Юревич может вернуться

Как сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе РАНХиГС, социологами учреждения на основе опроса респондентов проведено исследование и составлен рейтинг влиятельности и известности уходящего 2016 года политиков, бизнесменов и общественных деятелей Челябинской области.

Первое место в рейтинге, что неудивительно, занимает губернатор Челябинской области Борис Дубровский с показателем 8,7 балла (по 10-балльной системе). Впрочем, рейтинг главы региона упал по сравнению с предыдущими опросами.

Далее следуют: председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников (8,65 балла),

совладелец ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и холдинга «Ариант» Александр Аристов (7,95 балла),

начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области, генерал-лейтенант Игорь Ахримеев (7,80 балла).

Замыкает пятёрку самых влиятельных персон региона Владимир Мякуш с 6,75 баллами — это председатель Законодательного собрания Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Интересно, что рейтинг известности существенно отличается от рейтинга влиятельности. Его также возглавляет Бориса Дубровский, а вот на втором месте — бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который даже не попал в первую десятку рейтинга влиятельности.

Это говорит о том, что опасность для Бориса Александровича сохраняется. Обладая огромными финансовыми и медийными ресурсами, Юревич «притаился в засаде». Многие челябинцы ждут его возращения.

Электоральный фактор — далеко не последний в раскладках Кремля. А электорат в действующем губернаторе, увы, разочарован.

Опасно также высокое пятое место в рейтинге известности союзника Юревича — депутата Государственной Думы, лидера челябинских «справедливороссов» Валерия Гартунга.

Не расслабляться, Борис Александрович. Давить, только давить.