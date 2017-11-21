Тёща компаньона Юревича не сумела снять арест со своей доли в «Гринфлайте»

21.11.2017 г., 00:09
Состоянию бабки могут позавидовать обманутые дольщики челябинской строительной компании
Михаил Юревич Лондон

Как стало известно «UralDaily.ru», тёща депутата Госдумы Вадима Белоусова — компаньона сбежавшего в Лондон обвиняемого в чудовищной коррупции бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича — Маргарина Бутакова, старушка-божий одуванчик, не сумела снять арест со своей 20%-доли в обанкроченной строительной компании «Гринфлайт».

Конечно бабуля действовала не сама, а посредством высокооплачиваемых стряпчих. 

Арест был наложен в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищении средств дольщиков строительной компании. 

Помимо престарелой зиц-председательши, в акционерах «Гринфлайта» числится бывший водитель и советник Юревича Александр Москалюк по кличке «Ординарец», скрывающийся по некоторым данным в израильском поместье бывшего губернатора.

Кроме того, у бабульки арестовали квартиры, земельные участки, нежилые помещения — всего более 150 объектов. Состоятельная однако старушенция.

Однако богатства пожилой «подставной куклы» Юревича никак не греют обманутых дольщиков «Гринфлайта»: 20 высотных домов микрорайона «Академ Риверсайд» СК «Гринфлайта» оказались замороженными из-за афер бывшего южноуральского губернатора и его челяди — подставных акционеров.

Алексей Епифанов, фото из открытых источников, коллаж: Маша Добронравова

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