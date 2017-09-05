Юревич из Лондона устраивает нам всем шоу мыльных пузырей

А на День знаний «Макфа» устроила первоклашкам Челябинска шоу мыльных пузырей. Об этом с гордостью поведал макаронный 31 Телеканал. Впрочем, нет. Не для всех первоклашек были припасены пузыри, а только для детей сотрудников Челябинской макаронной фабрики:

«К школе готов. Семилетний Ваня в сентябре пойдет в первый класс. Читать и писать мальчика мама уже научила, поэтому проходить квест, который устроили специально для детей сотрудников "Макфы", ребенку не сложно. Чтобы добраться до следующей станции, Ване надо было нарисовать и оживить любимые макароны».

После того, как фактический владелец «Макфы» — бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич хапнул не менее 3,4 млрд рублей и «смертельно больной» прочно осел в Лондоне, пиарщики коррупционера стали спасать главный бизнес-актив в глазах общественного мнения, то есть по сути начали заниматься тем же самым, что и мальчик Ваня — рисовать и оживлять любимые макароны.

Прежде всего конечно стало необходимым «убрать» Мишу от «Макфы», — чтобы не бросать жирную тень самого грандиозного взяточника в истории России на всю эту вкусняшку.

Шоу мыльных пузырей политтехнологов должно навсегда отделить образ вора от всероссийского бренда «настоящих макарон».

Ещё совсем недавно, а это случалось и под выборы, и на протяжении всего губернаторства Юревича, напротив — его фамилия прочно привязывалась пиарщиками к «Макфе». А когда в последний раз Миша отчаянно бросился за ускользающим депутатским мандатом и неприкосновенностью от уголовного преследования, судорожно меняя партии, как презервативы, — то и вовсе потенциальных избирателей завлекали продуктовыми наборами, в которых непременно присутствовали упаковки с макаронной продукцией и устраивались экскурсии с дегустацией на макаронную фабрику его основателя.

Когда же оказалось, что основатель «Макфы» обвиняется в получении взяток на астрономические суммы, и что почти наверняка среди инвестиций в фабрику содержится коррупционная составляющая, — пиарщики вспомнили по папу Миши — Валерия Юревича, 75-летнего строителя. Дескать, это папа поднял «Макфу» и управляет ею.

Нехитрые, просчитывающийся на «раз-два» посылы политтехнологов от «настоящих макарон»: «Воровство Миши и макароны (как мухи и котлеты в известной поговорке) — отдельно» и «Отец за сына не отвечает», — не должны смущать туповатый электорат, но почему вы нас всех держите за идиотов?

Началось всё со статьи на «Ура.ру» «Кто на самом деле рулит «Макфой». Вы будете смеяться, но рулит 75-летний папа бывшего губернатора Валера!

В то время, когда из его ровесников и даже мужчин помладше тихонько высыпается песочек и лишь самые здоровые аксакалы находят в себе силы сажать огурчики на шести сотках, Валерий Михайлович Юревич, родивший такого замечательного сына, запросто управляет мега-холдингом с филиалами по всему миру:

«С 2003 года, когда Михаил Юревич ушел в политику, все вопросы производства и продвижения „Макфы“ на рынке решает его отец Валерий Юревич, гендиректор компании. Вы сильно ошибались, если считали его номинальным руководителем. На самом деле именно он построил холдинг „Макфа“, который теперь известен в России и за рубежом, — рассказал „URA.RU“ председатель совета директоров „Макфы“ Дмитрий Мешков».

Просто уписаться можно, какие коллажики папы в окружении макаронного антуража клепает пресс-служба «Макфы», дабы подчеркнуть его ключевое значение для международного агрохолдинга!

Видимо не все поверили той статьей на «Ура.ру». И тогда пиарщики «Макфы» усилили привязку фабрики к папе Валере, написали за папу интервью и опубликовали на другом «верном» сайте «Знак.ком». Интервью у папы разумеется взяла верная заветам… нет, не Ильича, а Валерича — корреспондент «значка» Света Григорьева.

«Пока живу, пока ноги ходят, предприятие не брошу», — говорит 75-летний папа.

Далее он рассуждает об экспансии «настоящих макарон» в Китай, Израиль, в Эмираты и на Кипр, но главное не это.

А вот это:

« — А Михаил Валериевич принимает участие в управлении «Макфой»?

— Сын передал мне управление бизнесом примерно за год до его повторного избрания в Государственную думу РФ. Во-первых, заниматься бизнесом ему нельзя было по закону, во-вторых, у него на это не оставалось времени. А у меня на тот момент уже был серьезный опыт работы в строительстве — я всю жизнь отработал в серьезных строительных организациях, в том числе на руководящих должностях. Мне было интересно возглавить предприятие, расширять, модернизировать производство. Сил, знаний и энергии у меня на это хватало. Сын не принимал участия в управлении «Макфой». Дома иногда спрашивал: «Как дела, папа?» У меня всегда один ответ: «Нормально. А у тебя как?» «Тоже нормально»…

— С трудом верится, что он вообще не вникал в дела. Ведь это его детище, которое он взращивал.

— Детище его, и поэтому, конечно, он в курсе всех событий, знает, на какие рынки мы идем, какие цели ставим. Я всегда озвучивал ему цифры, он видел, что мы ежегодно растем, закупаем новое оборудование. Иногда он переживал, но предприятие работало стабильно и нормально. У него не было поводов для того, чтобы вмешиваться в процесс».

Вот для этого, собственно говоря, и писалось за папу всё это интервью. Детище, которое взращивал Юревич-младший — да как бы и не его. Папино оно. Гениального и очень здорового физически менеджера уровня Билла Гейтса, который и не думает впадать в старческий маразм, а размышляет о стратегии экспансии «Макфы» в Китай.

И плевать, кстати, что Википедия в статье про «Макфу» ключевыми фигурами называет лишь Михаила Юревича и Вадима Белоусова. Мы-то знаем, что каждую макаронину продувает лично папа Валера!

Ну совсем за дебилов держат нас макаронные пиарщики. Уж сколько раз мы покупались на предвыборную туфту о том, что «этот хлеб испёк для нас Миша», и что «он остановил цены на хлеб», — нужно нам ещё и это впарить — «Всем рулит папа», и завесить наши ушные раковины развесистой лапшой.

Ведь одно из двух, господа политтехнологи, — либо вы врали нам, избирателям, врали вместе с самим Юревичем-младшим, на протяжении десятилетий, либо врёте сейчас — про Юревича-старшего.