Не национализировать ли нам «Фортум»?

Предпраздничный сюрприз преподнёс жителям Челябинска энергетический концерн «Фортум», полностью контролируемый правительством Финляндии. С 1 ноября, а не с 1 января 2018 года, как планировалось ранее, «Фортум», через свою «дочку» АО «УТСК», фактически стал единой теплоснабжающей организацией для столицы Челябинской области. Об этом «УралДейли.ру» сообщил Владимир Иванович Кудряшов, председатель правления Ассоциации «НП СРО «Объединение управляющих многоквартирными домами Южного Урала», генеральный директор ООО УК «Ремжилзаказчик».

Кроме того, «Форум» пролоббировал во властных структурах положение, согласно которым платежи жильцов за тепло будут поступать опосредованно, через управляющие компании, хотя до этого платежи были прямые.

«Тарифы за тепло неизбежно вырастут», — полагает Владимир Иванович.

«Зачем это надо «Фортуму»? — говорит Владимир Кудряшов. — Руководить процессом, контролировать его, не отвечать за неплатежи, возложив взыскание неплатежей на управляющие компании.

Директорам УК эта головная боль точно ни к чему. Десять лет в Челябинске все ресурсопоставляющие компании работают на прямых расчётах, и вдруг «Фортум» решает изменить правила игры.

Вдобавок весь негатив населения будет направлен на УК, ведь нам придётся взыскивать долги за тепло, а кому это может понравиться? «Фортум» при этом останется «чистеньким».

Также я не понимаю, зачем так спешить, и признавать «Фортум», а точнее УТСК единой теплоснабжающей организацией Челябинска до 1 января, как планировалось ранее. Это такой «подарок» челябинцам к столетию революции?

А я бы к этому столетию приурочил национализацию челябинских активов компании. Для этого нужно примерно 800 миллионов рублей. Каждый челябинец скинулся бы по тысяче рублей и стал акционером, решая сам, какие будут тарифы на тепло, а тарифы возрастут стопроцентно. И получал бы дивиденды!

Непонятно, зачем давать такие широкие полномочия иностранной компании — контролировать рынок теплоснабжения в промышленном городе, в регионе, где полгода в году холодно, диктовать тарифы в качестве монополиста.

Прочитал на вашем сайте информацию (см. статью на «УралДейли.ру» «Повторит ли «Фортум» «клятву меча» Маннергейма по «захвату» Южного Урала и «освобождению» «оккупированного» российского Крыма?») о том, что «Фортум» запретил своим сотрудникам участвовать в совещании ФАС на территории полуострова, считая Крым «оккупированной территорией».

Не удивлюсь, если предположение, которое выглядит на первый взгляд абсурдным — введение персональных санкций путём отключения отопления у челябинцев, побывавших в российском Крыму, — станет явью, если финский концерн станет неподконтрольным для органов региональной и муниципальной власти «тепловым монополистом».

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