Бубны — «спящие агенты» в колоде Юревича. Часть Первая

25.12.2016 г., 20:32
«Кроты»: Мошаров, Гехт, Кузнецов
Станислав Мошаров Челябинск

«УралДейли.ру» продолжает проект «Масти Юревича». Ранее мы разложили пасьянс из пиковой — «коррупционной» масти, в четырёх статьях  — см.здесьздесьздесь и здесь — рассказали о представителях «сладких червей», сегодня пойдёт речь о картах бубновой масти.

Это честные служаки, профессионалы своего дела. Именно поэтому они до сих пор, вопреки классическому кадровому кейсу, согласно которому новый руководитель должен избавиться от ключевых фигур своего предшественника,  находятся в обойме губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.  

Однако, не в его команде. Шеф этих людей по-прежнему Михаил Юревич. В разведке таких людей называют «спящими агентами». Они могут мимикрировать, изображать лояльность, честно, добросовестно и даже эффективно трудиться в интересах номинального босса. Но по сигналу резидента они снова начнут вредить, устраивая диверсии и саботаж.

Когда придёт час «Х», и Юревич решит, что пора брать реванш, — эти люди проснутся от спячки.

Бубновый туз — Михаил Юревич.

Он возглавляет все четыре масти, в том числе бубновую. 

До революции приговорённому к каторге нашивали на одежду бубновый туз — красный или жёлтый ромб. Кровавый знак на спине каторжанина был отличной мишенью для конвоира в случае побега. 

Однако пока что «знак Юревича» не сказывается в негативном смысле на карьере карт бубновой масти.

Бубновый король — спикер Челябинской городской Думы Станислав Иванович Мошаров.

Станислав Иванович представляет собой редкое сочетание высокой формальной статусности и формальной малозначительности. Мало кто из представителей челябинской элиты также может похвастаться такой степенью близости к Юревичу и столь малой выгодой, полученной из этого.

Наверное в несозданном пока рейтинге спикеров парламентов городов-милллионников Мошаров находится в самом конце по степени влиятельности. И это несмотря на то, что номинально является фигурой федерального масштаба — президентом Ассоциации муниципальных образований «Города Урала», членом Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, вице-президентом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, а в 2014 году даже избран президентом Союза российских городов.

Под этого человека Юревичем был задуман кульбит — изменение Устава Челябинска, отмена всенародных выборов мэра и введение «двуглавой» системы управления областным центром — ничего не знающий, ничего не решающий, имеющий лишь представительские функции Станислав Мошаров и вездесущий «Фантомас» Сергей Давыдов — проводник бизнес-интересов Юревича (ну и своих лично), оператор транзита бюджетных средств в личный карман «макаронного» губернатора.

Мем «непредсказуемые мальчики», придуманный политтехнологом Юревича Олегом Грачёвым, — как иллюстрация кульбита, — надолго вошёл в обиход челябинских журналистов и блоггеров. 

Но ранее, для того, чтобы сделать доселе никому не известную фигуру, чьё достаточно объёмное седалище занимало сразу два кресла — градоначальника и спикера парламента, — статусно прочной, тому же Грачёву пришлось на выборах 2009 года буквально протолкнуть фактически проигравшему депутату Владимиру Деняеву — Станислава Ивановича в челябинские парламентарии.  

Как грибоедовский Молчалин, Станислав Иванович мог бы сказать, что у него «таланта два — умеренность и аккуратность». «Чудеснейшие два! И стоят наших всех!», — как вы помните, вскричал Чацкий. 

За многолетнюю беспорочную службу Станислав Иванович был награждён весьма недурственным по ликвидности активом — челябинским муниципальным предприятием «Челябгорсвет». А на более чем странном аукционе в 2012 году семья Мошаровых (директором ООО «Горсвет» к тому времени стал его брат Константин) получила существенный бонус в виде приватизированной автоматизированной системы  диспетчерского управления сетью наружного освещения Челябинска, включающая в себя пункт, питающий Мир ПП-03 и диспетчерский пункт управления.

Как предполагается, награда нашла героя за активное участие спикера гордумы в информационной кампании Юревича и его пиар-структур в дискредитации председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина, неподконтрольного губернатору.

А началось партнёрство бубнового и прочих мастей туза, Юревича, — с бубновым королём... с хоккея

Их знакомство состоялось в 2005 году, когда директор МУП «Горсвет» Станислав Мошаров пришел  докладывать главе Челябинска Михаилу Юревичу о состоянии сетей наружного освещения города. 

После этой встречи количество средств, выделяемых администрацией Челябинска на нужды освещения, резко увеличилось. Кроме того, практически сразу Мошаров начал активно участвовать в тренировках и турнирах по хоккею в команде «капитана Юревича». По непроверенной информации, изначально Мошаров оказался востребованным именно как «личный тренер» Юревича по хоккею.

Уже в первом своем интервью в качестве главы города Челябинска Станислав Мошаров чётко позиционирует себя как член команды Юревича. Исключительная близость С.Мошарова с М.Юревичем и его ориентация на «командную игру» означала, по сути, отказ от каких либо «неуместных импровизаций», проявлений «индивидуального мастерства» в политике. 

После смены власти Б.Дубровский и Е.Тефтелев — хоть и не сразу, а спустя «дипломатическую» паузу — лишают С.Машарова кресла мэра, город возвращается к «одноглавой» системе, должность сити-менеджера упраздняется, и наш «голый король» отправляется строить неясную по очертаниям «конгломерацию». Что это такое — даже разбирать не хочется. 

Станислав Иванович, тем не менее, притаился в засаде и ждёт своего часа. 

Обработанные паром времени не тратят даром...

По условному сигналу хозяина — варёной макаронине на ручке его кабинета и рассыпанным на его рабочем столе хлебным крошкам, он начнёт действовать в тылу врага.

Если конечно до этого времени его не перехватит следователь по особо важным делам. Потому как знает Станислав Иванович о своём биг-боссе не меньше, чем ускакавший намедни в страну кенгуру Сергей Львович Комяков — до недавнего времени король масти пик.

Бубновая дама— член Совета Федерации, заменившая в сенате даму же, но уже в «коррупционной» пиковой колоде — Константина Цыбко, — Ирина Гехт.

Ирина Альфредовна — очень опытный специалист с разноплановым резюме. Ещё при губернаторе Петре Сумине вошла в общественный совет при Комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области. После избрания Михаила Юревича мэром Челябинска «пошла по общественной линии». Была выбрана в Общественную палату региона, а затем и стала её зампредседателем, правда, очень ненадолго.

«Звездой Гехт» скоро пленился первый заместитель Юревича Грачёв. 

«Одно время Гехт преподавала в ЧелГУ и даже немного поработала в южноуральском бюро «Российской газеты». После чего ушла в политику. В региональном отделении «Справедливой России», где работала сначала с Евгением Рогозой, а затем с Валерием Гартунгом, продвигала социальные проекты — закон о защите пострадавших от аварии на ПО «Маяк», программы «Дети Южного Урала», «Семья» и другие. И в итоге оказалась в Общественной палате области, где стала зампредом, ответственным за социалку.

Поворотный момент в ее карьере произошел весной 2010 года, когда будущий сенатор получила приглашение занять должность замминистра социальных отношений региона. Тогда к власти в области пришла команда нового губернатора Михаила Юревича. Ходили слухи, что доставшееся Гехт место уже обещано одному чиновнику из администрации города. Однако на тот момент первый вице-губернатор Олег Грачев имел уникальное чутье на кадры. 

Как он тогда объяснял назначение корреспондентам «URA.Ru», Гехт — «в хорошем смысле ненормальная с горящими глазами», неравнодушный человек, она является «настоящим бойцом», — вспоминал карьерные вехи вновь назначенного сенатора сайт «Ура.ру».

Забыв, правда упомянуть следующее обстоятельство: признание Грачёва (а значит и Юревича) Ирина Альфредовна получила, фактически «слив» областным властям наиболее ярого в то время критика губернатора-олигарха Евгения Рогозу. 

«Алгоритм слива» Рогозы, осуществляемая по лекалам и советам опытного пиарщика, и роль Ирины Альфредовны в нём вероятно останется до конца неизвестным широкому кругу челябинской общественности, зато награда известна — портфель министра социальных отношений.

«Подсидела» ли Ирина Гехт свою предшественницу Надежду Гартман. Может да, а может и нет. Скорее всего, свою роль в головокружительной карьере журналистки «Российской газеты» сыграла не только поддержка Юревича-Грачёва, но и безусловные таланты Ирины Альфредовны.

«Ура.ру»:

«Даже бывшие недоброжелатели, резко критиковавшую предшественницу Гехт на посту главы минсоцотношений Надежду Гартман, признавали, что новый министр — «умница, красавица, аккуратистка, ни в каких порочащих связях или лоббизме чьих-то коммерческих интересов не замечена».

Весной 2013 года Ирина Гехт была назначена вице-премьером регионального правительства, курирующим социальный блок. Показательно, что в рейтинге челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ она занимала 9 позицию среди самых влиятельных политиков региона. К марту 2014 года Гехт была уже первой среди женщин по известности и влиятельности в Челябинской области, следом за ней шли министр экономического развития Елена Мурзина и председатель облизбиркома Ирина Старостина», — отметил сайт «Ура.ру».

Назначение сенатором нашей бубновой дамы — вполне заслуженно. Но Борису Александровичу не стоит забывать о том, что и «умная блондинка» — «спящий» агент Юревича, готовая «проснуться» в любой момент по знаку ныне малозаметного, но по-прежнему влиятельного политконсультанта-фрилансера Олега Грачёва.

Но пора уже сказать несколько слов о том, кто такие «спящие агенты», а иначе — «кроты».

Крот — агент, глубоко инкорпорированный в структуру противоположенных сил, как правило, поставляющий особо важную, засекреченную информацию. Главное отличие от разведчика в его традиционном значении заключается в том, что «крот» вербуется ещё до того, как получает доступ к закрытой информации, иногда даже до того, как начинает работать в той сфере, которая интересует вербующую (засылающую) сторону. Часто «кротов» вербуют «на вырост», с прицелом, что рано или поздно «крот» достигнет высокой должности в организации враждебной стороны и станет поставлять полезную информацию.

Термин «крот» в широкий оборот ввёл и популяризовал писатель Джон ле Карре, использовав его, да и вообще закрутив весь сюжет вокруг «крота» в британской разведке в романе «Шпион, выйди вон!» Однако, стоит подчеркнуть, что Джон Ле Карре являлся не изобретателем, а именно популяризатором самого этого определения, так как задолго до появления романа понятие «крот» уже имело хождение в среде сотрудников спецслужб. Ле Карре говорил, что «кротами» агентов глубокого внедрения первыми начали называть в КГБ, в западных спецслужбах подобных людей называли более размытым определением «спящий агент».

Одними из самых знаменитых «кротов» в истории разведок были члены «Кембриджской пятёрки». Все они были представителями аристократических кругов британского общества и были завербованы ещё во время учёбы в Кембриджском университете. По мере карьерного роста они занимали всё более высокие посты в MИ-6 или дипломатических структурах и многие годы снабжали Советский Союз в высшей степени полезной и неоценимо важной разведывательной информацией.

Среди «кротов» Юревича Ирина Альфредовна Гехт с позывными «Немка» — агент самой высшей пробы. Она стоит намного выше «короля» Мошарова, и в «дамы» мы её поставили лишь потому, что Станислав Иванович знает больше секретной информации о своём резиденте.

Кстати, интересно, что сайт «Компромат.ру» также сделал Ирину Гехт бубновой дамой, правда, в колоде Дубровского. Это обманчивая и опасная видимость, смертельная иллюзия.

Наша дама — в колоде Юревича.

Бубновый валет — Александр Игоревич Кузнецов, министр науки и образования Челябинской области. 

До 2005 года, а это год прихода к власти в Челябинске Михаила Юревича, — занимал скромную должность директора средней челябинской школы №41. Но был тут же назначен в этом же году начальником Управления по делам образования города Челябинска. 

А в 2010 году, в год максимального политического триумфа своего резидента — назначении Юревича губернатором региона — Кузнецов становится министром, занимая этот пост и по сей день.

Министерство при Кузнецове становится «кадровым отстойником». И по сей день его заместителем трудится супруга одного лояльного к Юревичу генерала из силовиков.

«Макаронная» империя не пала, а трансформировалась по образцу и подобию Британской империи на различные доминионы — зависимые территории и внешне суверенные, но по-прежнему экономически зависимые от Соединённого королевства (см. «Раздел Британской Индии»).

Юревич и после политического фиаско продолжает контролировать целые министерства и различного уровня ветви власти либо — ключевые фигуры в них.

Уходя, Юревич наследил...

(Продолжение следует).

Саша Славутина, фото из открытых источников, коллажи: Маша Добронравова

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