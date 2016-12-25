Бубны — «спящие агенты» в колоде Юревича. Часть Первая

«УралДейли.ру» продолжает проект «Масти Юревича». Ранее мы разложили пасьянс из пиковой — «коррупционной» масти, в четырёх статьях — см.здесь, здесь, здесь и здесь — рассказали о представителях «сладких червей», сегодня пойдёт речь о картах бубновой масти.

Это честные служаки, профессионалы своего дела. Именно поэтому они до сих пор, вопреки классическому кадровому кейсу, согласно которому новый руководитель должен избавиться от ключевых фигур своего предшественника, — находятся в обойме губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Однако, не в его команде. Шеф этих людей по-прежнему Михаил Юревич. В разведке таких людей называют «спящими агентами». Они могут мимикрировать, изображать лояльность, честно, добросовестно и даже эффективно трудиться в интересах номинального босса. Но по сигналу резидента они снова начнут вредить, устраивая диверсии и саботаж.

Когда придёт час «Х», и Юревич решит, что пора брать реванш, — эти люди проснутся от спячки.

Бубновый туз — Михаил Юревич.

Он возглавляет все четыре масти, в том числе бубновую.

До революции приговорённому к каторге нашивали на одежду бубновый туз — красный или жёлтый ромб. Кровавый знак на спине каторжанина был отличной мишенью для конвоира в случае побега.

Однако пока что «знак Юревича» не сказывается в негативном смысле на карьере карт бубновой масти.

Бубновый король — спикер Челябинской городской Думы Станислав Иванович Мошаров.

Станислав Иванович представляет собой редкое сочетание высокой формальной статусности и формальной малозначительности. Мало кто из представителей челябинской элиты также может похвастаться такой степенью близости к Юревичу и столь малой выгодой, полученной из этого.

Наверное в несозданном пока рейтинге спикеров парламентов городов-милллионников Мошаров находится в самом конце по степени влиятельности. И это несмотря на то, что номинально является фигурой федерального масштаба — президентом Ассоциации муниципальных образований «Города Урала», членом Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, вице-президентом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, а в 2014 году даже избран президентом Союза российских городов.

Под этого человека Юревичем был задуман кульбит — изменение Устава Челябинска, отмена всенародных выборов мэра и введение «двуглавой» системы управления областным центром — ничего не знающий, ничего не решающий, имеющий лишь представительские функции Станислав Мошаров и вездесущий «Фантомас» Сергей Давыдов — проводник бизнес-интересов Юревича (ну и своих лично), оператор транзита бюджетных средств в личный карман «макаронного» губернатора.

Мем «непредсказуемые мальчики», придуманный политтехнологом Юревича Олегом Грачёвым, — как иллюстрация кульбита, — надолго вошёл в обиход челябинских журналистов и блоггеров.

Но ранее, для того, чтобы сделать доселе никому не известную фигуру, чьё достаточно объёмное седалище занимало сразу два кресла — градоначальника и спикера парламента, — статусно прочной, тому же Грачёву пришлось на выборах 2009 года буквально протолкнуть фактически проигравшему депутату Владимиру Деняеву — Станислава Ивановича в челябинские парламентарии.

Как грибоедовский Молчалин, Станислав Иванович мог бы сказать, что у него «таланта два — умеренность и аккуратность». «Чудеснейшие два! И стоят наших всех!», — как вы помните, вскричал Чацкий.

За многолетнюю беспорочную службу Станислав Иванович был награждён весьма недурственным по ликвидности активом — челябинским муниципальным предприятием «Челябгорсвет». А на более чем странном аукционе в 2012 году семья Мошаровых (директором ООО «Горсвет» к тому времени стал его брат Константин) получила существенный бонус в виде приватизированной автоматизированной системы диспетчерского управления сетью наружного освещения Челябинска, включающая в себя пункт, питающий Мир ПП-03 и диспетчерский пункт управления.

Как предполагается, награда нашла героя за активное участие спикера гордумы в информационной кампании Юревича и его пиар-структур в дискредитации председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина, неподконтрольного губернатору.

А началось партнёрство бубнового и прочих мастей туза, Юревича, — с бубновым королём... с хоккея.

Их знакомство состоялось в 2005 году, когда директор МУП «Горсвет» Станислав Мошаров пришел докладывать главе Челябинска Михаилу Юревичу о состоянии сетей наружного освещения города.

После этой встречи количество средств, выделяемых администрацией Челябинска на нужды освещения, резко увеличилось. Кроме того, практически сразу Мошаров начал активно участвовать в тренировках и турнирах по хоккею в команде «капитана Юревича». По непроверенной информации, изначально Мошаров оказался востребованным именно как «личный тренер» Юревича по хоккею.

Уже в первом своем интервью в качестве главы города Челябинска Станислав Мошаров чётко позиционирует себя как член команды Юревича. Исключительная близость С.Мошарова с М.Юревичем и его ориентация на «командную игру» означала, по сути, отказ от каких либо «неуместных импровизаций», проявлений «индивидуального мастерства» в политике.

После смены власти Б.Дубровский и Е.Тефтелев — хоть и не сразу, а спустя «дипломатическую» паузу — лишают С.Машарова кресла мэра, город возвращается к «одноглавой» системе, должность сити-менеджера упраздняется, и наш «голый король» отправляется строить неясную по очертаниям «конгломерацию». Что это такое — даже разбирать не хочется.

Станислав Иванович, тем не менее, притаился в засаде и ждёт своего часа.

Обработанные паром времени не тратят даром...

По условному сигналу хозяина — варёной макаронине на ручке его кабинета и рассыпанным на его рабочем столе хлебным крошкам, он начнёт действовать в тылу врага.

Если конечно до этого времени его не перехватит следователь по особо важным делам. Потому как знает Станислав Иванович о своём биг-боссе не меньше, чем ускакавший намедни в страну кенгуру Сергей Львович Комяков — до недавнего времени король масти пик.

Бубновая дама— член Совета Федерации, заменившая в сенате даму же, но уже в «коррупционной» пиковой колоде — Константина Цыбко, — Ирина Гехт.

Ирина Альфредовна — очень опытный специалист с разноплановым резюме. Ещё при губернаторе Петре Сумине вошла в общественный совет при Комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области. После избрания Михаила Юревича мэром Челябинска «пошла по общественной линии». Была выбрана в Общественную палату региона, а затем и стала её зампредседателем, правда, очень ненадолго.

«Звездой Гехт» скоро пленился первый заместитель Юревича Грачёв.

«Одно время Гехт преподавала в ЧелГУ и даже немного поработала в южноуральском бюро «Российской газеты». После чего ушла в политику. В региональном отделении «Справедливой России», где работала сначала с Евгением Рогозой, а затем с Валерием Гартунгом, продвигала социальные проекты — закон о защите пострадавших от аварии на ПО «Маяк», программы «Дети Южного Урала», «Семья» и другие. И в итоге оказалась в Общественной палате области, где стала зампредом, ответственным за социалку.

Поворотный момент в ее карьере произошел весной 2010 года, когда будущий сенатор получила приглашение занять должность замминистра социальных отношений региона. Тогда к власти в области пришла команда нового губернатора Михаила Юревича. Ходили слухи, что доставшееся Гехт место уже обещано одному чиновнику из администрации города. Однако на тот момент первый вице-губернатор Олег Грачев имел уникальное чутье на кадры.

Как он тогда объяснял назначение корреспондентам «URA.Ru», Гехт — «в хорошем смысле ненормальная с горящими глазами», неравнодушный человек, она является «настоящим бойцом», — вспоминал карьерные вехи вновь назначенного сенатора сайт «Ура.ру».

Забыв, правда упомянуть следующее обстоятельство: признание Грачёва (а значит и Юревича) Ирина Альфредовна получила, фактически «слив» областным властям наиболее ярого в то время критика губернатора-олигарха Евгения Рогозу.

«Алгоритм слива» Рогозы, осуществляемая по лекалам и советам опытного пиарщика, и роль Ирины Альфредовны в нём вероятно останется до конца неизвестным широкому кругу челябинской общественности, зато награда известна — портфель министра социальных отношений.

«Подсидела» ли Ирина Гехт свою предшественницу Надежду Гартман. Может да, а может и нет. Скорее всего, свою роль в головокружительной карьере журналистки «Российской газеты» сыграла не только поддержка Юревича-Грачёва, но и безусловные таланты Ирины Альфредовны.

«Ура.ру»:

«Даже бывшие недоброжелатели, резко критиковавшую предшественницу Гехт на посту главы минсоцотношений Надежду Гартман, признавали, что новый министр — «умница, красавица, аккуратистка, ни в каких порочащих связях или лоббизме чьих-то коммерческих интересов не замечена».

Весной 2013 года Ирина Гехт была назначена вице-премьером регионального правительства, курирующим социальный блок. Показательно, что в рейтинге челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ она занимала 9 позицию среди самых влиятельных политиков региона. К марту 2014 года Гехт была уже первой среди женщин по известности и влиятельности в Челябинской области, следом за ней шли министр экономического развития Елена Мурзина и председатель облизбиркома Ирина Старостина», — отметил сайт «Ура.ру».

Назначение сенатором нашей бубновой дамы — вполне заслуженно. Но Борису Александровичу не стоит забывать о том, что и «умная блондинка» — «спящий» агент Юревича, готовая «проснуться» в любой момент по знаку ныне малозаметного, но по-прежнему влиятельного политконсультанта-фрилансера Олега Грачёва.

Но пора уже сказать несколько слов о том, кто такие «спящие агенты», а иначе — «кроты».

Крот — агент, глубоко инкорпорированный в структуру противоположенных сил, как правило, поставляющий особо важную, засекреченную информацию. Главное отличие от разведчика в его традиционном значении заключается в том, что «крот» вербуется ещё до того, как получает доступ к закрытой информации, иногда даже до того, как начинает работать в той сфере, которая интересует вербующую (засылающую) сторону. Часто «кротов» вербуют «на вырост», с прицелом, что рано или поздно «крот» достигнет высокой должности в организации враждебной стороны и станет поставлять полезную информацию.

Термин «крот» в широкий оборот ввёл и популяризовал писатель Джон ле Карре, использовав его, да и вообще закрутив весь сюжет вокруг «крота» в британской разведке в романе «Шпион, выйди вон!» Однако, стоит подчеркнуть, что Джон Ле Карре являлся не изобретателем, а именно популяризатором самого этого определения, так как задолго до появления романа понятие «крот» уже имело хождение в среде сотрудников спецслужб. Ле Карре говорил, что «кротами» агентов глубокого внедрения первыми начали называть в КГБ, в западных спецслужбах подобных людей называли более размытым определением «спящий агент».

Одними из самых знаменитых «кротов» в истории разведок были члены «Кембриджской пятёрки». Все они были представителями аристократических кругов британского общества и были завербованы ещё во время учёбы в Кембриджском университете. По мере карьерного роста они занимали всё более высокие посты в MИ-6 или дипломатических структурах и многие годы снабжали Советский Союз в высшей степени полезной и неоценимо важной разведывательной информацией.

Среди «кротов» Юревича Ирина Альфредовна Гехт с позывными «Немка» — агент самой высшей пробы. Она стоит намного выше «короля» Мошарова, и в «дамы» мы её поставили лишь потому, что Станислав Иванович знает больше секретной информации о своём резиденте.

Кстати, интересно, что сайт «Компромат.ру» также сделал Ирину Гехт бубновой дамой, правда, в колоде Дубровского. Это обманчивая и опасная видимость, смертельная иллюзия.

Наша дама — в колоде Юревича.

Бубновый валет — Александр Игоревич Кузнецов, министр науки и образования Челябинской области.

До 2005 года, а это год прихода к власти в Челябинске Михаила Юревича, — занимал скромную должность директора средней челябинской школы №41. Но был тут же назначен в этом же году начальником Управления по делам образования города Челябинска.

А в 2010 году, в год максимального политического триумфа своего резидента — назначении Юревича губернатором региона — Кузнецов становится министром, занимая этот пост и по сей день.

Министерство при Кузнецове становится «кадровым отстойником». И по сей день его заместителем трудится супруга одного лояльного к Юревичу генерала из силовиков.

«Макаронная» империя не пала, а трансформировалась по образцу и подобию Британской империи на различные доминионы — зависимые территории и внешне суверенные, но по-прежнему экономически зависимые от Соединённого королевства (см. «Раздел Британской Индии»).

Юревич и после политического фиаско продолжает контролировать целые министерства и различного уровня ветви власти либо — ключевые фигуры в них.

Уходя, Юревич наследил...

(Продолжение следует).