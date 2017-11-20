Школьник покаялся перед Бундестагом «за невинно погибших» солдат Вермахта, он нашёл могилу нациста под Копейском. Таковы фаны Навального!

Хотите увидеть физиономию типичного сторонника Алексея Навального? Вот она — та самая школота, с пустым взглядом, промытыми мозгами, лицом дегенерата. Выступление типичного мелкого гадёныша-«навальнёнка» — учащегося гимназии из Нового Уренгоя Николая Десятниченко перед парламентом Германии — Бундестагом — шокировало Россию. Школьник, приехавший в Германию в рамках программы обмена Wintershall на траурные мероприятия, посвященные «Дню народной скорби Германии», организованными Народным союзом Германии по уходу за военными могилами, разве что не крикнул под конец выступления зиг хайль и не восславил своего кумира-фюрера.

Юный нацист-навальнёнок заявил, что солдаты Вермахта, попавшие в окружение под Сталинградом, — «невинно погибшие», они «не хотели воевать», содержались в плену в «ужасных условиях», а также рассказал немцам, что нашёл «находящуюся в ужасном состоянии» могилу одного из нацистов под Копейском.

Дожили, что называется. Отказываешься верить тому, что в России подросла молодёжь, которая забыла о погибших собственных прадедах, готовая за немецкие деньги лизать задницы потомкам нацистов в Берлине.

Но такова наша «молодая оппозиция», сторонники Навального, отмороженная циничная школота. Все мы помним, как в соцсетях хомячки-навальнята раскрасили в фотошопе ладони зелёнкой памятнику Родине-матери на Мамаевом кургане перед приездом фюрера внесистемной оппозиции в Волгоград.

Нет ничего святого и пробы негде ставить на молодых подонках, для которых Родина — пустой звук.

Вот фрагмент речи перед парламентариями Германии (среди которых мелькают военные натовские мундиры) юного поклонника Навального и германского нацизма:

«Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны...»

Молодого негодяя «тронула» солдата Вермахта Георга Йохана Рау, который попал в окружение в «сталинградском котле» и умер «от бесчеловечных условий» в плену:

«История Георга Йохана Рау тронула меня и подтолкнула на посещение захоронения солдат Вермахта вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых не рассказывал мой прадедушка — участник войны, который был командиром стрелковой роты...»

Прадедушка проклинает с того света своего правнука-мерзавца, зато наверное фюрер российского либерализма — гордится таким фанатом.

Таких вот манкуртов, как гимназист Николай Десятниченко из Нового Уренгоя, пестует западная и конечно либеральная российская пропаганда. Они вырастают на видео Навального, как известно начинавшего на «русских маршах» свою политическую карьеру в качестве неонациста. Теперь те, бывшие сторонники Навального, поддерживают киевскую хунту и «правосеков», а также поносят «русский мир», и что в них русского?