«Сдал Юревича — гуляй смело!». Тесленко вышел по УДО

Давший исчерпывающие показания на Михаила Юревича бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Из СМИ лет он отсидел три — приговор вступил в силу в 2014 году, а осуждён он был по самой «тяжёлой» 6-й части ст.290 УК РФ — в особо крупном размере.

Всесторонняя помощь следствию в разоблачении самого масштабного в истории России коррупционера-взяточника — экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича, а также проблемы со здоровьем помогли Тесленко выйти на свободу досрочно.

Показания Тесленко были положены в основание для возбуждения уголовного дела в отношении Юревича по самому первому эпизоду — согласно им бывший министр через советника и экс-водителя губернатора Александра Москалюка по кличке «Ординарец» передавал Юревичу крупные суммы откатов за возможность брать взятки при реализации программы модернизации здравоохранения.

В общей сложности Тесленко передал Юревичу 27 млн рублей.

Позже сумма инкриминируемых взяток бывшему главе региона составила рекордную для России сумму 3,4 млрд рублей, но это были уже другие эпизоды уголовного дела.

Показания против Юревича позволили Тесленко «не заезжать» в колонию, весь срок заключения он отбыл в СИЗО №7, называемому «изолятором ФСБ».

Но есть и потери: Тесленко получил инвалидность, у него скончался отец.

Но всё-таки отделался легко.