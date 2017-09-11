«Сдал Юревича — гуляй смело!». Тесленко вышел по УДО

Давший исчерпывающие показания на Михаила Юревича бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Из СМИ лет он отсидел три — приговор вступил в силу в 2014 году, а осуждён он был по самой «тяжёлой» 6-й части ст.290 УК РФ — в особо крупном размере.
Всесторонняя помощь следствию в разоблачении самого масштабного в истории России коррупционера-взяточника — экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича, а также проблемы со здоровьем помогли Тесленко выйти на свободу досрочно.
Показания Тесленко были положены в основание для возбуждения уголовного дела в отношении Юревича по самому первому эпизоду — согласно им бывший министр через советника и экс-водителя губернатора Александра Москалюка по кличке «Ординарец» передавал Юревичу крупные суммы откатов за возможность брать взятки при реализации программы модернизации здравоохранения.
В общей сложности Тесленко передал Юревичу 27 млн рублей.
Позже сумма инкриминируемых взяток бывшему главе региона составила рекордную для России сумму 3,4 млрд рублей, но это были уже другие эпизоды уголовного дела.
Показания против Юревича позволили Тесленко «не заезжать» в колонию, весь срок заключения он отбыл в СИЗО №7, называемому «изолятором ФСБ».
Но есть и потери: Тесленко получил инвалидность, у него скончался отец.
Но всё-таки отделался легко.
Господа арестанты и подсудимые, сдавайте Мишу и вам зачтётся.
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Теперь у него хоть будет возможность с Сорокуном в бане домыться.
Кстати, Сорокун и Москалюк, советники Юревича на тот момент, первые и сдали Юревича. Самым первым был Сорокун, который и указал на Москалюка. Во многом на основании показаний Сорокуна и Москалюка, удалось раскрутить Тесленко. Да, при задержании Тесленко первым из всех заплакал и находился в состоянии, не способствующим даче членораздельных показаний. Его успокоили, дали слабительное, чтобы излишне не напрягался и уложили спать, перед сном объяснив, что опасаться ему особо нечего. Проснувшись утром и обретя своё рыхлое тело трясущимся в похмелье на шконке, Тесленко стал ждать помощи от всесильного, как ему казалось и думалось, Юревича. (Между тем, его похмелили другие люди, в штатском). Но вместо того, чтобы спасать своего лечащего врача, над которым он как мог насмехался на пьянках и гулянках, чуть не ноги о него вытирал при пьяных педерастах из своей ночной компании, Юревич поспешил от него откреститься, а на допросе в Ёбурге и вовсе сдал его с потрохами, сообщив, что знать не знал, как этот проходимец и вечно пьяный стервец затесался в его команду и какими делами промышлял. С выдержками из этих показаний проявившего себя в них истинным педерастом Юревича ознакомили Тесленко, и он стал выплёскивать из себя показания со скоростью болида. Ему было очень обидно и часто, после ужина, он тихо плакал в камере. И в нём с исходом слёз возрождалась злость ко всей этой педерастической тусе, в которую он, ведомый своей глупой амбициозностью, угодил и увяз, теперь уже навсегда.
И там ещё что было?! Это не Тесленко платил Юревичу откаты за возможность брать взятки. Это Юревич, поймав Тесленко на относительно мелких махинациях ещё во времена "города", на которые он сам Тесленко и подталкивал, подцепил его на шлямбур и деморолизовал этим, в одночасье превратив некогда перспективного врача в собственного прислужника, запугав его ещё и тем, что попав на зону Тесленко тут же заедет в курятник, так как общается и прислуживает педерасту и его педерастическому окружению. И стал его подвигать на то, чтобы брал откаты и отдавал их Юревичу. Вот Тесленко и стал брать. Брал и отдавал, брал и отдавал. То есть, это не Тесленко был затейником всей этой авантюры, но Юревич.
И, потом, Тесленко, попав в СИЗО и впервые за долгие годы оказавшись среди людей, вежливых и образованных, обрадовался настолько, что ввалил им весь бомонд Челябинской области, да и не только обязательно голубой. Ввалил всех, что даже на оглашении приговора в то время прокурор области некий Войтович сделал ходатайство, чтобы оглашали в приговоре все эти имена в закрытом режиме, иначе был бы мощнейший всероссийский скандал, гораздо глобальней, нежели с бандой Гейзера-Цимермана из Коми АССР, а команды на такой скандал не было.
Да, и небольшая поправка. Тесленко арестовали в декабре 2012-го. И вот с этих пор и следует исчислять его срок, то есть 2/3 он отсидел.
Так же следует не забывать, что наряду с Тесленко, на роль одного из самых перспективных свидетелей по так называемому делу ОПС Юревича прочат некоего Сандакова. А про некоего Цыбко пока речи никто не ведёт. Может быть, планируют отправить этого Цыбко в Харп, прислуживать пыжикам. Да и забыть про него до той поры, пока дело ОПС Юревича не начнёт набирать финальные обороты.
А на фото, это, справа, Тесленко, в его ещё относительно свежие годы, когда он ещё полной грудью не успел всосать того педерастического дерьма, в котором на самом деле уже пребывал и когда ещё не окончательно спился и не заработал себе признаки цирика и геморроя на ночной торговле цветами и поставке этих букетов на стол гуляющим педерастам.
P. S. Это - важно. Под педерастами и педерастической тусой Юревича здесь понимаются не всегда педерасты в сексуальном плане. Более того, вряд ли кого-то это может заинтересовать, кто и с кем спит. Да спи хоть с ослом или с негром, но оставайся при этом человеком, а не каким-то там педерастическим ушлёпком.
Anonymous, очень познавательная и интересная информация, спасибо Вам огромное! Ваши коллеги сработали на "отлично", вот только жаль, что при аресте пристрелили собачку Тесленко, если конечно последнее правда.
Собачку единственную в этой истории и жалко.
... скольким же людям сломал жизнь (подорвал здоровье, довел до могилы) юревич...
Он сейчас под колпаком и за ним день и ночь топтуны и наружка пасет... А СОРМ совсем на всех его родных... Поэтому ему жить и жить, бесплатная охрана, а денег дают из спец. счетов.... Поэтому всем сексотам он пример, сдай и живи богаче. Главное надо помнить Юревич много кого убрал умно и вот эти способы могут и унести жизнь и этого. и не одно экспертиза не покажет помощь. в ином исходе, правда это зелье дорогое,но ведь когда нужно и 30.000 еврои не жаль. Дали попить и все через срок тихо в иной мирок.спасти ни как. Сейчас бы Севастьянова и его ОПС на допросы и тогда и база шире и обклад Юревича более. По слухам новый губернатов скоро смотрины в Кремле... и вот тогда шансы есть 99% очистка от наследников ОПС Юревича в районах и городах..
А Юревич большой друг Мительманов,они очень помогали друг другу во всем
Помню тот вечер, когда Ваня Сорокун его МЮ рекомендовал на должность главы горздрава. Душевно посидели тогда в Бад Гаштайне Рэмыч если мне мой склероз не изменяет тогда кафедрой гигиены заведовал в ЧГМА. Эх как время летит-то
Какие у Вас воспоминания, Вася! Следователю рассказали?
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