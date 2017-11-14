Давыдова уговаривают сдать Комякова

Как сообщает сайт «Знак.ком» со ссылкой на адвокатов обвиняемого в мошенничестве бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, следователи уговаривают «смотрящего за Челябинском» при губернаторе Михаиле Юревиче — заключить сделку со следствием и дать показания против «регента Юревича» — его бывшего первого зама Сергея Комякова.
Напомним, Комяков, остающийся «на хозяйстве» всякий раз, когда Юревичу хотелось поразвлекаться с весёлыми девицами и верным клевретом Костей Цыбко на тропических островах, подмахивал разные документы, в том числе сомнительного и даже возможно не вполне законного свойства.
Проходящий пока что свидетелем по уголовному делу Давыдова Сергей Львович успел пережить два обыска: в помещениях по улице Румянцева в Челябинске, а также по улице Пушкина в поселке Новое поле Сосновского района. Очевидно это челябинская квартира бывшего чиновника и его загородный дом.
У Сергея Львовича изъяли загранпаспорт, поэтому он не может легально «ускакать в страну кенгуру», то есть в Австралию, где проживает его семья.
Но разумеется он может туда ускакать окольными тропами, что очевидно и сделает.
Поэтому «Фантомасу» можно спокойно давать оказания против «регента» по оперативной кличке «Усач». Никто не пострадает, а «Лысому» — послабление.
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Комментарии
Комяков по слухам забегал и часто стал встречаться с старым отставником Чеуриным и рядом оставных сотрудников УФСБ и обл. прокуратуры и даже имел встречу с бывшими судьями обл. суда Умный ШАКАЛ желает видимо заранее знать все данные по ОРМ и ОПД в свое и иных его друзей отношение. Но с учетом наличия денег, Комякрву не надо бояться и он просто чуток денег на некие выплаты и он СУХИМ должен выйти. Очень всех настрожило поведение некоего МОШАРОВА и МЯКУША, те , ведут себя весело и считают, что с них как с гуся вода и никто под них не станет рыть, т.к. они преданые власти и Кремлю. Сам же по слухам Юревич , ведет активно сбор компры на своих врагов и по его поручению клан некоего Севастьянова прямо роет землю и по слухам видимо успешно накопили много информации и готовы видимо через , своих передать лично Президенту. А это явная угроза тем кто пока у власти... Сам же Сергей ФАНТОМАС пока не созрел и в СИЗО живет отлично, часто общается с родными, ведь не все честны и понимают, а вдруг смена власти, а они же ПОМОГАЛИ и тайно давали средства связи....
С Луны, интересно, в чём смысл постоянного бреда - Вашего и Вам подобных?
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