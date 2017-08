Следующий губернатор Владимир Бурматов наводит порядок в Челябинске — увольняет главу района

Собственно, речь идёт о неисполнении полномочий, фактическом потворствовании существованию незаконных торговых объектов в Металлургическом районе Челябинска и саботировании поручения Губернатора региона о борьбе с несанкционированной торговлей со стороны главы района. Впору ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Это - полномочие главы города. Однако, по моему мнению, объём проблем, сгенерированных нынешней районной властью (массовые незаконные вырубки целых аллей и при этом - запущенная ситуация с аварийными деревьями, провал программы озеленения, скандальные коммерческие стройки, самая острая в городе ситуация с незаконными свалками и, конечно, вопиющая история с незаконными рынками) и полное нежелание эти проблемы решать говорят о том, что главе района пора поискать себе менее хлопотную работу. #Челябинск #район #ЧМЗ #коррупция #город #Chelyabinsk

