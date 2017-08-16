Следующий губернатор Владимир Бурматов наводит порядок в Челябинске — увольняет главу района

Депутат Госдумы и следующий губернатор Челябинской области Владимир Бурматов увольняет главу Металлургического района Челябинска Дмитрия Петрова. Увольняет, конечно, не как депутат, а как глава Южного Урала в самой ближайшей перспективе.

Уже сейчас ясно, что ни действующий пока губернатор Борис Дубровский, ни тем более пока ещё находящийся на своей должности глава Челябинска Евгений Тефтелев (мы-то знаем, что мэром областного центра при губернаторе В.Бурматове станет его верный соратник Александр Галкин) — ничего не решают, ни на что не влияют, а только досиживают последние месяцы на своих уже не дающих никакой власти постах.

«Чемоданное настроение» у «магнитогорской команды», друзья. Все ждут настоящих хозяев города и региона — «молодогвардейцев» во главе с Бурматовым Владимиром Владимировичем.

Ну а пока Владимир Владимирович разминается, с одного удара ноги выбивая устраивающего власти и что самое важное — устраивающего Андрея Барышева, который до сих пор думал, что это он хозяин Металлугического района, — главу района Петрова.

Птицу видно по полёту, жигана — по лопарям, ну а будущего губернатора — по тому, как всего лишь по одной записи в соцсетях решаются важные кадровые вопросы.

Собственно, речь идёт о неисполнении полномочий, фактическом потворствовании существованию незаконных торговых объектов в Металлургическом районе Челябинска и саботировании поручения Губернатора региона о борьбе с несанкционированной торговлей со стороны главы района. Впору ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Это - полномочие главы города. Однако, по моему мнению, объём проблем, сгенерированных нынешней районной властью (массовые незаконные вырубки целых аллей и при этом - запущенная ситуация с аварийными деревьями, провал программы озеленения, скандальные коммерческие стройки, самая острая в городе ситуация с незаконными свалками и, конечно, вопиющая история с незаконными рынками) и полное нежелание эти проблемы решать говорят о том, что главе района пора поискать себе менее хлопотную работу. #Челябинск #район #ЧМЗ #коррупция #город #Chelyabinsk A post shared by Vladimir Burmatov (@burmatoff) on Aug 14, 2017 at 2:33am PDT

Стоило В.Бурматову написать в инстаграмм, что глава района Петров его не устраивает, и в этот же день становится известно, что рискнувший вызвать неудовольствие настоящего, а не фиктивного (Вы уж простите, Борис Александрович) хозяина Южного Урала главу— ждёт отставка.

Заметьте, даже губернатор Дубровский не даёт указаний мэру Тефтелеву, какого главу района ему назначать, а какого снимать, хотя Евгений Николаевич — близок Борису Александровичу как никто другой, оба — выходцы из Магнитогорска. Однако Дубровский принципиально не вмешивается в полномочия мэра.

А Владимир Владимирович не просто легко раздаёт указания Евгению Николаевичу, даже не сочтя за труд информировать о своих решениях пока ещё сидящего в своём кресле Бориса Александровича, но и они, эти указания, и выполняются в тот же день!

Так постойте-ка, ведь по сути «без пяти минут» губернатор В.Бурматов настолько крут, что они ни во что не ставит не только Дубровского с Тефтелевым, но и Рашникова Виктора Филипповича, собственника ММК, ответственного за весь «магнитогорский клан».

Вы представляете, насколько Владимир Владимирович всемогущ? Пожалуй что в пределах региона не меньше, чем его тёзка по имени и отчеству!

До сих пор мы слышали, что только по первому слову Путина летят головы чиновников. Оказывается не только Путина…

Пора уже привести цитату В.Бурматова из инстаргам, вот она:

«Собственно, речь идёт о неисполнении полномочий, фактическом потворствовании существованию незаконных торговых объектов в Металлургическом районе Челябинска и саботировании поручения губернатора региона о борьбе с несанкционированной торговлей со стороны главы района.

Впору ставить вопрос о соответствии занимаемой должности.

Это — полномочие главы города.

Однако, по моему мнению, объём проблем, сгенерированных нынешней районной властью (массовые незаконные вырубки целых аллей и при этом запущенная ситуация с аварийными деревьями, провал программы озеленения, скандальные коммерческие стройки, самая острая в городе ситуация с незаконными свалками и, конечно, вопиющая история с незаконными рынками), и полное нежелание эти проблемы решать говорят о том, что главе района пора поискать себе менее хлопотную работу».

И всё! Одна запись — и глава уволен! Ну почти уволен.

«Глава Металлургического района Челябинска Дмитрий Петров в скором времени может лишиться своего поста. Источник Znak.com, близкий к администрации города, говорит, что решение по нему уже принято, осталось утрясти ряд формальностей, но это вопрос пары недель», — сообщил в этот же день сайт «Знак.ком».

И ещё одна знаковая цитата:

«Поначалу источники, близкие к администрации Челябинска, воздерживались от комментариев, говоря, что претензий к работе Петрова у главы города нет, но уже сегодня под вечер появилась информация о том, что отставка состоится».

То есть сначала не поняли источники, близкие к администрации, кто им повелел снять Петрова. А потом, как поняли, что за человек написал в инстаргам, и — вытянулись в струнку: «Чего изволите, Владимир Владимирович?»

Претензий нет к Петрову ни у кого. Но у будущего губернатора — есть, а остальное не важно.

Вот так.

Ну а когда Владимир Владимирович станет губернатором официально — тогда уже полетят клочки по закоулочкам.

Наконец-то кто-то наведёт порядок и избавит Челябинск от «агаповских»! Настрадались мы от засилья «магнитогорских», правда?

И ещё интересный штрих, который сообщает сайт «Ура.ру»:

«Весной прошлого года в Металлургическом районе в Госдуму избрался Владимир Бурматов. И он крайне недоволен Дмитрием Петровым. В окружении депутата говорят, что чиновник не участвовал в агитации за Бурматова, запрещал распространять его газеты в администрации, практически не участвовал в агитации на выборах и хотел выселить единороссов из здания администрации в другое помещение. Но главная претензия — Дмитрий Петров раньше был приятелем экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, противника Бурматова на госдумовских выборах».

Ох и грозен царь-государь Владимир Грозный. Не прощает никаких обид. Повелел своим смердам навалить навоза под окна экс-омбудсмена, который рискнул пойти супротив него в Думу. А теперь и боярина лукавого из Металлургического — наказал.