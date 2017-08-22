Дубровский за Томинский ГОК, Бурматова и «Макфу»

На пресс-конференции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, по оценке «UralDaily.ru», самыми интересными были ответы на вопросы журналистов по поводу активности своего преемника Владимира Бурматова, уходу «Макфы» (контролируется предшественником Бориса Александровича на этой должности Михаилом Юревичем) в кипрские оффшоры и об отношении к строительству «Русской медной компанией» Томинского горно-обогатительного комбината.

По мнению экспертов «UralDaily.ru», Борис Дубровский укрепил своими ответами позиции как губернатора в Кремле, но, к сожалению, ослабил симпатии избирателей.

Вот фрагменты брифинга и наши комментарии к ним.

«Владимир Бурматов эту практику, как опытный политик, использует…»

Светлана Григорьева, корреспондент интернет-газеты «Znak.com»:

Хотелось бы узнать ваше мнение о деятельности депутата Госдумы Владимира Бурматова и других депутатов из числа бывших молодогвардейцев, которые в последнее время становятся фигурантами различных скандалов, связанных с парковками, рынками. Как вы оцениваете их деятельность и нарастающее влияние этой группы в Челябинской области?

Б.А. Дубровский:

Существуют рейтинги активности деятельности всех депутатов Госдумы. Насколько я помню, Бурматов неплохо выглядит в целом, как депутат на фоне всех депутатов Госдумы, и не только наших, региональных. Сейчас формируется практика депутата-одномандатника, и нам совершено понятно, что для того, что бы претендовать на избрание в следующем периоде – нужно быть очень активным, чтобы тебя понимали и знали. Я понимаю для себя, что Владимир Бурматов эту практику, как опытный политик, использует.

Передел рынков, стоянок, ларьков постоянно происходит. Он все время нестабильный. Рынок очень волатильный. Только не думаю, что задача у нашего депутатского корпуса – делить рынок. Их задача заниматься политической работой, формированием правовой среды, в которой, в том числе, и бизнес-структуры должны работать. У них есть совершенно определенные задачи, которые они реализуют на уровне Госдумы. Для этого мы их туда избирали. Мы находимся в постоянном диалоге с нашим депутатским корпусом. Меня этот диалог устраивает.

Комментарий ИА «UralDaily.ru».

На наш взгляд, по этому ответу Борис Дубровский отдаёт отчёт в том, что госдеп Владимир Бурматов имеет все шансы, ресурсы и амбиции возглавить Челябинскую область.

Дубровский готов дать бой, не намерен добровольно слагать с себя губернаторские полномочия под напором голодной и дерзкой новой элиты «молодогвардейцев».

Однако эксперты «UralDaily.ru» оценивают шансы «старой гвардии» эффективно противостоять молодой амбициозной молодёжи как весьма средние и ниже.

Скорее всего бой будет проигран — с болезненными и чувствительными потерями для «магнитогорской команды».

Помешать Бурматову может только чудо. Либо — сплочение «старой элиты», независимо от групп влияния, — против общего врага.

«У «Макфы» есть хорошее имя, «Макфу» знают везде…»

Анастасия Плотникова, редактор программ «Время новостей», «Итоги недели», ОТВ:

В продолжение темы крупного бизнеса. Последнее время СМИ обсуждают тему перехода крупнейшей региональной компании «Макфа» на Кипр. С чем это связано, и какие риски для региона вы видите в связи с этим?

Борис Дубровский:

Связано это с уровнем доверия в нашей стране. Значит нет доверия, есть какие-то риски, но это с точки зрения владения этим бизнесом. Каких-то особых рисков я не вижу, есть только рыночные риски. Все остается здесь. Я об этом уже сказал, необходимо искать рынки сбыта, развивать это производство. У «Макфы» есть хорошее имя, «Макфу» знают везде. Это один из лидеров нашего агропромышленного комплекса, будем, с ними работать, как и прежде работали.

Комментарий ИА «UralDaily.ru».

Если угроза Бурматов и МГЕР — совершенно новый вызов «магнитогорской команде», то «проблема Юревича» началась сразу же после смены губернаторов.

Эта проблема никогда не ослабевала и до сих пор успешно решалась: Юревичу не дали избираться в Госдуму, возбудили уголовное дело, успешно «посадили» Цыбко.

Опасность не ослабевает и по сей день, и уход «Макфы» в оффшоры с дельнейшей перерегистрацией в Москве — подорвёт базу бюджета.

Для того, чтобы компенсировать возможные будущие потери, власти решили одобрить строительство Томинского ГОКа.

«Я поддерживаю строительство Томинского ГОКа…»

Александр Файрузов, корреспондент газеты «Южноуральская панорама»:

Вы много раз говорили, что практическая реализация замечаний и рекомендаций по Томинскому месторождению является для вас делом принципа. Это же заявляла и компания РМК. Как вы оцениваете экологические риски реализации данного проекта, и все ли соответствует тем договоренностям с РМК, которые были достигнуты?

Борис Дубровский:

Моя оценка – соответствуют. Те риски, которые были значительными, – это гидрометаллургия и шламовые отвалы, которые формировались при обогащении этого месторождения, эти два вопроса решены. Сейчас то, что реализует РМК на Томинском ГОКе – соответствует новой архитектуре этой технологии. Убежден, что все, что было сказано, и решения какие мы приняли об изменении технологических моментов (отказ от гидрометаллургии и складирование шламов в Коринском разрезе) будут реализованы. Это является текущей задачей проектирования. Они прошли все экспертизы, и я поддерживаю строительство Томинского ГОКа в этом архитектурном решении.

Айвар Валеев, заместитель главного редактора газеты «За возрождение Урала»:

В своем ответе на вопрос о Томинском ГОКе вы затронули одну сторону этой проблемы – взаимоотношение региональной власти и инвестора. Но у этой темы есть и вторая сторона медали – взаимоотношения власти с людьми, которые здесь живут. Что делать с людьми, которые до сих пор не убеждены, не согласны с идей Томинского ГОКа?

Б.А. Дубровский:

В любой идее есть люди, которые не согласны с ней. Мы как-то очень сосредоточились на Томинском ГОКе и считаем, что это лакмусовая бумажка доверия или недоверия. Я могу привести очень много примеров, когда есть те, кто за, и те, кто против. Любой процесс таким образом и определяется. Существует некий алгоритм принятия решения в цивилизованном государстве. Есть некая практика принятия решения, которая должна быть пройдена каждый раз, если мы говорим о каком-то бизнес-проекте. Вся эта практика компанией была пройдена. Все это проходило в эмоциональной атмосфере. Я думаю, что здесь компания ошиблась только в том, что она повелась на эту историю. Они долго искали решение, каким образом убедить, что рисков нет. Они шли навстречу постоянно: два раза переносили сроки, согласились с независимым экологическим заключением. И все это сделали. Но это никак не изменило мнение людей, которые говорят, что никогда мы с этим не согласимся. Компания, для меня, к сожалению, пошла по этой дороге – огородили колючей проволокой участок строительства. Возникла еще большая эмоция по этому поводу. Постоянно некая история, которая развивается в негативном ключе. Она переоценена. Те, кто технически может об этом говорить, по этому поводу размышлять, имеет некое рациональное мнение, те скажут, что та буря, которая происходит вокруг Томинского ГОКа совершенно не соответствует масштабам проекта. Что делать с этим? Общаться с людьми. Я именно этого и прошу от компании. Общаться с людьми, объяснять свою позицию, выслушивать их каждый раз понимать, что тревожит людей. Люди боятся неизвестности. Если я тебя не понимаю – я тебя боюсь, опасаюсь.

Компании не удалось сделать главного – они не смогли открыться окончательно, не смогли ответить на ряд вопросов. Этому они посвятили мало времени, хотя делали массу работы: возили на Михеевский ГОК, показывали, говорили. Компания пытается интегрироваться в социальную среду, но остается негативное мнение. Проект – это инвестиции, это то, что мы можем использовать для развития нашей территории. И если бизнес находящийся в законодательном поле, выполняет правила, какие у нас основания, кроме эмоций, разрешать или не разрешать? Я предлагаю снижать эмоциональность в этом вопросе и ставить перед компанией конструктивные задачи: реализовать проект, который прошел государственную экспертизу, в том числе экологическую. Организовать новые современные рабочие места, платить налоги, работать в нашей территории и уважать население региона. В том числе и уважать по степени участия в социальных проектах, которые мы от них ожидаем. А масштаб этой компании позволяет нам надеяться на то, что мы будем иметь отдачу от этих проектов.

Комментарий ИА «UralDaily.ru».

Положительная реакция губернатора на строительство ГОКа укрепит его позиции в Кремле, а значит — поддержку Москвы.

Федеральному центру и его чиновникам всё равно, как будут жить (и будут ли вообще) челябинские аборигены-провинциалы. Пусть хоть всё уедут, была бы медь стране, и дополнительные налоги.

Однако электорат Южного Урала, настроенный резко против ГОКа и РМК, — не оценит лоббистских усилий Бориса Дубровского. Рейтинг у действующего губернатора к сожалению низкий, а антирейтинг — высокий.

Эти тенденции только усилятся и любой популист, разыгравший «экологическую карту», выиграет следующие губернаторские выборы.

Однако для губернатора есть и плюс в этом — ему точно будет оказана более серьёзная поддержка Кремля, что увеличивает шансы Дубровского на выживаемость, однако это не снимает проблемы низкого рейтинга Бориса Александровича.

Усилия Юревича по дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе могут реализоваться, что только расчистит дорогу для Бурматова и МГЕР.