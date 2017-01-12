Убогий местячковый пиар «Гранады-пресс» с голливудскими звёздами

Как огромное достижение провинциальной газетки «Копейский рабочий» (входит в медиа-холдинг «Гранада-пресс») преподносятся фотографии звёзд Голливуда Уилла Смит и Николь Кидман, сфотографировавшихся с развёрнутым номером за декабрь 2016 года. «С Новым 206 годом!» — гласит заголовок передовицы на первой полосе, а далее следует коммерческая реклама.

Убогий местячковый провинциальный пиар сопровождается такими же убогими статейками в СМИ «Гранады-пресс».

Значит, есть в США какой-то фриковый продюсер, который видимо дружит в Фэйсбуке с редактором «Копейского рабочего». И время от времени он заставляется фоткаться голливудских звёзд разной величины с копейскими газетками и присылает редактору.

Новая порция фоток сопровождается провинциальными визгами восторга и истеричными заметками.

«Было очень приятно получить такой подарок на Новый год, — делится впечатлениями главный редактор «Копейского рабочего» Анна Викалюк. — Судя по всему, это был именно новогодний подарок всему нашему городу. Письмо от Джека Тьюксбери (Jack Tewksbury), продюсера из Лос-Анжелеса, который вместе с женой Маргаритой на протяжении уже восьми лет делает фотографии голливудских звезд первой величины с копейской газетой, содержит поздравление жителей нашего города с наступлением Нового года. «С Новым годом, Копейск!» (HAPPY NEW YEAR KOPEISK!!!) — пишет Джек.

Именно с новогодним номером нашей газеты сняты киноактеры на этот раз. Это замечательный и очень оригинальный подарок, какого, пожалуй, не получали жители ни одного города на планете».

Да, ни один город на планете не получал такой потрясающей фигни. А если кто и получал, то никто так не визжал от восторга, как копейские журналисты.

А ничего, что номер газеты поздравляет копейчан с 2016-м годом, а на дворе уже 2017-й? Что за глупые куриные взвизги аборигена, получившего от «большого белого человека» связку стеклянных бус и бутылку огненной воды?

Впрочем, Уилл Смит не белый, а совсем напротив — негр. Он смотрит поверх газеты и откровенно лыбится над придурками из России, всучившим ему какую-то бумажную штуку с непонятными буковками.

А Николь Кидман типа «читает». Что она там может прочитать? Рекламу кирпичей копейского кирпичного завода и металлочерепицы? Смотрит Николь Кидман и думает: «Что за клоуны подсунули мне эти листочки, ха-ха-ха, вот дураки...»

«Копейский рабочий» страшно гордится новой порций внимания Голливуда к своей убогости и скудоумию. Может быть воображает, что Стивен Спилберг снимет блокбастер про газетку.

Называется это «сотрудничеством с Голливудом» (!!!) — ни много ни мало.

«Несмотря на то, что подборка фотографий знаменитостей копилась в редакции на протяжении нескольких лет, федеральные СМИ обратили внимание на сотрудничество копейской газеты с Голливудом только в 2013-м. Тогда новость стала сенсацией, информацию о ней разместили десятки интернет-ресурсов, в наш город для съемок сюжетов о Копейске и его газете приехали журналисты множества телеканалов, сотрудники редакции были приглашены участвовать в нескольких телевизионных передачах.

На этой волне по всей стране множество людей сфотографировались с номерами «Копейского рабочего». Нас просили прислать номера для фотографий жители Москвы и Екатеринбурга, других городов страны, приходили такие просьбы даже с Украины. Естественно, не отставали и копейчане и челябинцы, — в архиве редакции более тысячи снимков разных людей с экземплярами газеты. Да и сами журналисты редакции сфотографировали с газетой множество известных людей — от Микеле Плачидо до Николая Сванидзе и Стаса Ярушина», — хвастаются недоумки в статье на всю полосу.

А Сатасу Михайлову чего газетку не дали. А Петросяну.

Чего вы так радуетесь, убогие. Что, звёзды читают вашу газету, покупают её, ждут - не дождутся, когда придёт свежий номерок?

Мало того, редактор вставила Уилла Смита с газеткой в рамочку и похвасталась перед губернатором Борисом Дубровским на приёме по случаю Дне прессы, подарив ему на полном серьёзе это убожество.

«Кстати, после награждения Борис Дубровский сам получил подарок: редактор «Копейского рабочего» Анна Викалюк вручила главе региона постер, на котором звезда Голливуда Уилл Смит держит в руках южноуральскую газету», — не краснея, хвастается сайт «Гранады-пресс»» «ЧелТудей».

Вот зачем нашему губернатору негр из Америки, который держит в лапах газету, пусть даже и из Копейска. В сортир разве повесить.

Ребята, вы там совсем ку-ку в своём Копейске?