Евдокимов не звонил, свобода слова в порядке, игрушки выбросила на помойку уборщица, «кадровичка» — истеричка

Союз журналистов Челябинской области (СЖЧО) повёл себя как очень недорогая «девушка не тяжёлого поведения» в конфликтной ситуации с журналистами Первого областного, подготовившими сюжет для РЕН-ТВ о выброшенных на помойку игрушках, которые смастерили дети в рамках конкурса «Озорные коньки», приуроченного к чемпионату России по фигурному катанию.

Вердикт СЖЧО прост как две копейки. Игрушки выбросила на помойку уборщица, вице-губернатор Вадим Евдокимов уволить журналистов не требовал, чересчур ретивая «кадровичка» зря испугала бедных девушек.

Напомним, из-за того, что репортёр Челябинского Первого областного канала (ОТВ) Светлана Свечкарёва и телепродюсер Надежда Залевская «вынесли сор из избы» на федеральный уровень, — их пригрозили уволить, точнее, — не продлевать с ними контракт после Нового года. Девушки сделали скрытую запись планёрки, на которой редактор отдела новостей Оксана Шевченко заявляет:

«Надя будет уволена в конце месяца. У неё закончится договор. Надя здесь больше не работает. Правительственный канал продаёт федералам сюжет, мочит чемпионат по фигурному катанию. Евдокимов звонит директору и говорит: вы чё, ох...ли?»

И что же в итоге выяснилось на совместном заседании правления и Большого жюри Союза журналистов Челябинской области, разбиравшем ситуацию?

1. Ищи стрелочника: тупая уборщица выбросила игрушки, приняв их за мусорные пакеты. Чиновники не при делах, хлопают зенками.

Теперь наверное уволят уборщицу. А чиновникам выпишут премию.

Вот реакция соцсетей.

2. Шеф отдела новостей ОТВ Оксана Шевченко придумала о звонке Вадима Евдокимова для пущей важности. Никакой Евдокимов не звонил!

Вот, что пишет в блоге председатель Большого жюри Айвар Валеев:

«Я прямо спросил у редактора информационной редакции Оксаны Шевченко — вы, типа, для пущей важности Вадима Михайловича упомянули, потому что вас не шибко боятся сотрудники, а он такой внушительный дядька с бородой? Да, говорит...»

Что за влажные фантазии у девушки, сочиняющей, что ей позвонил внушительный дядька с бородой?

Странно только: почему «не звонивший» никуда Вадим Михайлович Евдокимов всё время бросал трубку, как только журналист РЕН-ТВ набирал его служебный номер?

3. Да, девушкам с ОТВ действительно поступали угрозы. И не только увольнения, но и личного характера. Но угрожал им всё та же уборщица... ой нет, не уборщица конечно, а начальник отдела кадров. А никакой не редактор и не директор!

Айвар Валеев:

«Дальше вообще интересно. Начальница отдела кадров ОТВ стала журналисток натурально преследовать, как твой коллектор: пишите заявление на увольнение по собственному. Я еще спросил у журналисток: а что предъявляли и почему не гл. редактор, например, а какая-то тетка из отдела кадров? Ну так вот, говорят. Показали нам переписку, видимо, смс, где кадровичка реально лютует. Для директора ОТВ С.Г. Яремчук это было неприятным сюрпризом. Похоже, она действительно была не в курсе этого приступа административного восторга у своих подчиненных...»

Действительно — это интересно! «Кадровичка» на телеканале решает, кого увольнять, а директор и редактор — мышей не ловят, ничего не решают и ничем не распоряжаются. Уборщица опять же выкидывает то, что ей захочется.

Ну а редактор фантазирует о звонившем ей дядьке с бородой.

После такого бардака вы ещё требуете от репортёров, чтобы они дескать согласовывали всё с руководством. Какие сюжеты передавать федеральным СМИ, а какие нет. Да у вас наверное «кадровичка» сюжеты мастерит, ключница водку делает, а уборщица звонит Евдокимову.

Да вы заврались, ребята, вконец.

Ложь и фальшь чувствуются сразу!

4. Свобода слова не нарушалась.

Айвар Валеев:

«Главный вопрос для СЖ — была ли эта история про свободу слова (самое важное) и не нарушили ли сотрудницы ОТВ право первой ночи в желании лично заработать. Ответы: нет, нет...»

Всё хорошо, прекрасная маркиза,

Дела идут и жизнь легка —

Ни одного, печального сюрприза

За исключеньем пустяка.

Так ерунда, пустое дело —

В Челябе ёлочка сгорела,

А в остальном, прекрасная маркиза

Всё хорошо, всё хорошо!

Да с ёлкой что — пустое дело

Она со студией сгорела!

А в остальном, прекрасная маркиза,

Всё хорошо, всё хорошо!

Всё хорошо, прекрасная маркиза,

И хороши у нас дела!

Но вам судьба, как видно из каприза

Ещё сюрприз преподнесла!

Пришла уборщица и раз —

Редактору дала под глаз,

Игрушки все в мешок сгребла

И на помойку унесла,

Тут Евдокимов позвонил —

Она послала его на...

И Вадик бородой затряс,

Она и ему дала под глаз,

И разразился в трубке мат,

И замочила чемпионат,

Такая в общем се ля ви,

И вот сюжет на РЕН-Ти Ви

Уборщица всем в глаз дала,

Сюжет федералам продала,

Уволила всех журналистов

Уборщица та очень быстро,

Сказала им, что вашу мать,

Контракт не буду продлевать,

А в остальном, прекрасная маркиза

Всё хорошо, всё хорошо!

И да. Журналистов ОТВ не уволят. Ещё бы! После скандала на всю страну!