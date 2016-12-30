С Новым годом, дорогие читатели!

Дорогие друзья, коллектив «УралДейли.ру» поздравляет Вас с Новым годом! Спасибо за то, что были с нами в этом году, читали наш сайт, оставляли комментарии, поддерживали, ругали, спорили и не соглашались. Нам важно и дорого мнение каждого.

Желаем, чтобы символ года – Красный Петух, принёс Вам только удачу и счастье, чтобы оставил у Ваших дверей самый долгожданный подарок. Пусть метели заберут прошлогодние печали, а Новый год 2017 Вы встретите в кругу близких и приятных людей в самом лучшем расположении духа.

Пусть лишь теплом согреет вас, не опалит,

Ведь Огненный Петушок к нам спешит.

Зато не страшен ветер будет, стужа,

А если дождь пройдет, осушит лужи.

Пускай огнем от счастья светятся глаза.

Пусть не коснется лиц печаль, слеза.

Пусть в русло доброе огонь направит силу,

Чтоб целый год Вы все чудесно жили!