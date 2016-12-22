Юревич может вернуться

22.12.2016 г., 14:51
Дубровский, Рашников, Аристов, Ахримеев — самые влиятельные персоны Южного Урала, но бывший губернатор Челябинской области — очень известен
Юревич возвращается

Как сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе РАНХиГС, социологами учреждения на основе опроса респондентов проведено исследование и составлен рейтинг влиятельности и известности уходящего 2016 года политиков, бизнесменов и общественных деятелей Челябинской области.

Первое место в рейтинге, что неудивительно, занимает губернатор Челябинской области Борис Дубровский с показателем 8,7 балла (по 10-балльной системе). Впрочем, рейтинг главы региона упал по сравнению с предыдущими опросами.

Далее следуют: председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников (8,65 балла),

совладелец ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и холдинга «Ариант» Александр Аристов (7,95 балла),

начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области, генерал-лейтенант Игорь Ахримеев (7,80 балла).

Замыкает пятёрку самых влиятельных персон региона Владимир Мякуш с 6,75 баллами — это председатель Законодательного собрания Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Интересно, что рейтинг известности существенно отличается от рейтинга влиятельности. Его также возглавляет Бориса Дубровский, а вот на втором месте — бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который даже не попал в первую десятку рейтинга влиятельности.  

Это говорит о том, что опасность для Бориса Александровича сохраняется. Обладая огромными финансовыми и медийными ресурсами, Юревич «притаился в засаде». Многие челябинцы ждут его возращения. 

Электоральный фактор — далеко не последний в раскладках Кремля. А электорат в действующем губернаторе, увы, разочарован.

Опасно также высокое пятое место в рейтинге известности союзника Юревича — депутата Государственной Думы, лидера челябинских «справедливороссов» Валерия Гартунга.

Не расслабляться, Борис Александрович. Давить, только давить.

Саша Славутина, фото из открытых источников

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Комментарии

Синицын

Что и требовалось доказать. Выборы в регионе вряд ли можно считать легитимными из-за этого. Юревич не был допущен, а в округе Гартунга есть основания считать, что набросали.

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Koretskiy

Хорошо, что не был допущен, хорошо, что набросали. И плевать, что нелегитимные.

Синицын

Тогда получается, что хорошо что и по поводу Вас в свое время был суд по сфабрикованному делу о вымогательстве ? И, видимо, хорошо, что суд принял обвинительное заключение ? Как в своём случае, так борьба за правовой подход, а как в случае с легитимностью в других случаях, это хорошо что нелегитимно. Это позор !

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Koretskiy

Синицын, это и не хорошо, и не плохо, есть в этом и плюсы. Вы себе не представляете, какой я приобрёл ценный жизненный опыт. У меня были прекрасные адвокаты, которые меня многому научили. Я научился писать бумаги для следователя и суда не хуже, чем чем это делает квалифицированный адвокат. Я могу консультировать людей по защите и даже уже консультировал. Я приобрёл помимо практических и теоретические знания - УК, УПК и многого другого.

Так что когда Вас будут судить за антигосударственную деятельность - привлекайте меня в качестве консультанта и общественного защитника 

Синицын

Хорошо, договорились.

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