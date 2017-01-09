Бубны — «спящие агенты» в колоде Юревича. Окончание

Сегодня, в новом 1917-м году, мы заканчиваем рассказ о картах бубновой масти, начатую под занавес уходящего года (начало — здесь и здесь). Ну, и в принципе — колода Юревича, а это «коррупционные» пики, «воровской» треф и червовые гомо-, метро- и прочие «сексуалы» — подошла к концу, и мы заканчиваем её тасовать.

Напомним, под бубнами мы вывели «спящих агентов» бывшего губернатора Челябинской области, иначе — «кротов»: профессионалов своего дела, неплохих, а то и вовсе блестящих специалистов (хотя бывают и исключения), которые будучи внедрёнными в команду главы региона Бориса Дубровского по условному сигналу своего шефа начнут заниматься саботажем, диверсиями и прочими вредоносными операциями.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Бубновая восьмёрка — депутат Законодательного собрания Челябинской области, коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин, наш «политический тяжеловес».

Почему мы не включили Толика в «сладкие черви» (здесь, здесь, здесь и здесь), несмотря на «МГЕРовское» происхождение? Ну, очевидно, что на парнишку с такой комплекцией может польститься лишь очень затейливый в своих срамных поползновениях потаскун.

Видимо, от полнейшего отчаяния найти спрос на своё отнюдь не тощее седалище, удобно примостив его в кабинке социального лифта, Вершинин ударился во все тяжкие такой противоестественной в среде «политических червей» гетеросексуальности. И даже был застукан инспекторов ДПС за перевозкой пилюлек голубого цвета, стимулирующих либидо, — предположительно виагры.

Осторожные предположения о том, что голубые пилюльки могут быть предназначены для утех в мужской компании (тем более, что коммунальный омбудсмен находился в компании приятелей-МГЕРовцев и ехал со встречи Владимира Бурматова с избирателями, да и виагру конфисковали не Толи, а у одного из корешей), скорее всего несостоятельны. Ибо мы не можем себе представить даже психологического портрета того затейника, который бы заинтересовался Толиком не в чисто платоническом ключе.

Толя, несмотря на то, что он изо всех сил сызмальства старался быть поближе к Бурматову и Галкину, так и не получил скоростного социального лифта.

Одно дело хрустеть чипсами в компании БИНХа и хамить пожилым оппозиционно настроенным правозащитникам, а другое — вершить судьбы мира, запросто общаясь с чиновниками из Кремля.

Кто-то может возразить — мандат депутата ЗСО — это не фунт изюма, однако на самом деле именно депутатский корпус регионального уровня можно считать политическим отстойником пенсионеров, чья убогая планида лишь нажимать на кнопки по сигналу спикера. Не случайно ведь областной депутат Андрей Барышев выбрал перед кастингом в Госдуму более скромный номинально по статусу, но куда как более полновесный мандат парламентария Челябинской городской Думы, где и делается настоящая политика.

Как может органично вписаться в «мякушевско-захаровско-мительмановско-карликановское» политбюро нацеленный на карьеру молодой человек (а Толик — молодой юноша, хотя и не стройный)? Да никак.

Очевидно, что Система вытолкнула Вершинина на обочину и он достиг своего карьерного потолка.

И тем не менее, своего «спящего агента», своего «крота» в Заксобрание Юревич внедрить сумел, и Толик обязательно отблагодарит своего благодетеля. И ослабление кураторства над Вершининым со стороны МГЕР, которая очевидно списала «коммунального кабанчика» как неперспективного, только сильнее привязывает его к Юревичу.

Куда как более перспективным (хотя бы в пане повышения материального остатка) кажется второе направление Толи — его «коммунальное омбудсменство», куда за ручку привёл нашего кабанчика губернатор Михаил Юревич. Случилось это как раз на пике информационной войны Юревича с силовиками и финансово-промышленной группой Александра Аристова.

Поэтому не случайно нападки Вершинина осуществлялись в тот памятный период на управляющие компании ЖКХ, аффилированные с главным публичным противником «макаронников» — Андреем Барышевым.

Именно при губернаторе Юревиче широкая публика узрела новоявленного «коммунального омбудсмена». Никакой федеральной должности надзирающего над ЖКХ в масштабах страны тогда не существовало, как и вертикали из Москвы в регионы (по принципу системы уполномоченных по правам человека). Эту синекуру, превратившуюся затем в доходный промысел Толи, придумали пиарщики Юревича — вероятнее всего Николай Сандаков (валет пиковой «коррупционной» масти). Ну а опекал Толю наш король пик — Сергей Львович Комяков, первый вице-губернатор, регент Юревича.

«Должность» коммунального омбудсмена» (инспектора) — фикция, фейк, продукт медиа и политтехнологий Юревича. Самопровозглашённый коммунальным омбудсменом Вершинин имеет не больше прав на этот юридически не оформленный статус, чем любой из Наполеонов в психиатрической лечебнице.

Но вот легализовал Вершинина как раз Комяков, передав в ведение Толи некий Центр общественного контроля по вопросам ЖКХ в Челябинской области при официальной структуре. Хотя и этот «центр» не что иное, как фейк.

Сайт «УралДейли.ру» неоднократно отмечал, что Вершинина абсолютно не волновали год от года галопирующие вверх тарифы на коммуналку. Он и его такие же как вожак пухлые и наглые гопники не пикетировали офисы «Фортума» и других коммунальных монополистов.

Он резвился среди УКашек — сравнительно небольших предприятий, куда так легко нагрянуть толпой с истеричными «молодогвардейцами» и устроить «сеанс разоблачения».

Ключевое слово для самого Толика — «давление». Об «организации давления на жилищные организации с целью заставить их добросовестно выполнять свои обязанности» он говорит беззастенчиво в интервью «Российской газете».

«Это один из способов давления на нерадивые УК», — говорит он в этом же интервью о самом одиозном проекте, который называть «проектом Вершинина» не поворачивается язык, поскольку это конечно же проект политтехнологов Юревича — так называемом «Антирейтинге Управляющих компаний».

Можно внимательно проанализировать, какие именно УК находились в топе этого, составленного политтехнологами «антирейтинга», и соотнести их владельцев с врагами Юревича. Совпадение будет полным!

Сейчас «Антирейтинг УК ЖКХ Челябинской области» используется, как и при губернаторе Юревиче, в качестве политического инструмента давления и как личный бизнес Анатолия Вершинина.

Как говорят, можно заплатить и за непопадание в этот список, и за то, чтобы в верхних строчках фигурировали конкуренты.

Мелкий шантаж и вымогательство стали «кормовой базой» «комм.омбудсмена», а точнее сказать — «коммунального макаронного крота».

Сыто жмурясь Толик ждёт условленного сигнала от своего хозяина.

Алексей Севастьянов — бывший уполномоченный по правам человека в регионе, наша бубновая семёрка.

Омбудсмен настоящий, а не опереточный, как Вершинин.

Алексей Михайлович — возможно самый ценный и талантливый «крот» Юревича, внедрённый бывшим губернатором Челябинской области «в гражданское общество». В отличие от экс-председателя Общественной региональной палаты Скворцова, или нашей бубновой десятки Павловой, Севастьянов — не фейк, не эрзац общественного деятеля. Он — настоящий правозащитник.

Редчайший дар Алексея Михайловича — не имитировать общественную активность, а по-настоящему вгрызаться в проблемы «простого челябинца», оставаясь при этом верным своему покровителю и действовать и в его, Юревича, интересах, — удивляет.

Мало кто мог себе представить, что из шестерящего по молодости лет «правосознанца» может в итоге вырасти настоящий эффективный и общественник, и политик, и такой агент экстра-класса.

Да, Севастьянов отметился по малолетству в банальной травле врагов Юревича — таких, как председатель арбитражного суда Челябинской области Валерия Коротенко, который, несмотря на выделенную им Юревичем квартиру в центре Челябинска отказывался проштамповывать решения, выгодные «макаронному» бизнесу. В том числе — тормозил выделение землеотвода под строительство ТРК «Родник».

Забавно, что главным аргументом «коррумпированности» (с подачи Севастьянова и компании) В.Коротенко стало получение той самой квартиры, которую ему выделили по распоряжению Юревича. Классическая провокация!

И да, Севастьянов — классический провокатор экстра-класса. Как поп Гапон или двойной агент эсеров и царской Охранки Азеф.

Вместе с Филичкиным-старшим агент с позывным «Сева» отметился и в травле неугодных Юревичу силовиков и предпринимателей («Седой и Курганский. Кто они?»), и председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина, и «куриного короля» Андрея Косилова. Пощипывал он и ЧЭМК — во время памятной информационной войны «макаронников» и металлургов.

Ну, а во время начавшихся массовых посадок различных «карт» Юревича коррупционной масти пики и гонений на «Ночной дозор» — «воровскую» масть треф — омбудсмен всячески «защищал права заключённых» — помещённых в СИЗО до решения суда фигурантов «медицинского дела», ближайших соратников и, как представляется вероятным, — будущих подельников губернатора в распиле бюджетных средств, отпущенных на модернизацию здравоохранения области.

На наш взгляд, использовать в качестве «торпеды» под врагов Юревича — так явно и грубо — лучшего своего агента-«крота» — было глупо. Всё равно, что забивать гвозди айфоном.

Для таких топорных операций идеально подходят разные «амбалы» с отбитыми мозгами и отмороженной совестью. Типа чемпиона всяческих боксёрских турниров и боёв без правил, «спецназовца», «крапового берета», «афанца», «бойца ГРУ» и прочих титулов Филичкина-старшего.

Это ему надо было «разоблачать коррупционеров в судейских мантиях», кричать про Седого с Курганским и бодаться с Косиловым.

У резидентов разведок — среди различных классификаций типов агентов есть и столярная: бензопилы, рубанки, лобзики, шлифовальные круги, колуны... «Колоть дрова» (врагов шефа) — это тоже амплуа, ничего плохого не хотим сказать про Владимира Василевича Филичкина — он прекрасный острозаточенный топор. Но использовать для этих целей лобзик, назначение которого — филигранное выпиливание, — попросту нерационально.

Чудовищная ошибка пиарщиков Юревича в использовании агента «Севы» — пусть даже не на первых, а на вторых ролях, в качестве напарника агента «Фили», — существенно подпортила репутацию одного из самых ценных «кротов».

Ведь хорошо же человек сидел в общественных структурах, реально помогая людям. Рискнём предположить, что Алексей Севастьянов ещё долго будет самым лучшим уполномоченным по правам человека в истории этой структуры на Южном Урале. Тонкая шлифовальная обработка общественного мнения, едва уловимые манипуляции, настройка умов и сердец в интересах своего шефа — вот истинное предназначение Севастьянова.

Использование в грубых топорных операциях не только преждевременно засветили «крота», сделав его пребывание на должности омбудсмена более невозможным. Но и настроило против Севастьянова и «магнитогорскую команду» губернатора Бориса Дубровского, и силовиков.

Неприязнь управления ФСБ к Алексею Севастьянову может сравниться лишь с негативным отношением к его шефу. И вина за это целиком лежит на политтехнологах Юревича.

Во-первых, Севастьянов настроил против себе сотрудников уважаемого ведомства уже тем, что защищал коррумпированное окружение Юревича, используемое в разработках для последующей дачи показаний против «самого».

Во-вторых, Севастьянов участвовал в атаках на силовиков — и бывших сотрудников ФСБ, которые бывшими, как известно, не бывают, и на судейское сообщество и даже отчасти на Следственный комитет и прокуратуру (то есть на все силовые структуры, кроме регионального подразделение МВД, с руководством которым Юревич партнёрские отношения). Он делал неподобающие для статуса общественника-омбудсмена запросы прокурору области А.Войтовичу, интересуясь судьбой подсудимых и подследственных «макаронников», задавал неудобные вопросы СК.

Наконец, в-третьих, из-за внимания контрразведки, вызванной первыми двумя пунктами, Севастьянов не сумел эффективно осуществить до конца коммуникации между Юревичем и право-либеральной «пятой колонной». Его контакты с резидентами либералов, системной и внесистемной оппозиции — лидерами СПС и «Яблоко» (Севастьянов участвовал в перспективном для Юревича проекте, являясь координатором «Союза правых сил» на Южном Урале), адвокатом-общественником Анатолием Кучереной, своим шефом федеральным омбудсменом Владимиром Лукиным и даже с «внесистемщиками» в лице лидеров Международной Хельсинской группы могли бы не выглядеть столь явно для контрразведки, если бы не свойственная Алексею Михайловичу работа «колуном».

Выходец из движения «Правосознание» вместе с «яблочником» Андреем Талевлиным и экс-«парнасовцем» Алексеем Табаловым — слишком засветился в компании «иностранных агентов», тесно связанных с различными «грантоедами», в том числе «зелёными» — типа Натальи Мироновой, лидера эко-движения «За ядерную безопасность».

Развивая активную деятельность в южноуральских ЗАТО, борясь с оборонными предприятиями стратегического значения — таких, как ПО «Маяк», все эти признанные впоследствии иностранными агентами личности могли бы её долго работать в интересах Юревича, который их использовал неоднократно — например, против ЧЭМК и связанных с комбинатом политиков (и помогал ему в этом агент «Сева»), — если бы «Севу» не использовали как топор.

Не случайно на А.Севастьянова так много компромата.

А теперь получается и сам «лобзик» — «выпилен».

Отчаянным шагом, своего рода дембельским аккордом Алексея Севастьянова была его попытка приспособить «запасной аэродром» для Юревича — местное отделение партии «Родина», а затем катапультирование — для этих же целей —в «Яблоко». Однако оба аэродрома не пригодились — шефа подстрелили.

Возможно большой ошибкой Алексея Михайловича было участие в выборах в Госдуму против «червового короля» — Владимира Бурматова. Противостояние очевидно было неигрушечным и объясняется битвой различных мастей Юревичса за обладание его ресурсами.

Севастьянов схватку проиграл, как собственно говоря и стояночно-парковочный бизнес, отданный в кормление его группе. Теперь это кусок пирога МГЕР.

Но на то он и агент экстра-класса, что никогда не сдаётся — даже после сокрушительных поражений.

Самый ценный и эффективный «крот» Юревича надёжно прикрыт политической крышей депутата Госдумы Валерия Гартунга — партнёром экс-губернатора на последних выборах в Госдуму.

Придёт время — и он обязательно высунет свой любопытный нос и из этой норы.

Шестёрка бубён — медиа-менеджер Сергей Филичкин, или, как его называют чаще всего, — Филичкин-младший.

Кроме таланта «медиа-менеджерствовать» у младшегодругих не наблюдается. Не унаследовал он талантов отца. Не умеет ни морды бить на ринге, да и информационно бить врагов Юревича — так себе, слабенько. Потому и шестёрка.

Говорят, умеет считать деньги и сводить дебет с кредитом в целом выводке эрзац-сайтов и газетёнок, да в пуле провластных блоггеров, псевдо-экспертов и доморощенных политологов. Ну так с накаченными бюджетными ресурсами медиа-империю может сколотить почти каждый, умеющий хоть немного считать.

Бесхитростная отработка заказов Хозяина на информационные войны (наступление на «главного судью» Фёдора Вяткина было осуществлено на редкость бездарно) и такое же тупое попиливание бюджетного бабла в рамках информационных контрактов.

Единственная сила «младшего» — в наличии медийного кулака. Понимает ли Борис Александрович Дубровский, что этот кулак сжимает не он, а его предшественник на губернаторской должности?

Абсурдно выглядят также постоянные кастинги Филичкина-младшего в рамках «Единой России».

Зачем делать шестёрку Юревича ещё и политиком? Неужто для того, чтобы потом выковыривать ещё и эту занозу.