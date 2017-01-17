Артемий Лебедев: «Навальный — мелкопоместный чиновник, строчащий доносы!»

Дизайнер Артемий Лебедев назвал борца с коррупцией, популярного блоггера Алексея Навального «мелкопоместным чиновником», который «начинает строчить доносы и использовать админресурс».
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемый Навальным подал жалобу в Челябинское УФАС России за то, что центр развития туризма Саткинского района Челябинской области без торгов заключил договор на разработку логотипа и фирменного стиля Сатки со студией Артемия Лебедева.
Лебедев (также популярный блоггер Тёма) считает, что Навальный ему элементарно мстит за разгромный пост в Живом Журнале «Заставили быть старостой», где комментируются президентские амбиции Навального.
Борец с коррупцией выставлен болтуном и популистом.
«Я считаю, что кроме остроумного блога и таланта журналиста у Алексея нет ничего. Все его расследования — это в лучшем случае уровень "Новой газеты", а обычно фонд Алексея работает просто как сливной бачок. Кто не согласен, того приглашаю в каментах написать, какими делами Навальный прославил себя. Только по чесноку! (Фильм про Чайку? Не забудьте и ответ швейцарской прокуратуры сразу приложить.) Преследование со стороны тупых силовиков закаляют дух, прибавляют популярности, но это не повод для президентства.
В интервью журналу "Джи-кью" Навальный сообщил о своем управленческом опыте:
— Меня один раз заставили быть старостой класса», — написал в ЖЖ А.Лебедев.
Комментируя суть конфликта с Навальным в Фэйсбуке, Лебедев пишет:
«У некоторых борцов с коррупцией тонированные передние стекла, а мне бояться нечего, я езжу каждый день в метро без охраны.
У меня принцип — честному человеку бояться нечего. Проверяйте, потешьте самолюбие.
На меня со всех сторон, как в игре "Зомби против цветов", нападают всякие вурдалаки - попы, ветераны, едросы, либералы, комуняки, заднеприводные, а я от них отбиваюсь. И при этом работаю в самом тяжелом виде бизнеса — в интеллектуальном. За деньги и по контракту. Известно, что в нашей стране проще всего работать на ресурсах — лес и нефть они типа ничьи, а продаются хорошо. А интеллектуальные услуги они чьи угодно, только х... продашь.
Я предлагаю вызов. Проверьте все 3274 работы в нашем портфолио. Отправьте заявки во все ведомства и компании, запросите все договоры и цены, подвергните сомнению все, что мы сделали. И найдите хоть одну ошибку, хоть одно слабое место.
Только не забывайте народную мудрость, Алексей: доносчику — первый кнут».
Теги:
Новости по теме:
- Взяточник-либерал Никита Белых доказывает: дело не в «кровавом режиме», а в общей порочности человечества
- Табалову предложили «подать заявление» на Навального
- Вертолёт Юревича выставлен на торги. Область сильно потеряет на этой игрушке
- Юревич ушёл, а его враги остались, Или «макаронные» СМИ работают против Дубровского
- Дубровский выставил на продажу вертолёт Юревича
- Дубровский не хочет быть «Борисом-геликоптером»
- После скандала Юревич сократил расходы на охрану, но оскорбил Героя России
- За юревичей всегда расплачиваются ивановы
- Навальный: «Обожаю губернатора Челябинской области Юревича…»
- Три раза ха-ха. Некие аналитики считают, что Челябинская область — наименее антикоррупционная
Добавить комментарий