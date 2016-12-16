ОНФ поддержал журналистов ОТВ, местные «фронтовики» — в рот воды набрали

Общероссийский народный фронт выражает поддержку репортёру Светлане Свечкарёвой и продюсеру Надежде Залевской, которые подготовили сюжет для РЕН-ТВ о выброшенных на помойку детских игрушках.
Между тем, активисты Челябинского регионального отделения ОНФ даже не собираются, судя по всему, делать никаких заявлений по профильному направлению деятельности Фронта — защите журналистов от произвола чиновников и свободы слова.
Руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко обратилась к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому с просьбой встать на защиту журналистов телеканала «Первый областной», с которыми обещают не продлевать контракт из-за сюжета о том, как на помойке оказались игрушки, сделанные детьми к чемпионату России по фигурному катанию. По мнению депутата, в этой ситуации наказания заслуживают чиновники, допустившие подобное развитие событий, а не журналисты, рассказавшие об этом, — говорится на официальном сайте ОНФ.
Напомним, 8 декабря на канале РЕН ТВ вышел сюжет о том, как в Челябинске на помойке оказались игрушки, сделанные детьми к предстоящему чемпионату России по фигурному катанию. Это были работы участников конкурса рисунков и елочных украшений, лучшие из которых должны были украсить фойе ледовой арены «Трактор», где состоится чемпионат. На «Первом областном» (ОТВ), учредителем которого является правительство региона, сюжет решили «попридержать». И тогда корреспонденты отправили его на РЕН ТВ.
Как сообщали СМИ, после этого в городе разразился скандал. Руководитель центра культурно-информационной деятельности, где хранились детские работы, объяснила, что мешки с игрушками уборщица вынесла на помойку по ошибке, приняв их за мусор. Пресс-секретарь главы Челябинска сообщил журналистам, что игрушки вернули, они украсят елку на ледовой арене, а виновные в случившемся понесут дисциплинарное наказание.
Однако в первую очередь наказание настигло авторов телесюжета — корреспондента и продюсера, вскоре они пожаловались в Союз журналистов Челябинской области на то, что их увольняют. Журналисты сообщили, что им было заявлено: после Нового года с ними не будут продлены контракты. Корреспонденты оценили эти действия как ущемление свободы слова.
«В чем виновата в этой ситуации корреспондент Светлана Свечкарева, снявшая сюжет? В безалаберности работы чиновников от культуры? Нет. В том, что «вынесла сор из избы»? Так ее прямая профессиональная обязанность — выявлять и обнародовать проблемные точки в жизни города и области, тем более что внимание журналистов на это обратили граждане. Журналисты честно выполнили свою работу, корректно изложив суть дела. Таково мнение экспертов нашего Центра. В этой связи нам абсолютно непонятно решение не продолжать трудовые отношения с корреспондентом.
Кто-то пытается сейчас представить происходящее лишь как внутрикорпоративную историю — мол, продюсер отправила сюжет на РЕН ТВ без разрешения своего руководства. Но, как выяснилось на заседании Союза журналистов Челябинской области, в телекомпании отсутствовал четкий регламент действий в подобных случаях. Я как депутат Госдумы и руководитель Центра правовой поддержки журналистов прошу губернатора области встать на защиту авторов сюжета и не допустить их увольнения. Наказание должны понести люди, совершившие предосудительный поступок, а не те, кто о нем честно рассказал», — заключила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.
А что же местные, челябинские «фронтовики»? Они даже не собираются подключаться к конфликту.
12 октября, спустя несколько дней после начала конфликта журналисты «Ура.ру» попросили прокомментировать ситуацию челябинских псевдо-правозащитников.
«Не готов вам сказать, — сообщил „URA.Ru“ один из руководителей штаба Евгений Коробейников. — Мы только сегодня об этом узнали».
«История тянется с вечера 8 декабря!», — уточнил корреспондент «URA.Ru».
«Не готов комментировать. Все в стадии обсуждения», — заявил Коробейников, попросив сделать официальный запрос через пресс-секретаря или позвонить завтра, 13 декабря».
Однако даже сегодня, 16 декабря, никакой реакции ЧРО ОНФ не последовало.
На взгляд ИА «УралДейли.ру», причина молчания челябинских активистов ОНФ в том, что давление на прессу с попытками ввести цензуру осуществлял вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.
А один из самых влиятельных местных «фронтовиков» — Валерий Шагиев, друг Евдокимова.
Оба они — и Шагиев, и Евдокимов целиком обязаны своей общественно-политической карьерой бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.
Как собственно и бывший пресс-секретарь Юревича Дмитрий Федечкин, ныне — заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.
Местячковые интересы и ложно понятые «принципы» — не выносить сор из избы — диссонируют с позицией Общероссийского народного фронта, а значит — его лидера Владимира Путина.
Плевать на президента России, лишь бы «не обижали местных чиновников».
Именно в таком духе выступил г-н Федечкин в провластной «Южноуральской панораме»:
«Думаю, это следствие деформации профессиональных критериев, снижения требовательности к качеству материалов, которые идут в печать, эфир или размещаются на сетевых ресурсах. И это вопрос не только и не столько к федеральным СМИ, а к журналистике в целом, включая потребителей ее продукции. Скандал стал важнее истины, вопль — заметнее вдумчивого анализа, гонка и детали — главнее смыслов. Объективность находится в коме, фактчекинг мертв.
На это не надо жаловаться, с этим надо научиться жить. Отдавая себе отчет в том, что любой скандал, который поднимается в СМИ, — это в подавляющем большинстве случаев шелуха без лука.
Проблема действительно возникла на уровне учреждения, которое находится в ведении муниципальных властей Челябинска. И в принципе на этом же уровне должна была разрешиться, все необходимые возможности для этого имелись. Но настораживает та настойчивость, с которой ситуация гипертрофировалась, обрастая небылицами, а к ней постоянно пристегивались именно региональные власти. В двух запросах, поступивших в адрес пресс-службы губернатора от телеканала «РЕН» (на которые мы, кстати, своевременно ответили), содержались не только ошибочные, но и абсолютно недостоверные утверждения. Это свидетельствует о предвзятости телеканала еще на подходе к теме.
Огромное количество фактических ошибок, недостоверных утверждений, вырванных из контекста слов и оценочных высказываний, построенных непонятно на чем, — это что, непрофессионализм? На минуточку: журналист, который готовил и продолжает готовить серию репортажей на эту тему, — выпускник МГУ, главного вуза страны. И я далек от мысли, что все это просто стечение обстоятельств. Особенно на фоне того, что в это же время этот же телеканал щиплет региональные власти по другой теме, «забыв» при этом для объективности — обязательной составляющей журналистской этики — запросить позицию области. Я не сторонник теории заговоров, но, как говорит известный телеведущий, «Совпадение? Не думаю».
Мне изначально было очевидно, что речь идет о нарушении внутриредакционных принципов и регламентов. Поэтому итоги рассмотрения ситуации в Большом жюри регионального Союза журналистов оказались для меня абсолютно предсказуемыми, я оцениваю их как корректные и справедливые. У меня, конечно же, остался вопрос: для чего сотрудницам телеканала, оказавшимся в эпицентре скандала, понадобилось в эту историю впутывать якобы угнетенную свободу слова?»
В общем, общественное движение Путина считает, что в Челябинской области СМИ затыкают рот и вводят цензуру, а у г-на Федечкина — мнение противоположное.
Другое оно и у медиа-магната Сергея Филичкина, функционеры ЧРО Союза журналистов — его бизнес целиком «распух» на бюджетных деньгах и контрактах — также при губернаторе-олигархе, уволенного, к слову, после критики именно ОНФ.
Филичкин считает, что журналисты ОНФ «левачат», а телеканал РЕН-ТВ... украл сюжет.
Вот так люди Юревича — Евдокимов, Шагиев, Федечкин, Филичкин — изощрённо подставляют губернатора Дубровского и идут против ОНФ и президента России.
Совпадение? Не думаю.
Странно ещё и другое. А именно те выпады, которые допускают челябинские провластные журналисты в отношении федеральных коллег. Весьма двусмысленные.
Что именно предлагал «подержать в туалете» у корреспондента РЕН-ТВ редактор газеты «Челябинский обзор» Дмитрий Моргулес?
После загадки убийства Кеннеди и тайны исчезнувшей Атлантиды — это сама таинственная история минувших тысячелетий.
«Илита» челябинской журналистики предложила буквально следующее:
«Давайте отойдем вдвоём. Подержать вам. В туалете вам подержать».
Надо ли говорить, что и Дмитрий Моргулес с его странными предложениями — порождение эпохи Юревича, можно сказать — венец его творения?
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Комментарии
Да вся челябинская "элитная" шалупень себя в данном случае невольно проявила.
А вот здесь, в отличие от комментария в сюжете Рен-тв, Дмитрий Федечкин дал уже неадекватный ситуации комментарий.
О какой объективности, пребывающей в коме, и о каком фактчекинге, применительно к данной, вполне конкретной ситуации и данному, вполне конкретному материалу, говорит Дмитрий?
Допустим, Дмитрий идёт на работу, поскальзывается и падает, не дай Бог конечно, падает и расшибает лоб до крови. Встаёт, отряхивается, платком вытирает лоб и видит, что он не просто так поскользнулся, запнувшись ногой за ногу, что тротуар, оказывается, не убран, что по нему впору на коньках кататься. Дмитрий, будучи журналистом, делает снимки этого места, снимает селфи свой разбитый лоб и в областной газете, той же "Панораме", под рубрикой "Фотофакт" публикует фото с места события и своё пояснение: "Граждане! Будьте осторожны! Я сегодня шёл на работу, так чуть не убился. Тротуары не убраны, во льду. И никому до этого дела нет." На следующий день, после выхода номера, с перевязанной головой Дмитрий приходит в редакцию, запаривает перед летучкой чашку кофе и только собирается сделать глоток, как в его кабинет врывается разъярённый редактор и говорит: "Я смотрю, Дима, ты совсем ох..л! П....ц тебе!" Дмитрий проливает кофе на стол и говорит: "А что случилось?" "Что-что,- отвечает ему редактор.- Вадик звонит, говорит, вы что там, бл..ь, ох..ли? Х..ню какую-то пишите! Топите область! Где вы видели нечищенные тротуары в областном центре?!" На летучке Дмитрию объявляют, что он с сегодняшнего дня не работает. Дмитрий пытается понять, в чём состоит его вина, где он нарушил журналистскую этику, за что его нагоняют с работы. Обращается за помощью и разъяснениями в СЖ, а там ему местная пишущая братия говорит: "Да ты нарушил кодекс чести журналиста, ты такую хрень написал! Как тебе, Дима, не стыдно? Ты же не только себя, ты нас всех подвёл. Такие материалы способен писать только человек, остро ненавидящий нашу область, наш город и горожан. Не место тебе в журналистике, пошёл вон из наших рядов." Ну а далее, в целях поддержки СЖ, выступает пресс-секретарь губернатора и обвиняет Дмитрия в необъективности и отсутствии фактчекинга, т.е. обвиняет в непрофессионализме. Потому как, по-мнению пресс-секретаря, прежде чем публиковать материал о разбитом лбе, надо было убедиться в объективности подаваемой информации, провести фактчекинг, т. е. проверить информацию на достоверность, а так же сделать аналитический расклад события. А для широкой публики, пресс-секретарь заявляет, что ему изначально было понятно, что это какие-то внутриредакционные разборки, к которым зачем-то приплели свободу слову. При этом, о звонившем редактору Вадике, из-за которого и разгорелся этот сыр-бор, пресс-секретарь в своём наставительном разъяснении скромно умалчивает.
Стоит напомнить Дмитрию Федечкину, чтобы в будущем он и его настоятель Вадим Евдокимов не попали впросак, что в УК РФ есть хорошая статья 144 "Восприпятствование законной профессиональной деятельности журналистов" (принуждение к распространению либо к отказу от распространения информации). Так вот, часть 2 этой статьи предусматривает наказание для лиц, использующих своё служебное положение для этой непотребщины, до 2-х лет лишения свободы.
Разве так можно работать? (Это вопрос к Федечкину и Евдокимову). Вроде бы неглупые парни, опытные, а такой, извините за выражение, шнягой занимаетесь.
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