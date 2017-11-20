Школьник покаялся перед Бундестагом «за невинно погибших» солдат Вермахта, он нашёл могилу нациста под Копейском. Таковы фаны Навального!

20.11.2017 г., 17:46
Мозги молодёжи разъела западная и российская либеральная пропаганда. Молодые подонки, зомбированные оппозицией, рвутся к власти
Навальный фашист

Хотите увидеть физиономию типичного сторонника Алексея Навального? Вот она — та самая школота, с пустым взглядом, промытыми мозгами, лицом дегенерата. Выступление типичного мелкого гадёныша-«навальнёнка» — учащегося гимназии из Нового Уренгоя Николая Десятниченко перед парламентом Германии — Бундестагом — шокировало Россию. Школьник, приехавший в Германию в рамках программы обмена Wintershall на траурные мероприятия, посвященные «Дню народной скорби Германии», организованными Народным союзом Германии по уходу за военными могилами, разве что не крикнул под конец выступления зиг хайль и не восславил своего кумира-фюрера.

Юный нацист-навальнёнок заявил, что солдаты Вермахта, попавшие в окружение под Сталинградом, — «невинно погибшие», они «не хотели воевать», содержались в плену в «ужасных условиях», а также рассказал немцам, что нашёл «находящуюся в ужасном состоянии» могилу одного из нацистов под Копейском.

Дожили, что называется. Отказываешься верить тому, что в России подросла молодёжь, которая забыла о погибших собственных прадедах, готовая за немецкие деньги лизать задницы потомкам нацистов в Берлине.

Но такова наша «молодая оппозиция», сторонники Навального, отмороженная циничная школота. Все мы помним, как в соцсетях хомячки-навальнята раскрасили в фотошопе ладони зелёнкой памятнику Родине-матери на Мамаевом кургане перед приездом фюрера внесистемной оппозиции в Волгоград. 

Нет ничего святого и пробы негде ставить на молодых подонках, для которых Родина — пустой звук.

Вот фрагмент речи перед парламентариями Германии (среди которых мелькают военные натовские мундиры) юного поклонника Навального и германского нацизма:

«Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны...»

Молодого негодяя «тронула» солдата Вермахта Георга Йохана Рау, который попал в окружение в «сталинградском котле» и умер «от бесчеловечных условий» в плену: 

«История Георга Йохана Рау тронула меня и подтолкнула на посещение захоронения солдат Вермахта вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых не рассказывал мой прадедушка — участник войны, который был командиром стрелковой роты...»

Прадедушка проклинает с того света своего правнука-мерзавца, зато наверное фюрер российского либерализма — гордится таким фанатом.

Таких вот манкуртов, как гимназист Николай Десятниченко из Нового Уренгоя, пестует западная и конечно либеральная российская пропаганда. Они вырастают на видео Навального, как известно начинавшего на «русских маршах» свою политическую карьеру в качестве неонациста. Теперь те, бывшие сторонники Навального, поддерживают киевскую хунту и «правосеков», а также поносят «русский мир», и что в них русского? 

Скоро очередной молодой крысёныш-навальнёныш взгромоздится на трибуну НАТО, заорёт, пуча глазки, «зиг хайль», завизжит о «миллионах изнасилованных немок красной путинской ордой» и призовёт к установлению «нового европейского порядка в мордоре» с установлением власти гауляйтера Московии Алексея фон Навального.

Саша Славутина, фото и видео из открытых источников

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Комментарии

Я с ХМАО

Может этот школяр еще вспомнить,а куда делись десятки тысяч пленных работавших при Берии во благо ЗАТО  в нашей области и соседней Свердловской области в Башкирии и иных регионах. Да опросы выявили ни один кто принимал участие в спец. работах не приехали домой, они просто канули в небытие. Но там же и наши свои осужденные были те тоже пропали без вести. Даже нет сведений куда они и как они умерли и кто помог им умереть. Спасибо НКВД и МГБ СССР, кто умели чисто  и умно очищение и сохранение секретов. А насчет Копейска там да  места где куча  могил, но там сейчас постройки, сады и дачи и даже ИК ФСИН. А ученику ничего нет по Ук РФ, а он если его преследование смело может выезд в Германию с семьей и жить сытно и богато. Поэтому истерить не стоить, парень честно сказал, мы виновны, что не даем немцам  перезахоронить или обустроить могилы, пора понять мы уже давно  в дружбе с немцами и благодаря Германии наш газ пока ЕС и покупает. каждый человек имеет мнение и нет права диктовать   волю и учить, что и как говорить.Парень честно сказал и придет время и он вполне новый губернатор или депутат ГД, сейчас  через 10-20 лет, все забывают о войне этой и придет время денег и кто с деньгами тот и хозяин жизни и управляет  малоимущими. Сейчас подло начнут над  оратором  издевательства и гонения, вот так  мы САМИ  делаем врагов и помогаем  США и ЕС.

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Koretskiy

Хватит бред писать.

Людмила

Ты такой же ублюдок и мерзавец, поэтому пытаешься назвать ложь правдой!Зря мечтаете стать денежными и управлять "малоимущими"! Никогда не станете хозяевами! Пошли вон,бесы!

Грачев А.М.

Пацан  похоже от спец.служб и цель видимо его в глазах РФ показать очень плохим и если ЦРУ и АНБ США умные,то не стоить этого парняи семью близко и в страны ЕС, он будет как  двойной агент. Поэтому пусть и живет в своем РФ. А то умные решили в глахах мирового  общества показать, все мол не уважают и тот парень изгой. Нет уж, знаем методы  ФСБ как  в страны ЕС и США своих агентов внедрять.  НО если ОН не агент и честнен,то  в Такие парни скоро сотнями и тысячами в РФ  и они эпоха новой   РФ . Олигархи РФ на такую молодежь ныне ставку....  Если бы США  еще план ГОРБАЧЕВА  в  РФ,то не прошло бы и года и режим власти у нормальных    демократов,  были бы свободные республики, ядерное оружие бы устранили и население рФ ело и пило бы как в ЕС и США и жили бы богато.У нас в ЮУРГУ  парнишку  кто   умный все поддерживают и мечтают жить свободно  и делать,что желаем. У нас нет свободы слова, запрет на гей-шествия, нет публичных домов. Парень молодец и он достойный  человек нового формата. Вы бы видели видео после бомбежек в Сирии,то бы  не писали, что мы такие гуманые и бомбим только боевиков.. Поэтому пока не уберут Трампа с поста, видимо удел нашей молодежи жить в страхе. как только новый Президент в США,то тот должен оскал и  злость   показ  и дать всем понять, кто хозяин МИРА. Олигархи РФ сами   ждут когда же новый Президент в США и спасает их бизнес в РФ. Трамп марионетка в рукахххххххх и поэтому слабый и сюсюкается и не делает ничего для спасения мира от угроз......... Мальчик студенты  Чел. области и все кто честные за тебя и придет время  ты достоин Нобелевской премии.Пусть пока ты в опале и преследования начало, но ты не одинок, все кто умный так и  бы поступили.heart

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Koretskiy

И как не надоело писать такую хренотень? Smile

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