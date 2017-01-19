Уже в январе этого года Михаил Юревич может предстать перед судом

Как сообщает ангажированный Юревичем сайт «Знак.ком», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич обратился с помощью нотариально заверенного заявления в суд города Озёрска с ходатайством о выступлении в качестве свидетеля со стороны защиты обвиняемого в коррупции экс-сенатора Константина Цыбко.

При этом Юревич заявил, что Евгения Тарасова на должность главы администрации продвигал не его друг Цыбко, а нынешний глава Челябинска (в рассматриваемый период — глава Магнитогорска) Евгений Тефтелев. А также готов сообщить суду обстоятельства появления в качестве бизнесмена магнитогорского предпринимателя Олега Лакницкого. Оба — соратники Бориса Дубровского, действующего губернатора.

Юревич в настоящее время скрывается в Израиле и видимо оттуда, с безопасного расстояния, из страны, откуда крайне редко экстрадируют преступников, в режиме видеоконференции будет клеветать на своих врагов — «магнитогорскую команду».

Во-первых, стоит отметить поразительную инициативность ленивого Миши, который, как известно, даже занимая должность главы важнейшего для обеспечения обороноспособности страны промышленного региона в неделю три дня из семи проводил за границей.

Поверить в то, что прожигатель жизни, «охотник до тёлочек» вдруг оказался озабоченным исполнением своего гражданского долга и решил по собственной инициативе дать показания в суде безо всякой причины — невозможно.

Очевидно, Юревич исполняет свою часть сделки со своим дружком Цыбко — за его молчание в ходе предварительного следствия и судебного процесса относительно участия экс-губернатора в разного рода грязных противозаконных делишках.

Как заявил также выступивший в суде на процессе Цыбко бывший зам Юревича Николай Сандаков, который сам является подсудимым, будучи обвинённым в совершении целого ряда преступлений коррупционного характера, — ему, Сандакову, говорили, что «Костя в тюрьме без душа и сменного белья не выдержит и будет давать показания против Юревича».

От СИЗО друга Костю удалось отмазать, но ведь не факт, что так будет продолжаться и дальше. Что в случае перспективы реального срока перед оглашением приговора и намёка на возможность его смягчить деятельным раскаянием и дачей показаний на Мишу, Костя предпочтёт и дальше ходить в хорошем дорогом костюме, а не в тюремной робе, и поэтому заговорит.

Поэтому Юревич хочет дать показания, обеляющие дружка.

Во-вторых, задача Юревича — скомпрометировать Дубровского, переведя стрелки с Цыбко на Тефтелева и Лакницкого (последнему действующий губернатор поручил спасать обанкроченный при деятельном участии Юревича «Гринфлайт»).

Не исключено, что Юревич заявит, что это Тефтелев, а не Цыбко (и сам Юревич) двигали Тарасова на должность главы администрации Озёрска, а Лакницкого «завёл» в Озёрск и вовсе Дубровский или Рашников.

Хотя как это возможно, господа, чтобы мэр Магнитогорска имел влияние бОльшее, чем губернатор Юревич и его друг сенатор — в Озёрске, отданному на откуп Косте — Мишей. Сам Магнитогорск — да, в этом городе влияние ММК даже в эпоху правления Юревича было стопроцентным, но Озёрск... Впрочем, главное соврать, а СМИ растиражируют, ведь выступление Юревича обещает быть настоящей сенсацией.

Таким образом мощная дискредитация действующей власти будет «прощальным приветом» Юревича «обидчикам», «укравшим» у него губернаторство, переданный из «земли обетованной»...

Напомним, ранее в суде Озёрска свидетельские показания дала сожительница Юревича Кристина.

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