Новые законы 2017 года

В 2017 году новые законы касаются различных сфер экономики: энергетической отрасли, сферы здравоохранения, образования, ЖКХ, туристической отрасли.

Повышение пенсионного возраста

Нормы закона предусматривают следующее:

— пенсионный возраст госслужащих будет ежегодно повышаться на 0,5 лет;

В 2017 году женщины, состоящие на службе, станут пенсионерами в 55,5 лет, мужчины — в 60,5 лет. Пенсионный возраст планируется постепенно повысить до 63 лет для женщин и 65 для мужчин.

— стаж службы для получения выслуги также будет расти ежегодно на 6 месяцев и достигнет максимума (20 лет) в 2026 году.

Выслуга возможна только в том случае, если лицо уходит на пенсию госслужащим. Если же лицо в последнее время не состояло на службе, выслуга ему не полагается.

— максимально допустимый возраст пребывания на должности составит 65 лет — для рядовых служащих, 70 лет — для руководящего состава;

— в январе 2017 года пенсионеры получат 5 тысяч рублей единовременно.

Решение единовременно выплатить фиксированную сумму обусловлено экономической невозможностью провести повторную индексацию пенсии. Данное изменение коснётся всех пенсионеров, за исключением тех, кто постоянно проживает за границей.

Отсрочка от армии

Теперь отсрочка от военной службы будет предоставляться учащимся учреждений среднего профессионального образования независимо от возраста. Раньше ее могли получить только молодые люди до 20 лет. Поправками в «Закон о воинской обязанности и военной службе» возрастной порог ликвидирован.

В армию не имеют права забрать на протяжении всего времени обучения в техникуме или колледже. От «вечных студентов» законодатели обезопасились федеральными государственными образовательными стандартами, которые определяют сроки получения среднего профессионального образования. Для каждой специальности они разные.

ОСАГО

Все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны будут продавать электронные полисы. Закон ужесточает и ответственность покупателей. Если клиент указал неверные данные, и стоимость страховки получилась меньше, то компания в случае ДТП может взыскать с клиента выплату пострадавшему.

Перевозка детей

Организованные перевозки детей с 1 января 2017 года будут разрешены только автобусами не старше 10 лет, который соответствует техническим требованиям к перевозкам пассажиров и оснащен в тахографом, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

В Новом 2017 году вступят в силу иные правила перевозки детей в автомобилях, согласно которым водителю достаточно будет максимально обеспечить безопасность пребывания ребенка в салоне автомобиля. При этом регламентируется использование ремней безопасности и наличие специальных удерживающих устройств.

Согласно новым поправкам в законодательстве, детей в возрасте с 7 до 11 лет на заднем сидении можно будет перевозить как в специальных, удерживающих креслах, так и без них, но с использованием ремней безопасности. Однако при перевозке детей на переднем сиденье автомобиля, прежние правила сохранятся. Также это касается и младенцев. Стоит также учесть, что с нового года будет запрещено оставлять маленьких детей (младше 7 лет) одних в машине. Штраф за подобное нарушение — 500 руб.

Коллекторы

Новый закон четко оговаривает, на что имеют и не имеют право коллекторы по отношению к должникам.

Законодатель установил следующие правила общения взыскателя и должника:

— коллекторская деятельность не распространяется на случаи возникновения просрочки по коммунальным платежам и случаи из жилищного законодательства;

— взыскатель имеет право общаться с должником непосредственно либо через переписку, при этом непосредственные контакты ограничены 1 разом в сутки, дважды в неделю, 8 раз в месяц. Вести переписку допускается в 2 раза чаще;

— по истечении 4 месяцев с момента образования просрочки должник вправе общаться с взыскателем через адвоката.

— коллектор не имеет право наносить должнику психический или физический вред, портить его имущество или применять силу.

Налоги

С 1 января будут штрафовать граждан, которые не сообщают в Налоговую инспекцию сведения об имуществе, которое облагается налогом — недвижимости или транспортном средстве. Наказание составит 20% от неуплаченной суммы.

Если у вас есть неучтенные объекты, то выгодно заявить о них до 31 декабря 2016 года, в таком случае, налог за предыдущие годы, что вы владели имуществом, не насчитают. После 1 января придется заплатить за три предшествующих года (либо за срок владения, если он меньше) и штраф.

Приватизация

1 марта 2017 года заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года. Не исключено, что сроки бесплатной приватизации могут продлить, как это уже неоднократно было.

Новые законы для мигрантов

С 1 января вводится госпошлина за получение документа с оценкой знаний русского языка и истории Российского государства. Данная норма распространится на иностранцев, прибывших в РФ с целью поиска работы.

Причины введения госпошлины:

— большой поток мигрантов из стран Ближнего зарубежья, который нужно строго контролировать;

— поиск дополнительных источников денежных средств. Размер госпошлины установлен в пределах 1000 рублей, при этом 80% средств пойдёт в бюджет субъекта, 20% — в бюджет государства.

Закон о материнском капитале

Закон 2007 года изначально был принят на 10 лет и рассчитан на семьи, в которых появились второй и последующий ребёнок. В настоящее время принято решение продлить его действие до 31.12.2018 года.

Изменения коснулись и использования сертификата. Теперь средства можно потратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в обществе.

С 2017 года сертификат можно получить на бумаге или в электронном виде. Сумма выплат увеличится до 480 тысяч рублей.

Закон о занятости населения

Изменения в законодательстве в 2017 году для трудоспособных граждан:

— срок предоставления заявления о назначении пособия по безработице сократится до 12 месяцев с момента увольнения;

— пособие получат только те лица, которые в нём нуждаются (адресно).

Закон о туризме

Новый закон о туризме, который вступит в силу со следующего года, коснется, в основном, фонда «Турпомощь». Прежде туристические операторы перечисляли деньги на один компенсационный счёт, теперь наряду с ним будет действовать фонд персональной ответственности. Законопроект также регулирует новые финансовые взносы в резервный фонд.

С 1 января 2017 года туроператоры обязаны ежегодно пополнять резервные фонды в следующих размерах:

— обслуживающие до 10 тыс. туристов — 50 т.р.;

— свыше 100 тыс. — 100 т.р.; от 100 до 500 тыс. — 300 т.р.;

— свыше 500 тыс. — 500 т. р.

Если выяснится, что туроператор не получил денежные средства, ответит за это агент, предложивший путёвку.

Закон о пиве

Правительство предложило запретить использование пластиковой тары для пивной продукции объёмом более 1,5 л. В случае нарушения закона производителям придётся заплатить от 300 до 500 т.р.

Несколько крупных заводов уже отреагировали на закон о ПЭТ таре для пива 2017 года и приняли решение не выпускать в пластике пиво большего объёма.

ИА «UralDaily» хочет верить, что все российские законы, действующие и вновь принятые, будут служить на благо и безопасность простых граждан.