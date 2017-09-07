Редкое челябинское «Колесо» докатится до банкротства аптек «Классика»

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом сеть аптек «Классика», ввёл в компании процедуру конкурсного производства сроком до 25 декабря. Как следует из решения, опубликованного в картотеке арбитражных дел, с заявлением о признании банкротом в суд обратилась сама компания.

По данным «Классики», кредиторская задолженность компании составляет 1 млрд рублей, в том числе долг перед работниками — 587 тыс. рублей, перед бюджетом по уплате налогов и сборов — 79 млн 637 тыс. рублей, перед поставщиками — 734 млн 694 тыс. рублей.

Формально бизнесом аптек «Классика» управляет супруга самого «хитропопого» бизнесмена Южного Урала (после Миши Юревича) Лена Колесникова, тоже политик и депутат.

Ай да Лена.

По мнению экспертов « Олег Колесников — самый циничный и одновременно самый эффективней бизнесмен Южного Урала. UralDaily.ru »,

Сукин сын конечно. Но иногда хочется им восхищаться, Олежкой по клике «Колесо».

А Лена-то, а. Хороша, татарочка.