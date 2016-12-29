С Новым годом! С новым счастьем!

В преддверии Новогодних праздников традиционно принято ожидать чего-то волшебного, позитивного. Ведь впереди целый новый год, с новыми возможностями, новыми свершениями и новыми приобретениями.

Взрослые и дети ждут от новогодней ночи каких-то таинств. Мы загадываем желания, надеясь на лучшее — это так естественно! Волшебство просто пронизывает воздух, и даже самые невероятные мечты спешат исполниться.

Новогодние ритуалы — в материале «UralDaily.ru».

Почему именно в новогоднюю ночь все стремятся загадывать свои зачетные желания? Да потому что в этот период время как бы обнуляется. Взрослые на миг становятся детьми: радуются от души, дурачатся в карнавальных костюмах, замирают от восторга, любуясь искрами бенгальских огней, и смеются от души под хлопки новогодних хлопушек. И вся эта счастливая суета идет по всему свету. Волшебная энергетика на пике. Именно поэтому новогоднее время самое лучшее для загадывания своих самых сокровенных желаний.

Для начала разберёмся, как правильно загадывать желания.

Старайтесь не использовать в формулировках частицу «не». При этом лучше загадывать желание в настоящем времени, а не в будущем: не как туманную перспективу, а как факт.

Желания должны быть как можно более конкретными и тщательно обдумайте последствия своих желаний, прежде чем загадывать их. Выиграв в одном, вы можете сильно прогадать в другом.

Старайтесь не загадывать желания, исполнение которых может кому-то навредить, прямо или косвенно.

Ваши желания на Новый год должны быть искренними и идти от сердца. Загадывайте не то, что хотят от вас близкие и родственники, а то, что хотите вы сами; просите исполнения не чужих желаний, а своих собственных.

Загадывайте не «просто так», а просите то, что действительно вам нужно, что сделает вашу жизнь лучше.

И обязательно поблагодарите мироздание (Бога, Деда Мороза) за то, что уже исполнилось. А если какие-то ваши желания упорно не хотят исполняться, не загадывайте их из года в год. Возможно, это совсем не то, что вам нужно, а зацикливаясь на несбыточных желаниях, вы мешаете себе продвигаться вперед.

Не загадывайте на Новый год желания, которые могут как-то навредить людям. Не желайте плохого другим, не желайте того, что уже кому-то принадлежит, не желайте мести…

Не забывайте, что Новый год является добрым и светлым праздником, и ваше желание тоже должно быть светлым и добрым. Только в этом случае оно будет исполнено!

Символ 2017 года — петух. Это птица хозяйственная, она очень любит деньги и достаток. Поэтому очень важно правильно встретить хозяина 2017 года, чтобы весь год жить безбедно. Приметы и ритуалы на Новый Год 2017 помогут вам исполнить все ваши самые заветные желания.

Положите по желтой монетке под каждую тарелку, стоящую на новогоднем столе. Изобилие яств и цвет золота привлекает в дом богатство.

На протяжении новогодней ночи постарайтесь как минимум два раза, а то и больше, переодеться. Этот ритуал сулит перемены к лучшему, освобождение от того, что мешало разбогатеть.

Генеральная уборка и освобождение жизненного пространства от хлама — это тоже ритуал на привлечение в дом денежных потоков.

Хотите жить в достатке — положите в кошелёк крупную купюру и не разменивайте ее на протяжении всего года. Она будет притягивать «своих собратьев». Постарайтесь не расставаться с ней и носить все время при себе как талисман на богатство.

Оставьте всё плохое в старом годы. Для этого составьте себе программу действий на год грядущий. И пусть все случится так, как вы сами того пожелаете.

Возьмите лист белой бумаги и разделите его вертикальной чертой напополам, это разделение прошлого и будущего. В «прошлое» запишите все то, с чем бы вы хотели расстаться. Это могут быть ваши вредные привычки, безденежье, неинтересная работа, болезни, неурядицы, ссоры, невезение.

В «будущее» запишите все то, с чем бы вы хотели жить в наступающем году, все желаемые приобретения и достижения, перспективы, пожелания и мечты. Затем разорвите лист посредине и «прошлое» безжалостно сожгите. А часть листа с обозначенным вами будущим спрячьте в семейный альбом или в любимую книгу или шкатулку.

Спустя некоторое время вы с удивлением заметите, что начнут происходить те изменения, о которых вы загадали. Магия новогодней ночи работает!

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Согласно поверью, события праздничной ночи предопределяют нашу судьбу на ближайшие 12 месяцев. Идите навстречу своим желаниям и помните, сказка живет внутри нас и только от нас зависит, воплотится ли она в реальность!

Желаем исполнений всех Ваших желаний! С Наступающим Новым годом!