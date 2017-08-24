Миша к «Макфе» никаким боком, это всё его папа, оставьте макаронный бизнес в покое, ФСБшные сатрапы

Обвиняемый в получении многомиллиардной взятки экс-губернатор Юревич продолжает из Лондона терроризировать регион. Вспухшая на административном ресурсе гигантская пищевая империя (макароны, мука, хлеб, крупы и даже пельмени — чего только там нет) держит, образно говоря, нас за горло своими макаронно-хлебными ручищами. Божок пастафарианцев, Летающий Макаронной монстр, скрутил щупальцами каждого из нас.

Добившись за годы нахождения у власти (мэр Челябинска, а потом губернатор) монопольного положения на рынке хлеба, Юревич угрожает продовольственной безопасности региона. А готовая уйти в «глубокое оффшоры», переехавшая в Москву «Макфа» может, отрубив налоговые поступления, ввергнув население и власть в бюджетный хаос и коллапс.

Воспользовавшись вынужденно сочувствующим по отношению к «Макфе» выступлению губернатора Бориса Дубровского во время последнего брифинга (естественно, глава региона просто боится продовольственного и бюджетного шантажа), ангажированные СМИ начали информационную кампанию по «выведению Юревича за скобки», за рамки «Макфы».

Дескать, при чём тут Миша, это всё его папа-пенсионер сделал «передовое предприятие из ничего». Папа-то Валера ни в чём не обвиняется, перед обществом и государством чист (ну это пока!), это всё его сынок непутёвый да вороватый.

Все думали Миша, да? Ну, как же, мы же наверное лет 15 читали в газетах, на сайтах, смотрели сюжеты по телевизору о том, как Миша Юревич, баллотирующийся в депутаты Госдумы, в мэры Челябинска, а также губернатор Юревич, благодаря огромному таланту, подвижническому труду, предпринимательскому гению — начал выпускать вкусные хлебушек и макарошки.

Да кое-кто ещё помнит хлебовозки с надписями «Этот хлеб мы испекли для Вас! Михаил Юревич».

Во многом потому и голосовали за Мишу, избирая его то депутатом, то мэром, создавая ему «кормовую базу» для коррупционного прихода на должность губернатора.

И всё это только для того, чтобы деньги конвертировались в политику, а политика — в ещё бОльшие деньги.

Теперь оказывается Юревич-младший был к созданию «Макфы» абсолютно непричастен, и получается, что он тупо обманывал избирателей, а мы на это велись. «Макфу» оказывается создал Юревич-старший, гениальный пенсионер. Именно так пишут «урашки» в своей заказной статье

Вот некоторые цитаты:

«С 2003 года, когда Михаил Юревич ушел в политику, все вопросы производства и продвижения „Макфы“ на рынке решает его отец Валерий Юревич, гендиректор компании. Вы сильно ошибались, если считали его номинальным руководителем. На самом деле именно он построил холдинг „Макфа“, который теперь известен в России и за рубежом, — рассказал „URA.RU“ председатель совета директоров „Макфы“ Дмитрий Мешков. — Серьезный управленческий опыт Валерий Михайлович приобрел еще до „Макфы“, когда трудился на руководящих должностях в строительно-монтажном объединении „Челябагропромстрой“. Он профессиональный строитель, имеет колоссальный опыт возведения сельскохозяйственных и промышленных объектов. „Челябагропромстрой“ советского времени — это порядка 8 тыс. сотрудников!»;

«По словам директора производственной площадки «Рощинская» Юрия Турутина, Михаил Юревич после ухода в политику и передачи акций практически не появлялся на предприятии. «Валерий Юревич набирал менеджерскую команду. Он поставил перед всеми нами задачу по превращению „Макфы“ из средненькой локальной челябинской компании в федеральный холдинг. Все совещания он проводит лично. Сначала выслушает докладчиков — только потом принимает решение. Условно говоря, нет такого отношения: я хозяин, ты дурак. Это дальновидный руководитель», — добавляет Турутин»;

«Работники «Макфы» считают Валерия Юревича человеком старой закалки. Он не относится к коллективу как к расходному материалу. «Валерий Юревич принял решение сохранить 13-ю зарплату, хотя ее уже нет практически на всех частных предприятиях. Лично отслеживает индексацию зарплаты. Работникам доплачивают за вредность. Раз в год приезжают врачи и проводят полное медобследование. Валерия Юревича регулярно видим на предприятии, он проводит совещания. Михаила Юревича мы уже давно не видели», — говорит оператор упаковочного комплекса площадки «Челябинская» Вадим Сакаев»;

«Пресс-секретарь компании Юлия Бобылева называет не соответствующим действительности мнение о том, что Валерий Юревич является лишь номинальным руководителем.

«Такие сплетни пытаются распускать, вероятно, недружественно настроенные персонажи, преследующие вполне понятные цели. Все здравомыслящие люди понимают, что без настоящего руководителя, оперативного управленца, который посвятил предприятию часть жизни с полной отдачей, такая махина, как „Макфа“, не стала бы лидером рынка. И этот человек — именно Валерий Михайлович Юревич. Чтобы было понимание по масштабу, назову одну лишь цифру: по итогам 2017 года „Макфа“ планирует выплатить в бюджет России 1,5 млрд рублей налогов. Более того, Валерий Юревич объявил о новом векторе развития — превращении из федеральной в международную компанию», — сообщила Бобылева».

Текст на «Ура.ру» не снабжён надписью «На правах рекламы», но все фото подписаны: «Фото пресс-службы АО «Макфа». Хотя и без этого ясно, что статья проплаченная и заказная.

Даже коллаж солнцеликого Мишиного папы состряпали. Со светящимся нимбом вокруг седой головы.

Как же вы воспитали, Валерий Михайлович, такого подонка, вора и пассивного педераста, предпочитающего смотреть порно с трансами ? И не стыдно вам за такого сынка?

Задачи заказной статьи также понятны и они достаточно примитивны: убрать самого грандиозного в истории России коррупционера, Юревича-младшего от привязки к «Макфе». «Повесить» все заслуги на престарелого «гениального топ-менеджера».

Политиком Миша Юревич уже не будет никогда, а значит и нет ничего ужасного в том, что теперь нам открытым текстом заявляют, что его пиарщики и он сам на протяжении десятилетий цинично обманывали избирателей.

Зато Мише нужно сохранить своё бабло, украденное у всех нас, пущенное не только на строительство ТРК, но в «пищёвку». В «Макфе» крутятся коррупционные деньги, в том числе украденные на дорогах, украденные на жилье, украденные на медицине.

«Макфа» — это коррупционный актив, который должен быть конфискован в доход государства. А иначе не стали бы силовики арестовывать директора московского филиала Чуркина и тёщу Белоусова Бутакову.

Если старичок Юревич не желает нести моральную ответственность за то, что воспитал взяточника и вора, то он, по крайней мере, уже взял на себя ответственность за профильный актив. И значит сам может стать фигурантом уголовного дела.

Но это ещё не всё, не окончательный разбор полётов. Мы хотим процитировать пост в Фэйсбуке бывшего зама Юревича Николая Сандакова:

«Из хорошего. Губернатор искренне заинтересован в том, чтобы холдинг сохранился и работал на благо жителей и бюджета.

Из плохого. Понимаю происходящие процессы, и мне очевидно, что Б.Дубровский не является человеком, который реально управляет экономическими процессами в области и, особенно, ситуацией вокруг ключевых "игроков".

А те кто по настоящему влияет, не получив достаточно доказательств по обвинениям Юревича, продолжают ходить с обысками и выемками в Макфу и аффилированные структуры, оказывая психологические давление, создавая невыносимые условия работы и фактически разрушив хоть какую-то инвестиционную привлекательность региона. Пример Макфы знаковый. Никакой новый крупный инвестор, понимая кто тут "главный", в Челябинскую область не пойдет.

Так считают практически все компетентные эксперты, многих из которых трудно обвинить в личных симпатиях к Юревичу».

Стенания по поводу «преследования «Макфы» сродни тому шабашу, которая устроила педерастическая «интеллигенция» вокруг ареста модного режиссера Серебренникова. Точно такие же пид..асы начинают защищать пид..аса лондонского, который хапнул половину годового бюджета Челябинской области как минимум и свалил с украденными у южноуральцев деньгами за границу.