Артемий Лебедев: «Навальный — мелкопоместный чиновник, строчащий доносы!»

Дизайнер Артемий Лебедев назвал борца с коррупцией, популярного блоггера Алексея Навального «мелкопоместным чиновником», который «начинает строчить доносы и использовать админресурс».

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемый Навальным подал жалобу в Челябинское УФАС России за то, что центр развития туризма Саткинского района Челябинской области без торгов заключил договор на разработку логотипа и фирменного стиля Сатки со студией Артемия Лебедева.

Лебедев (также популярный блоггер Тёма) считает, что Навальный ему элементарно мстит за разгромный пост в Живом Журнале «Заставили быть старостой», где комментируются президентские амбиции Навального.

Борец с коррупцией выставлен болтуном и популистом.

«Я считаю, что кроме остроумного блога и таланта журналиста у Алексея нет ничего. Все его расследования — это в лучшем случае уровень "Новой газеты", а обычно фонд Алексея работает просто как сливной бачок. Кто не согласен, того приглашаю в каментах написать, какими делами Навальный прославил себя. Только по чесноку! (Фильм про Чайку? Не забудьте и ответ швейцарской прокуратуры сразу приложить.) Преследование со стороны тупых силовиков закаляют дух, прибавляют популярности, но это не повод для президентства.

В интервью журналу "Джи-кью" Навальный сообщил о своем управленческом опыте:

— Меня один раз заставили быть старостой класса», — написал в ЖЖ А.Лебедев.

Комментируя суть конфликта с Навальным в Фэйсбуке, Лебедев пишет:

«У некоторых борцов с коррупцией тонированные передние стекла, а мне бояться нечего, я езжу каждый день в метро без охраны.

У меня принцип — честному человеку бояться нечего. Проверяйте, потешьте самолюбие.

На меня со всех сторон, как в игре "Зомби против цветов", нападают всякие вурдалаки - попы, ветераны, едросы, либералы, комуняки, заднеприводные, а я от них отбиваюсь. И при этом работаю в самом тяжелом виде бизнеса — в интеллектуальном. За деньги и по контракту. Известно, что в нашей стране проще всего работать на ресурсах — лес и нефть они типа ничьи, а продаются хорошо. А интеллектуальные услуги они чьи угодно, только х... продашь.

Я предлагаю вызов. Проверьте все 3274 работы в нашем портфолио. Отправьте заявки во все ведомства и компании, запросите все договоры и цены, подвергните сомнению все, что мы сделали. И найдите хоть одну ошибку, хоть одно слабое место.

Только не забывайте народную мудрость, Алексей: доносчику — первый кнут».