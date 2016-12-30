С Новым годом, дорогие читатели!

30.12.2016 г., 14:24
ИА «UralDaily.ru» поздравляет всех с годом Огненного Петуха!
новый год

Дорогие друзья, коллектив «УралДейли.ру» поздравляет Вас с Новым годом! Спасибо за то, что были с нами в этом году, читали наш сайт, оставляли комментарии, поддерживали, ругали, спорили и не соглашались. Нам важно и дорого мнение каждого.

Желаем, чтобы символ года – Красный Петух,  принёс Вам только удачу и счастье, чтобы оставил у Ваших дверей самый долгожданный подарок. Пусть метели заберут прошлогодние печали, а Новый год 2017 Вы встретите в кругу близких и приятных людей в самом лучшем расположении духа. 

Пусть лишь теплом согреет вас, не опалит, 

Ведь Огненный Петушок к нам спешит.

Зато не страшен ветер будет, стужа, 

А если дождь пройдет, осушит лужи. 

Пускай огнем от счастья светятся глаза.

Пусть не коснется лиц печаль, слеза.

Пусть в русло доброе огонь направит силу, 

Чтоб целый год Вы все чудесно жили!

ИА «UralDaily.ru», фото из открытых источников

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