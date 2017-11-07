Не национализировать ли нам «Фортум»?

Предпраздничный сюрприз преподнёс жителям Челябинска энергетический концерн «Фортум», полностью контролируемый правительством Финляндии. С 1 ноября, а не с 1 января 2018 года, как планировалось ранее, «Фортум», через свою «дочку» АО «УТСК», фактически стал единой теплоснабжающей организацией для столицы Челябинской области. Об этом «УралДейли.ру» сообщил Владимир Иванович Кудряшов, председатель правления Ассоциации «НП СРО «Объединение управляющих многоквартирными домами Южного Урала», генеральный директор ООО УК «Ремжилзаказчик».
Кроме того, «Форум» пролоббировал во властных структурах положение, согласно которым платежи жильцов за тепло будут поступать опосредованно, через управляющие компании, хотя до этого платежи были прямые.
«Тарифы за тепло неизбежно вырастут», — полагает Владимир Иванович.
«Зачем это надо «Фортуму»? — говорит Владимир Кудряшов. — Руководить процессом, контролировать его, не отвечать за неплатежи, возложив взыскание неплатежей на управляющие компании.
Директорам УК эта головная боль точно ни к чему. Десять лет в Челябинске все ресурсопоставляющие компании работают на прямых расчётах, и вдруг «Фортум» решает изменить правила игры.
Вдобавок весь негатив населения будет направлен на УК, ведь нам придётся взыскивать долги за тепло, а кому это может понравиться? «Фортум» при этом останется «чистеньким».
Также я не понимаю, зачем так спешить, и признавать «Фортум», а точнее УТСК единой теплоснабжающей организацией Челябинска до 1 января, как планировалось ранее. Это такой «подарок» челябинцам к столетию революции?
А я бы к этому столетию приурочил национализацию челябинских активов компании. Для этого нужно примерно 800 миллионов рублей. Каждый челябинец скинулся бы по тысяче рублей и стал акционером, решая сам, какие будут тарифы на тепло, а тарифы возрастут стопроцентно. И получал бы дивиденды!
Непонятно, зачем давать такие широкие полномочия иностранной компании — контролировать рынок теплоснабжения в промышленном городе, в регионе, где полгода в году холодно, диктовать тарифы в качестве монополиста.
Прочитал на вашем сайте информацию (см. статью на «УралДейли.ру» «Повторит ли «Фортум» «клятву меча» Маннергейма по «захвату» Южного Урала и «освобождению» «оккупированного» российского Крыма?») о том, что «Фортум» запретил своим сотрудникам участвовать в совещании ФАС на территории полуострова, считая Крым «оккупированной территорией».
Не удивлюсь, если предположение, которое выглядит на первый взгляд абсурдным — введение персональных санкций путём отключения отопления у челябинцев, побывавших в российском Крыму, — станет явью, если финский концерн станет неподконтрольным для органов региональной и муниципальной власти «тепловым монополистом».
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Комментарии
Лукавит товарисч Кудряшов... Да и 800 млн., при его - то "доходном" месте - как ... ... об асфальт ?
А сколько будут себе на "бедность" владельцы ука оставлять, прикрываясь "неплатежами" населения, кто-нибудь решится озвучить ?
Признайся, у тебя финское гражданство? Или дело лежит в отделе кадров УТСК???
Кудряшов сам тот еще жучила, рано начал лить крокодиловы слезы, типа "радетель за население"! Все договора предложено перезаключить с УТСК, по кр. мере потребителям - юрлицам.
Матросов, не нужно эмоций. Вы даже не представляете какой объем работы бизнесмены из Финляндии перекладывают на плечи местных жилищных предприятий. Обслуживать фонд 60-7-х годов постойки без капремонтров сложно.
Или вы тоже из команды УТСК?
Такой бред несет Кудряшов))))) На такие высказывания купится только ребенок))
Например? Или голословно?
Эти белоусофские ука и сами фейкуют, и для бабок на скамейках фейки сочиняют. Вот сейчаса получили от этих елькинистоф угрозы жители домов в Ленинском районе: не будете платить те суммы, которые мы вам выставляем от фонаря за "общедомовые" нужды, отключим свет и лифты в подъездах))) Умышленно собираются нанести вред имуществу и здоровью ? Вы себе можете представить мамочку с грудным ребёнком и коляской с темноте с отключённым лифтом карабкающуюся на этаж в темноте ( и и утром - спускающуюся). а про всех остальных жителей домов то же самое можно сказать? Прокуратура и правоохранительные органы уже предкпреждены. Ждут отключений, чтобы по факту разборки начать.
А мне непонятно, кто снимает показания общедомового счётчика на отопление. Такая "прозрачность" сферы ЖКХ , что даже тошно. Президент страны и местные власти говорят одно, а поставщики услуг рисуют цифры в платёжках так , как им вздумается? И не поверить, и не проверить . Только в прокуратуру обращаться ?
Теплоснабжение миллионного города - стратегическое направление. Оно не должно принадлежать представителю другого государства. Кто такое смог допустить? Исправлять надо, иначе = КАРАУЛ!!!
Самые мерзкие, жульнические, пиратские организации в новейшей истории народного хозяйства России - это управляющие компании. И возглавляют их всегда лихие люди, у которых на лицах написано - Я ещё тот ... с большой дороги.
Кудряшов на это стратегическое направление поставлен именно Евреичем ? На деньги челябинцев, собираемые под видом платежей, срочно достраивали ТРК Алмаз ? Схема увода денег была нагло откровенная ? Поддельные акты выполненных, как бы, на домах работ ? Составлялся , к примеру, актик о завозе, как бы, песочка для деток во дворы 800 домов большегрузным транспортом из соседнего региона, а фактически - стройматериалы на Алмаз и т.д.
Какая разница Евреич или Кудряшович?
Наши дома обслуживаются большой армией специалистов. Да есть замечания. А где их нет?
В наш город пришла компания которой проблемы наших людей не интересны (мягко сказано).
В глазах у чужаков только БАКСЫ!
Время покажет. К сожалению сегодня ситуацию не изменить...
Сразу видно, подключились карманные комментаторы Фортума... Давайте, поддержите комментарием своих финских хозяев! В Челябинске все против такой глобализации, что тут обсуждать то?!
Комментаторы свалили все с больной головы на здорову. Если отбросить эмоции, что неправильного сказал Кудряшов? Стратегической отраслью будет заправлять финская компания. Всех это устраивает, что ли?
Население от Фортума явно не выиграет. ЧКТС контролировался муниципалитетом, а Фортум - частная лавочка, владельцы которой даже не граждане России. Им законы РФ не указ. В том, что тарифы для населения вырастут, даже не сомневаюсь.
Распечатка квитанций, работа с должниками Фортумом выставлены как направления работы, которые нуждаются в дополнительной оплате. С чего бы это нам оплачивать издержки их деятельности? Свои инвестиционные вложения за счет населения также везде продвигают в качестве благодеяний, которые опять же требуют включить в тариф. В январе тариф увеличится однозначно, а следующее повышение уже летом.
Третий год работаю в УК. Мое напраление - общение с населением.
Мне прекрасно понятно почему ФОРТУМ "бежит" от прямого общения с населением. Это тяжело, Нужен штат специалистов.
А так - напрямую получать деньги 100% от ук - лафа!
А что делать с долгами населения? Или УКашка и работай. Позиция Фортума понятка.
Почитайте новости из Тюмени. Жилищники Тюмени и жители МКД уже вкусили ПРЕЛЕСТИ от партнерства с ФОРТУМ
https://ura.news/news/1052230753
Нужно 10 минут, чтобы пороясь в интернете понять, что Фортуму в Челябинске нужны только деньги. Им ГЛУБОКО на-рать на людей на Челябинский бизнем.
Моя мама уже 30 лет работает в ЖЭКе Ленинского района. Да, тяжело, да зарплата невысокая. Но работа стабильная и она довольна.
Зачем рушить эту стабильность?
Пусть будут прокляты чиновники, получившие от ФОРТУМА кусок жратвы. Подавитесь!
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