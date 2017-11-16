Российская валюта начала своё падение

Российская валюта продолжает стремительно дешеветь. Всего за месяц курс доллара вырос более чем на 5% и впервые c середины августа превысил планку в 60 рублей. Евро взял рубеж в 71 рубль.
Такую тенденцию эксперты объясняют совпадением целого ряда факторов: снижением интереса мировых финансистов к российским ценным бумагам, падением цен на нефть, повышением процентной ставки Федеральной резервной системы США, пишет «МК».
Подобное развитие событий может привести к подорожанию доллара до 75 рублей. Впрочем, затем может произойти откат, после которого американская валюта закрепится на отметке в 65 рублей.
«Давление на рубль, судя по всему, пока сохранится, в том числе под влиянием усиливающейся рискофобии на глобальных рынках. Во всем мире наблюдается тенденция к ослаблению валют развивающихся рынков и снижению цен на соответствующие облигации. В частности, доходность российских ОФЗ вчера выросла приблизительно на 5 б. п. Ослаблению рубля способствует позиция иностранных инвесторов, а поддержка со стороны экспортеров пока недостаточна», — полагают, в свою очередь, аналитики Sberbank CIB Том Левинсон и Юрий Попов.
По мнению аналитиков на конец года курс доллара может вырасти до 62 рублей, евро — до 72 рублей.
«Все зависит от рынка нефти, и пока нельзя исключать, что нефть может еще немного вырасти в цене относительно текущих значений. Плюс поддержку начнет оказывать приближение налогового периода, перед ним экспортеры продают валютную выручку, создают рублевые резервы, которые фактически идут на выплаты налогов», — комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».
Людям, планирующим новогодние заграничные поездки или другие траты валюты в ближайшее время, стоит озаботиться ее покупкой уже сейчас, советуют эксперты.
Кроме того, с точки зрения общественного резонанса российским властям не выгодно резкое падение курса нацвалюты накануне выборов президента в марте 2018 года. Поэтому, не исключено, что правительство попросит Минфин умерить свои аппетиты в отношении долларов и прекратить выбрасывать на рынок сотни миллиардов дешевых рублей.
Официальный курс доллара на 16 ноября 60,2490 рублей, евро — 71,1721 рубль.
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