Блондинка, подружка Гаттарова, получила бюджетные субсидии для кормушки «молодогвардейцев» более чем на 200 млн рублей

Если бы мы были хоть немного уверены в правильной ориентации вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, мы бы предположили, мучимые завистью, что блондиночка Оленька Алейникова — любовница куяшского паренька. Хотя очевидно мы и не дождёмся от Руслана Усмановича мужества Кевина Спейси, мы всё же знаем, что его большой куяш направлен в другую сторону.
Именно поэтому мы склонны считать, что блондинка — лишь инструмент для выколачивания бюджетных денег, а не средство для утоления плотского голода.
Возглавляемое креатурой Руслана Гаттарова — Ольгой Алейниковой — «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» получило более чем щедрую субсидию в размере 202 млн 935,40 тыс. рублей: 194 млн 775,4 тыс. рублей выделяются из областного бюджета, 8 млн 160 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из федерального бюджета.
Всего год назад на Южном Урале создано «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» (АМСЧО), в уставный капитал которой из бюджета региона был внесен имущественный взнос в размере 30 млн рублей. И вот, за какой-то год бюджет Агентства вырос почти в 7 раз.
АМСЧО возглавила прехорошенькая фифа — блондинка Оленька Алейникова, нежный возраст которой не предполагает должной компетенции для занятия такой должности и ставящихся перед Агентством задач.
«Предметом деятельности Агентства являются мероприятия по подготовке и проведению проектов, направленных на расширение программ международного и межрегионального сотрудничества в социально-экономических сферах между Челябинской областью и другими странами, субъектами Российской Федерации, международными, иностранными и российскими организациями», — говорится на официальном сайте.
Мы не разделяем сексистские стереотипы относительно блондинок. Одна из них собирается стать президентом России. Мы лишь говорим, что молодая девица, скорее всего, не способна в должной мере управлять такой серьёзной структурой. Тем более структурой со столь жирным бюджетом.
А также указываем на вехи биографии блондинки. До занятия должности директора Агентства она обреталась в ведомстве услужливого к любым властям старичка Вячеслава Скворцова, то есть будучи членом Общественной палаты Челябинской области (ОПЧО).
На этом поприще, состоя в «коммерческой палатке» (так прозвали в народе ОПЧО) равнодушного в общем-то к девичьим прелестям дедушки Скворцова, Оленька отличилась проведением различных мероприятий, безусловно жизненно необходимых для карьеры по «общественно-молодёжной линии», — в частности таких, как
- Областной образовательный проект «Первая лига»;
- ХХ юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна – 2012»;
- Церемония подведения итогов молодежного года «Студенческая ассамблея»;
- Проект «Молодежный ноябрь»;
- Летний форум УрФО «Урал-территория развития – 2011»;
- Международный фестиваль студенческих и школьных средств массовой информации «ЖирафСМИ-2011»;
- Международный фестиваль «Весна ЮУрГУ»;
- Традиционная церемония вручения единовременных стипендий Губернатора лучшим студентам и аспирантам вузов Челябинской области;
- Социальный проект «Жилье для студентов» (победитель конкурса молодежных проектов «Челябинская область – это мы!»);
- Многоуровневая система подготовки студентов «Школа молодого лидера».
А до Общественной палаты Ольга трудилась на должности студенческого профкома ЮУрГУ. Как собственно и Русланчик.
Как сообщал три года назад сайт челябинских единороссов, прекрасная блондинка пришла к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и «лизнула ему «за Стратегию-2020».
Специально для этой цели она несколько приубожилась и сменила гламурную внешность на облик добросовестной отличницы. Ну, это для того, чтобы губернатор не решил, что она фифа, шастающая по клубам в целях дегустации махито, а подумал, что Оля — этакий лидер молодёжного движения со скромными манерами.
Вот, оцените фото.
Маникюр с алым лаком всё равно выдаёт тусовщицу, правда? Тут недаработка.
«Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис Дубровский встретился с председателем профкома ЮУрГУ Ольгой Алейниковой, которая выступила с предложением о проведении молодежного конкурса «Если бы я был…». Глава региона не только одобрил проект, но и согласился возглавить конкурсную комиссию, ведь именно ставка на инициативу является одним из векторов, заданных в Стратегии развития Южного Урала.
По задумке организаторов, конкурс поможет выявить будущих политиков и предпринимателей, а самые актуальные идеи молодежного сообщества, как сделать жизнь в регионе лучше, будут притворены в жизнь.
«Сегодняшняя молодежь активна, она интересуется всем, что происходит в мире, она не отстранена от политики. Мы внимательно слушали Ваш доклад «Стратегия-2020», обсуждали его неоднократно, — обратилась Ольга Алейникова к главе региона. — И у нас появилась идея создать проект, который поможет молодежи высказать собственные предложения по улучшению качества жизни южноуральцев. Эти идеи могут заинтересовать Вас, ведь они будут свежи, оригинальны, и актуальны».
Как вы думаете, друзья, много ли мозгов в этой хорошенькой головке?
И освоит ли эта головка ещё 203 миллиона рублей? В последнем мы просто уверены, учитывая помощь Руслана Усмановича, чей каминг-аут мы вместе с Кевином Спейси всё-таки ожидаем.
Такой построил карточный домик!
Теги:
- Кевин Спейси карточный домик
- Ксения Собчак последние новости
- Ксения Собчак в президенты
- Ксения Собчак президент России
- Руслан Гаттаров Челябинск
- Руслан Гаттаров вице-губернатор Челябинской области
- Ольга Алейникова Челябинск
- Ольга Алейникова директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области
- Агентство международного сотрудничества Челябинской области
- Кевин Спейси гей
- Кевин Спейси каминг-аут
Новости по теме:
- Константина Цыбко пытают нацисты, но Вячеслав Фетисов не допустит. А не подключить ли кандидата в президенты Ксению Собчак? ВИДЕО
- Арест челябинского экс-омбудсмена Севастьянова использует внесистемная оппозиция
- Бывшего челябинского омбудсмена Севастьянова задержала полиция
- Дубровский Борис сын Александра, Челябинской области губернатор хочет свой центр превосходства, а как насчёт Железного трона?
- Гаттаров поругался со стюардом в самолёте бизнес-класса, не желая лететь вертикально
- Фантастическая бригада!
- Мякуша сливает собственное окружение. Часть Вторая
- Мякуша сливает собственное окружение. Часть Первая
- Челябинский сенатор Гехт опровергла свои губернаторские амбиции: утку против Дубровского запустил сайт Юревича
- СМИ, обслуживающие Юревича, вбросили информацию об отставке Дубровского
Комментарии
Она Алейникова
да-да, спасибо, сейчас поправим.
А сколько лет девочке-припевочке? Рассматривала ли ее кандидатуру на должность госслужащего комиссия, проверяла ли профессиональные компетенции? Какие были предствлены рекомендации? был ли испытательный срок? То есть соблюден ли регламент? Где наша счетная палата?
И, накнец, по итогам года был ли аудит "конторы". Отчет по бюджетным средствам должен проводиться, вероятно, КРУ.
Так и смогли найти биографию припевочки. На вид - слегка за 30, хотя могу и ошибиться. Возможно и того меньше?
Ольга Дмитриевна Алейникова , в девичестве Просвирина, родилась 17 янвяря 1986 года, замужем, имеет двух детей, девочку и мальчика. Брат Олег. Выпускница 147 школы. В 2008 г. с отличием окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2011 году - магистратуру по направлению «Экономика», была принята на бюджет в аспирантуру по кафедре «Экономика и финансы». C 2007 года являлась сотрудником Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ЮУрГУ. С 2009 – заместителем председателя профкома. В 2013 году становится исполняющим обязанности председателя Объединенной первичной профсоюзной организации Южно-Уральского государственного университета. С 2013 года возглавляла управление по внеучебной работе ЮУрГУ. Была представлена Дубровскому ещё когда последний находился в статусе и.о. Губернатора.
Характер волевой, коммуникабельна, прекрасно владеет искусством макияжа, обладает навыками конспирации и противодействия, в своих желаниях сдержанна, при этом склонна к тёплым эмоциональным отношениям.Мгновенно ухватывает суть вопроса, с двух слов понимает обстоятельства дела, однако иногда путается в мелочах. Может высказать собственное мнение по вопросам, в которых не очень хорошо разбирается.При выполнении заданий проявляет исполнительность, но нуждается в посторонней помощи для организации более эффективной работы. Обладает поразительной изобретательностью и находчивостью при достижении цели.В моральном плане отклонений не отмечается, жалобы на неправильное поведение в быту отсутствуют. Случаев злоупотребления алкоголем не зафиксировано. Не всегда умеет избежать конфликтов с людьми, но своим поведением не дает повода к ссорам в коллективе. В целом умеет пользоваться имеющимися возможностями для стимулирования деятельности подчиненных. В общении с гражданами, товарищами по работе, в основном, ведет себя правильно.В сложных ситуациях личная активность не снижается, однако не всегда выбирает верные решения. Правильно понимает товарищескую критику, но проявляет склонность оспаривать критику со стороны подчиненных. О событиях международной и внутренней жизни, в основном, судит правильно, однако, не стремится к расширению политического кругозора.Физическое развитие хорошее. Спортом занимается несистематически. Знаниями материальной части оружия и навыками стрельбы не владеет .
Мужчина, прямо целое досье, спасибо.
Очень иронично составлено, по принципу оксюморона, и все становится понятно. Вот только ничего не сказано о целевом расходовании вверенных бюджетных средств.
ХИТ с ПИРТ
Подпись под триптихом представляет собой блок ло3Унгов к 100-летию ВОР:
1. Наша ДОРОЖНАЯ КАРТА в прямом и переносном смыслах – это ДОРОДОВАЯ КАРТА профилактики дурной наследственности!
2. Сегодня у нас СОБИРАЕТСЯ РОЖ(Д)АТЬ МОДЕЛЬ экономики, страдающая несворачиваемостью крови – гемофилийная модель!
3. Господа и товарищи! Примем РОДЫ всем миром! Потом разберемся, кто больше был не прав, и у кого больше РОДИТЕЛЬСКИХ прав! ПЛАЦЕНТА в фокусе общественного внимания!
ПЕРВОЕ СЛОВО ЗНАТОКАМ БИОЛОГИИ С ПОЛИТОЛОГИЕЙ!
Народу СРОЧТНО требуется ответ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ "ПЛАЦЕНТА" в заданных таким образом (высокохудожественно) координатах? ЧТОБЫ ОПЯТЬ НЕ ЗАЛЕЗТЬ НЕ ТУДА ?(!*)
Ответы бросайте сюда (ссылка) – ПРИЗ ждет невероятный! 3Уб даем: Миша, Саша, Вова, Дональд и все ниже (лайк) присоединяющиеся
https://www.facebook.com/Sobol.Michael/posts/10208394532219287?comment_id=10208394539099459&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
Слоганы блока разрешено разбирать на отдельные ло3Унги к 100-летию ВОР
За НЕПЕРЕПОСТ – пожизненное лишение родительских прав!
#ВОР100ЛЕТ
Надеемся, что вся эта гомосятина скоро закончится в области!!! Для этого и вытащили Гришанкова, Кремлю надоел этот бардак, бардак во всём, куда ни кинь!!! Дубровскому дадут должность где-нибудь в Москве, а этих на ноль помножат!!!
а с чего вы взялиЮ что она подружка гаттарова а не бахаева
Да, да, извините, именно Бахаев её друг. Но, согласитесь, ведь и Гаттаров друг тоже. И, прошу вас, не надо вот этого Ю, оно так меня запутывает, так водит вокруг да около, так врезается в моё сознание и не даёт сосредоточиться. Я начинаю бояться этого Ю, и одновременно желать его так страстно и нетерпеливо, что вся моя ежедневная кабинетная рутина кажется нескончаемым кошмарным сновидением. Я хочу взять это Ю за перекладинку, пристёгивающую вертикальную палочку к кружочку, повести бережно по мягким коврам резиденции, усадить её на подогреваемые кожанные седенья своего лимузина, и вместе, вместе окунуться в деловую бесконечную поездку по родному краю, или устремиться к ароматному запаху эвкалиптов, окутывающему молодёжный форум, или подчёркнуто сухо улететь на несколько дней в столицу решать неотложные проблемы современности. И прошу вас, не путайте меня впредь, я подвержен кверулянству в чувственной сфере, и пойду до конца, отстаивая свои права на указанную вами Ю.
Приколькольно, сколько можно нафантазировать вокруг неправильно пробитой запятой
целая история на тему Ю - соседней клавиши - , Ю
Добавить комментарий