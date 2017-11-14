Давыдова уговаривают сдать Комякова

Как сообщает сайт «Знак.ком» со ссылкой на адвокатов обвиняемого в мошенничестве бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, следователи уговаривают «смотрящего за Челябинском» при губернаторе Михаиле Юревиче — заключить сделку со следствием и дать показания против «регента Юревича» — его бывшего первого зама Сергея Комякова.

Напомним, Комяков, остающийся «на хозяйстве» всякий раз, когда Юревичу хотелось поразвлекаться с весёлыми девицами и верным клевретом Костей Цыбко на тропических островах, подмахивал разные документы, в том числе сомнительного и даже возможно не вполне законного свойства.

Проходящий пока что свидетелем по уголовному делу Давыдова Сергей Львович успел пережить два обыска : в помещениях по улице Румянцева в Челябинске, а также по улице Пушкина в поселке Новое поле Сосновского района. Очевидно это челябинская квартира бывшего чиновника и его загородный дом.

У Сергея Львовича изъяли загранпаспорт, поэтому он не может легально «ускакать в страну кенгуру», то есть в Австралию, где проживает его семья.

Но разумеется он может туда ускакать окольными тропами, что очевидно и сделает.

Поэтому «Фантомасу» можно спокойно давать оказания против «регента» по оперативной кличке «Усач». Никто не пострадает, а «Лысому» — послабление.