Давыдова уговаривают сдать Комякова

14.11.2017 г., 16:21
Не понятно, в чём проблема, Сергей Викторович? «Регент Юревича» в любом случае не пострадает — ускачет в «страну кенгуру»
Давыдов Комяков Челябинск

Как сообщает сайт «Знак.ком» со ссылкой на адвокатов обвиняемого в мошенничестве бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, следователи уговаривают «смотрящего за Челябинском» при губернаторе Михаиле Юревиче — заключить сделку со следствием и дать показания против «регента Юревича» — его бывшего первого зама Сергея Комякова.

Напомним, Комяков, остающийся «на хозяйстве» всякий раз, когда Юревичу хотелось поразвлекаться с весёлыми девицами и верным клевретом Костей Цыбко на тропических островах, подмахивал разные документы, в том числе сомнительного и даже возможно не вполне законного свойства.

Проходящий пока что свидетелем по уголовному делу Давыдова Сергей Львович успел пережить два обыска: в помещениях по улице Румянцева в Челябинске, а также по улице Пушкина в поселке Новое поле Сосновского района. Очевидно это челябинская квартира бывшего чиновника и его загородный дом.

У Сергея Львовича изъяли загранпаспорт, поэтому он не может легально «ускакать в страну кенгуру», то есть в Австралию, где проживает его семья.

Но разумеется он может туда ускакать окольными тропами, что очевидно и сделает.

Поэтому «Фантомасу» можно спокойно давать оказания против «регента» по оперативной кличке «Усач». Никто не пострадает, а «Лысому» — послабление.

Саша Славутина, фото из открытых источников, коллаж: Маша Добронравова

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Комментарии

С Луны

Комяков по слухам забегал и часто  стал встречаться с старым отставником Чеуриным и рядом оставных сотрудников УФСБ и обл. прокуратуры и даже имел встречу с бывшими судьями обл. суда Умный  ШАКАЛ  желает видимо заранее знать все  данные по ОРМ и ОПД в свое и иных его друзей  отношение. Но с учетом наличия  денег, Комякрву  не надо бояться и он  просто чуток  денег на некие выплаты и он СУХИМ должен выйти. Очень всех настрожило поведение некоего МОШАРОВА и МЯКУША, те , ведут себя весело и  считают, что с них как с гуся вода и никто под них не станет рыть, т.к. они преданые власти и Кремлю. Сам же по слухам Юревич , ведет активно сбор компры на  своих врагов и по его поручению   клан некоего Севастьянова  прямо роет землю и по слухам видимо успешно накопили много  информации  и готовы видимо через , своих передать лично  Президенту. А это явная  угроза тем кто пока у власти... Сам же Сергей ФАНТОМАС   пока не созрел и  в СИЗО живет отлично, часто  общается с родными, ведь не все  честны и понимают, а вдруг смена власти, а они же ПОМОГАЛИ и тайно давали средства связи....

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Koretskiy

С Луны, интересно, в чём смысл постоянного бреда - Вашего и Вам подобных? Smile

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