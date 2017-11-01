Блондинка, подружка Гаттарова, получила бюджетные субсидии для кормушки «молодогвардейцев» более чем на 200 млн рублей

Если бы мы были хоть немного уверены в правильной ориентации вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, мы бы предположили, мучимые завистью, что блондиночка Оленька Алейникова — любовница куяшского паренька. Хотя очевидно мы и не дождёмся от Руслана Усмановича мужества Кевина Спейси, мы всё же знаем, что его большой куяш направлен в другую сторону.

Именно поэтому мы склонны считать, что блондинка — лишь инструмент для выколачивания бюджетных денег, а не средство для утоления плотского голода.

Возглавляемое креатурой Руслана Гаттарова — Ольгой Алейниковой — «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» получило более чем щедрую субсидию в размере 202 млн 935,40 тыс. рублей: 194 млн 775,4 тыс. рублей выделяются из областного бюджета, 8 млн 160 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из федерального бюджета.

Всего год назад на Южном Урале создано «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» (АМСЧО), в уставный капитал которой из бюджета региона был внесен имущественный взнос в размере 30 млн рублей. И вот, за какой-то год бюджет Агентства вырос почти в 7 раз.

АМСЧО возглавила прехорошенькая фифа — блондинка Оленька Алейникова, нежный возраст которой не предполагает должной компетенции для занятия такой должности и ставящихся перед Агентством задач.

«Предметом деятельности Агентства являются мероприятия по подготовке и проведению проектов, направленных на расширение программ международного и межрегионального сотрудничества в социально-экономических сферах между Челябинской областью и другими странами, субъектами Российской Федерации, международными, иностранными и российскими организациями», — говорится на официальном сайте.

Мы не разделяем сексистские стереотипы относительно блондинок. Одна из них собирается стать президентом России. Мы лишь говорим, что молодая девица, скорее всего, не способна в должной мере управлять такой серьёзной структурой. Тем более структурой со столь жирным бюджетом.

А также указываем на вехи биографии блондинки. До занятия должности директора Агентства она обреталась в ведомстве услужливого к любым властям старичка Вячеслава Скворцова, то есть будучи членом Общественной палаты Челябинской области (ОПЧО).

На этом поприще, состоя в «коммерческой палатке» (так прозвали в народе ОПЧО) равнодушного в общем-то к девичьим прелестям дедушки Скворцова, Оленька отличилась проведением различных мероприятий, безусловно жизненно необходимых для карьеры по «общественно-молодёжной линии», — в частности таких, как

- Областной образовательный проект «Первая лига»;

- ХХ юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна – 2012»;

- Церемония подведения итогов молодежного года «Студенческая ассамблея»;

- Проект «Молодежный ноябрь»;

- Летний форум УрФО «Урал-территория развития – 2011»;

- Международный фестиваль студенческих и школьных средств массовой информации «ЖирафСМИ-2011»;

- Международный фестиваль «Весна ЮУрГУ»;

- Традиционная церемония вручения единовременных стипендий Губернатора лучшим студентам и аспирантам вузов Челябинской области;

- Социальный проект «Жилье для студентов» (победитель конкурса молодежных проектов «Челябинская область – это мы!»);

- Многоуровневая система подготовки студентов «Школа молодого лидера».

А до Общественной палаты Ольга трудилась на должности студенческого профкома ЮУрГУ. Как собственно и Русланчик.

Как сообщал три года назад сайт челябинских единороссов, прекрасная блондинка пришла к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и «лизнула ему «за Стратегию-2020».

Специально для этой цели она несколько приубожилась и сменила гламурную внешность на облик добросовестной отличницы. Ну, это для того, чтобы губернатор не решил, что она фифа, шастающая по клубам в целях дегустации махито, а подумал, что Оля — этакий лидер молодёжного движения со скромными манерами.

Вот, оцените фото.

Маникюр с алым лаком всё равно выдаёт тусовщицу, правда? Тут недаработка.

«Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис Дубровский встретился с председателем профкома ЮУрГУ Ольгой Алейниковой, которая выступила с предложением о проведении молодежного конкурса «Если бы я был…». Глава региона не только одобрил проект, но и согласился возглавить конкурсную комиссию, ведь именно ставка на инициативу является одним из векторов, заданных в Стратегии развития Южного Урала.

По задумке организаторов, конкурс поможет выявить будущих политиков и предпринимателей, а самые актуальные идеи молодежного сообщества, как сделать жизнь в регионе лучше, будут притворены в жизнь.

«Сегодняшняя молодежь активна, она интересуется всем, что происходит в мире, она не отстранена от политики. Мы внимательно слушали Ваш доклад «Стратегия-2020», обсуждали его неоднократно, — обратилась Ольга Алейникова к главе региона. — И у нас появилась идея создать проект, который поможет молодежи высказать собственные предложения по улучшению качества жизни южноуральцев. Эти идеи могут заинтересовать Вас, ведь они будут свежи, оригинальны, и актуальны».

Как вы думаете, друзья, много ли мозгов в этой хорошенькой головке?

И освоит ли эта головка ещё 203 миллиона рублей? В последнем мы просто уверены, учитывая помощь Руслана Усмановича, чей каминг-аут мы вместе с Кевином Спейси всё-таки ожидаем.