов..

ваван

чтобы стать элитой надо хотя бы похудеть-жрать надо меньше.

Читатель

Бурматов готов и он правильно. Население области если прямые ВЫБОРЫ,то 90%голосов за Бурматова точняк. Он честный и  богат и он рубля не возьмет с казны, все для народа своего.. Самое главное Рашников тоно понял, суть и за Бурматова готов перед Путиным слово.. Поэтому быть  в апреле Бурматову у  руля, а может иранее. По слухам Дубровский готов в Кремль плавно перейти... поэтому все пройдет умно и хитро.

имя

Тяжелые грядут времена... ох тяжелые

гость

Опять возня возле корыта.

Джон Сноу

Все это полная вата,только слухи Дуб всех устраивает и никто его снимать не будет,а город помычит и успокоится

Добавить комментарий

Максимальный размер файла: 1 МБ.
Допустимые типы файлов: png gif jpg jpeg.
Изображение должно быть меньше 1024x1024 пикселей.