Как стало известно «UralDaily.ru», тёща депутата Госдумы Вадима Белоусова — компаньона сбежавшего в Лондон обвиняемого в чудовищной коррупции бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича — Маргарина Бутакова, старушка-божий одуванчик, не сумела снять арест со своей 20%-доли в обанкроченной строительной компании «Гринфлайт».

Конечно бабуля действовала не сама, а посредством высокооплачиваемых стряпчих.

Арест был наложен в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищении средств дольщиков строительной компании.

Помимо престарелой зиц-председательши, в акционерах «Гринфлайта» числится бывший водитель и советник Юревича Александр Москалюк по кличке «Ординарец», скрывающийся по некоторым данным в израильском поместье бывшего губернатора.

Кроме того, у бабульки арестовали квартиры, земельные участки, нежилые помещения — всего более 150 объектов. Состоятельная однако старушенция.