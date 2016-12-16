ОНФ поддержал журналистов ОТВ, местные «фронтовики» — в рот воды набрали

Общероссийский народный фронт выражает поддержку репортёру Светлане Свечкарёвой и продюсеру Надежде Залевской, которые подготовили сюжет для РЕН-ТВ о выброшенных на помойку детских игрушках.

Между тем, активисты Челябинского регионального отделения ОНФ даже не собираются, судя по всему, делать никаких заявлений по профильному направлению деятельности Фронта — защите журналистов от произвола чиновников и свободы слова.

Руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко обратилась к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому с просьбой встать на защиту журналистов телеканала «Первый областной», с которыми обещают не продлевать контракт из-за сюжета о том, как на помойке оказались игрушки, сделанные детьми к чемпионату России по фигурному катанию. По мнению депутата, в этой ситуации наказания заслуживают чиновники, допустившие подобное развитие событий, а не журналисты, рассказавшие об этом, — говорится на официальном сайте ОНФ.

Напомним, 8 декабря на канале РЕН ТВ вышел сюжет о том, как в Челябинске на помойке оказались игрушки, сделанные детьми к предстоящему чемпионату России по фигурному катанию. Это были работы участников конкурса рисунков и елочных украшений, лучшие из которых должны были украсить фойе ледовой арены «Трактор», где состоится чемпионат. На «Первом областном» (ОТВ), учредителем которого является правительство региона, сюжет решили «попридержать». И тогда корреспонденты отправили его на РЕН ТВ.

Как сообщали СМИ, после этого в городе разразился скандал. Руководитель центра культурно-информационной деятельности, где хранились детские работы, объяснила, что мешки с игрушками уборщица вынесла на помойку по ошибке, приняв их за мусор. Пресс-секретарь главы Челябинска сообщил журналистам, что игрушки вернули, они украсят елку на ледовой арене, а виновные в случившемся понесут дисциплинарное наказание.

Однако в первую очередь наказание настигло авторов телесюжета — корреспондента и продюсера, вскоре они пожаловались в Союз журналистов Челябинской области на то, что их увольняют. Журналисты сообщили, что им было заявлено: после Нового года с ними не будут продлены контракты. Корреспонденты оценили эти действия как ущемление свободы слова.

«В чем виновата в этой ситуации корреспондент Светлана Свечкарева, снявшая сюжет? В безалаберности работы чиновников от культуры? Нет. В том, что «вынесла сор из избы»? Так ее прямая профессиональная обязанность — выявлять и обнародовать проблемные точки в жизни города и области, тем более что внимание журналистов на это обратили граждане. Журналисты честно выполнили свою работу, корректно изложив суть дела. Таково мнение экспертов нашего Центра. В этой связи нам абсолютно непонятно решение не продолжать трудовые отношения с корреспондентом.

Кто-то пытается сейчас представить происходящее лишь как внутрикорпоративную историю — мол, продюсер отправила сюжет на РЕН ТВ без разрешения своего руководства. Но, как выяснилось на заседании Союза журналистов Челябинской области, в телекомпании отсутствовал четкий регламент действий в подобных случаях. Я как депутат Госдумы и руководитель Центра правовой поддержки журналистов прошу губернатора области встать на защиту авторов сюжета и не допустить их увольнения. Наказание должны понести люди, совершившие предосудительный поступок, а не те, кто о нем честно рассказал», — заключила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

А что же местные, челябинские «фронтовики»? Они даже не собираются подключаться к конфликту.

12 октября, спустя несколько дней после начала конфликта журналисты «Ура.ру» попросили прокомментировать ситуацию челябинских псевдо-правозащитников.

«Не готов вам сказать, — сообщил „URA.Ru“ один из руководителей штаба Евгений Коробейников. — Мы только сегодня об этом узнали».

«История тянется с вечера 8 декабря!», — уточнил корреспондент «URA.Ru».

«Не готов комментировать. Все в стадии обсуждения», — заявил Коробейников, попросив сделать официальный запрос через пресс-секретаря или позвонить завтра, 13 декабря».

Однако даже сегодня, 16 декабря, никакой реакции ЧРО ОНФ не последовало.

На взгляд ИА «УралДейли.ру», причина молчания челябинских активистов ОНФ в том, что давление на прессу с попытками ввести цензуру осуществлял вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

А один из самых влиятельных местных «фронтовиков» — Валерий Шагиев, друг Евдокимова.

Оба они — и Шагиев, и Евдокимов целиком обязаны своей общественно-политической карьерой бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.

Как собственно и бывший пресс-секретарь Юревича Дмитрий Федечкин, ныне — заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.

Местячковые интересы и ложно понятые «принципы» — не выносить сор из избы — диссонируют с позицией Общероссийского народного фронта, а значит — его лидера Владимира Путина.

Плевать на президента России, лишь бы «не обижали местных чиновников».

Именно в таком духе выступил г-н Федечкин в провластной «Южноуральской панораме»:

«Думаю, это следствие деформации профессиональных критериев, снижения требовательности к качеству материалов, которые идут в печать, эфир или размещаются на сетевых ресурсах. И это вопрос не только и не столько к федеральным СМИ, а к журналистике в целом, включая потребителей ее продукции. Скандал стал важнее истины, вопль — заметнее вдумчивого анализа, гонка и детали — главнее смыслов. Объективность находится в коме, фактчекинг мертв.

На это не надо жаловаться, с этим надо научиться жить. Отдавая себе отчет в том, что любой скандал, который поднимается в СМИ, — это в подавляющем большинстве случаев шелуха без лука.

Проблема действительно возникла на уровне учреждения, которое находится в ведении муниципальных властей Челябинска. И в принципе на этом же уровне должна была разрешиться, все необходимые возможности для этого имелись. Но настораживает та настойчивость, с которой ситуация гипертрофировалась, обрастая небылицами, а к ней постоянно пристегивались именно региональные власти. В двух запросах, поступивших в адрес пресс-службы губернатора от телеканала «РЕН» (на которые мы, кстати, своевременно ответили), содержались не только ошибочные, но и абсолютно недостоверные утверждения. Это свидетельствует о предвзятости телеканала еще на подходе к теме.

Огромное количество фактических ошибок, недостоверных утверждений, вырванных из контекста слов и оценочных высказываний, построенных непонятно на чем, — это что, непрофессионализм? На минуточку: журналист, который готовил и продолжает готовить серию репортажей на эту тему, — выпускник МГУ, главного вуза страны. И я далек от мысли, что все это просто стечение обстоятельств. Особенно на фоне того, что в это же время этот же телеканал щиплет региональные власти по другой теме, «забыв» при этом для объективности — обязательной составляющей журналистской этики — запросить позицию области. Я не сторонник теории заговоров, но, как говорит известный телеведущий, «Совпадение? Не думаю».

Мне изначально было очевидно, что речь идет о нарушении внутриредакционных принципов и регламентов. Поэтому итоги рассмотрения ситуации в Большом жюри регионального Союза журналистов оказались для меня абсолютно предсказуемыми, я оцениваю их как корректные и справедливые. У меня, конечно же, остался вопрос: для чего сотрудницам телеканала, оказавшимся в эпицентре скандала, понадобилось в эту историю впутывать якобы угнетенную свободу слова?»

В общем, общественное движение Путина считает, что в Челябинской области СМИ затыкают рот и вводят цензуру, а у г-на Федечкина — мнение противоположное.

Другое оно и у медиа-магната Сергея Филичкина, функционеры ЧРО Союза журналистов — его бизнес целиком «распух» на бюджетных деньгах и контрактах — также при губернаторе-олигархе, уволенного, к слову, после критики именно ОНФ.

Филичкин считает, что журналисты ОНФ «левачат», а телеканал РЕН-ТВ... украл сюжет.

Вот так люди Юревича — Евдокимов, Шагиев, Федечкин, Филичкин — изощрённо подставляют губернатора Дубровского и идут против ОНФ и президента России.

Совпадение? Не думаю.

Странно ещё и другое. А именно те выпады, которые допускают челябинские провластные журналисты в отношении федеральных коллег. Весьма двусмысленные.

Что именно предлагал «подержать в туалете» у корреспондента РЕН-ТВ редактор газеты «Челябинский обзор» Дмитрий Моргулес?

После загадки убийства Кеннеди и тайны исчезнувшей Атлантиды — это сама таинственная история минувших тысячелетий.

«Илита» челябинской журналистики предложила буквально следующее:

«Давайте отойдем вдвоём. Подержать вам. В туалете вам подержать».

Надо ли говорить, что и Дмитрий Моргулес с его странными предложениями — порождение эпохи Юревича, можно сказать — венец его творения?