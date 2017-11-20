Школьник покаялся перед Бундестагом «за невинно погибших» солдат Вермахта, он нашёл могилу нациста под Копейском. Таковы фаны Навального!

Хотите увидеть физиономию типичного сторонника Алексея Навального? Вот она — та самая школота, с пустым взглядом, промытыми мозгами, лицом дегенерата. Выступление типичного мелкого гадёныша-«навальнёнка» — учащегося гимназии из Нового Уренгоя Николая Десятниченко перед парламентом Германии — Бундестагом — шокировало Россию. Школьник, приехавший в Германию в рамках программы обмена Wintershall на траурные мероприятия, посвященные «Дню народной скорби Германии», организованными Народным союзом Германии по уходу за военными могилами, разве что не крикнул под конец выступления зиг хайль и не восславил своего кумира-фюрера.
Юный нацист-навальнёнок заявил, что солдаты Вермахта, попавшие в окружение под Сталинградом, — «невинно погибшие», они «не хотели воевать», содержались в плену в «ужасных условиях», а также рассказал немцам, что нашёл «находящуюся в ужасном состоянии» могилу одного из нацистов под Копейском.
Дожили, что называется. Отказываешься верить тому, что в России подросла молодёжь, которая забыла о погибших собственных прадедах, готовая за немецкие деньги лизать задницы потомкам нацистов в Берлине.
Но такова наша «молодая оппозиция», сторонники Навального, отмороженная циничная школота. Все мы помним, как в соцсетях хомячки-навальнята раскрасили в фотошопе ладони зелёнкой памятнику Родине-матери на Мамаевом кургане перед приездом фюрера внесистемной оппозиции в Волгоград.
Нет ничего святого и пробы негде ставить на молодых подонках, для которых Родина — пустой звук.
Вот фрагмент речи перед парламентариями Германии (среди которых мелькают военные натовские мундиры) юного поклонника Навального и германского нацизма:
«Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны...»
Молодого негодяя «тронула» солдата Вермахта Георга Йохана Рау, который попал в окружение в «сталинградском котле» и умер «от бесчеловечных условий» в плену:
«История Георга Йохана Рау тронула меня и подтолкнула на посещение захоронения солдат Вермахта вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых не рассказывал мой прадедушка — участник войны, который был командиром стрелковой роты...»
Прадедушка проклинает с того света своего правнука-мерзавца, зато наверное фюрер российского либерализма — гордится таким фанатом.
Таких вот манкуртов, как гимназист Николай Десятниченко из Нового Уренгоя, пестует западная и конечно либеральная российская пропаганда. Они вырастают на видео Навального, как известно начинавшего на «русских маршах» свою политическую карьеру в качестве неонациста. Теперь те, бывшие сторонники Навального, поддерживают киевскую хунту и «правосеков», а также поносят «русский мир», и что в них русского?
Скоро очередной молодой крысёныш-навальнёныш взгромоздится на трибуну НАТО, заорёт, пуча глазки, «зиг хайль», завизжит о «миллионах изнасилованных немок красной путинской ордой» и призовёт к установлению «нового европейского порядка в мордоре» с установлением власти гауляйтера Московии Алексея фон Навального.
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Комментарии
Может этот школяр еще вспомнить,а куда делись десятки тысяч пленных работавших при Берии во благо ЗАТО в нашей области и соседней Свердловской области в Башкирии и иных регионах. Да опросы выявили ни один кто принимал участие в спец. работах не приехали домой, они просто канули в небытие. Но там же и наши свои осужденные были те тоже пропали без вести. Даже нет сведений куда они и как они умерли и кто помог им умереть. Спасибо НКВД и МГБ СССР, кто умели чисто и умно очищение и сохранение секретов. А насчет Копейска там да места где куча могил, но там сейчас постройки, сады и дачи и даже ИК ФСИН. А ученику ничего нет по Ук РФ, а он если его преследование смело может выезд в Германию с семьей и жить сытно и богато. Поэтому истерить не стоить, парень честно сказал, мы виновны, что не даем немцам перезахоронить или обустроить могилы, пора понять мы уже давно в дружбе с немцами и благодаря Германии наш газ пока ЕС и покупает. каждый человек имеет мнение и нет права диктовать волю и учить, что и как говорить.Парень честно сказал и придет время и он вполне новый губернатор или депутат ГД, сейчас через 10-20 лет, все забывают о войне этой и придет время денег и кто с деньгами тот и хозяин жизни и управляет малоимущими. Сейчас подло начнут над оратором издевательства и гонения, вот так мы САМИ делаем врагов и помогаем США и ЕС.
Хватит бред писать.
Ты такой же ублюдок и мерзавец, поэтому пытаешься назвать ложь правдой!Зря мечтаете стать денежными и управлять "малоимущими"! Никогда не станете хозяевами! Пошли вон,бесы!
Пацан похоже от спец.служб и цель видимо его в глазах РФ показать очень плохим и если ЦРУ и АНБ США умные,то не стоить этого парняи семью близко и в страны ЕС, он будет как двойной агент. Поэтому пусть и живет в своем РФ. А то умные решили в глахах мирового общества показать, все мол не уважают и тот парень изгой. Нет уж, знаем методы ФСБ как в страны ЕС и США своих агентов внедрять. НО если ОН не агент и честнен,то в Такие парни скоро сотнями и тысячами в РФ и они эпоха новой РФ . Олигархи РФ на такую молодежь ныне ставку.... Если бы США еще план ГОРБАЧЕВА в РФ,то не прошло бы и года и режим власти у нормальных демократов, были бы свободные республики, ядерное оружие бы устранили и население рФ ело и пило бы как в ЕС и США и жили бы богато.У нас в ЮУРГУ парнишку кто умный все поддерживают и мечтают жить свободно и делать,что желаем. У нас нет свободы слова, запрет на гей-шествия, нет публичных домов. Парень молодец и он достойный человек нового формата. Вы бы видели видео после бомбежек в Сирии,то бы не писали, что мы такие гуманые и бомбим только боевиков.. Поэтому пока не уберут Трампа с поста, видимо удел нашей молодежи жить в страхе. как только новый Президент в США,то тот должен оскал и злость показ и дать всем понять, кто хозяин МИРА. Олигархи РФ сами ждут когда же новый Президент в США и спасает их бизнес в РФ. Трамп марионетка в рукахххххххх и поэтому слабый и сюсюкается и не делает ничего для спасения мира от угроз......... Мальчик студенты Чел. области и все кто честные за тебя и придет время ты достоин Нобелевской премии.Пусть пока ты в опале и преследования начало, но ты не одинок, все кто умный так и бы поступили.
И как не надоело писать такую хренотень?
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