С Новым годом, дорогие читатели!

Дорогие друзья, коллектив «УралДейли.ру» поздравляет Вас с Новым годом! Спасибо за то, что были с нами в этом году, читали наш сайт, оставляли комментарии, поддерживали, ругали, спорили и не соглашались. Нам важно и дорого мнение каждого.
Желаем, чтобы символ года – Красный Петух, принёс Вам только удачу и счастье, чтобы оставил у Ваших дверей самый долгожданный подарок. Пусть метели заберут прошлогодние печали, а Новый год 2017 Вы встретите в кругу близких и приятных людей в самом лучшем расположении духа.
Пусть лишь теплом согреет вас, не опалит,
Ведь Огненный Петушок к нам спешит.
Зато не страшен ветер будет, стужа,
А если дождь пройдет, осушит лужи.
Пускай огнем от счастья светятся глаза.
Пусть не коснется лиц печаль, слеза.
Пусть в русло доброе огонь направит силу,
Чтоб целый год Вы все чудесно жили!
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