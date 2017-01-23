Юрий Параничев не станет мэром Копейска, но есть шанс поехать в Копейскую колонию

О разрушительной деятельности первого вице-мэра Челябинска Юрия Параничева, которая заключается в том, что он не делает решительно ничего, — ИА «УралДейли.ру» писало неоднократно и ставило из Юутюба популярную песню Михаила Елизарова «Не космонавт ты, Юрка» из фильма «Стана Оз».

Можно долго перечислять, кем не является Юрий Владимирович и на что ему плевать: не космонавт — «тебе до ж..пы спутник и космолёт «Буран», не вице-мэр — плевать на любые свои служебные обязанности, — ну и конечно он не может быть, не является и не являлся кандидатом на должность главы Копейска, как поспешили объявить многие СМИ. Примером поразительной рукож..пости удивительного в своей простоте челябинского чиновника, памятником его разгильдяйству является дом 41-б по улице «Рабочая» в посёлке Новосинеглазово, на капитальный ремонт которого распоряжением г-на Параничева было выделено более 4 миллионов бюджетных рублей.

Но сначала — про гипотетическое участие Параничева в кастинге на выборах главы Копейска.

Об этом сообщили многие ресурсы — «Ура.ру», «Знак.ком», при этом сайт, близкий к Юревичу «Челябинск Тудей» сообщил, что Юрий Владимирович, дескать, сам не захотел:

«Вице-мэр Челябинска Юрий Параничев отказался пойти на конкурс мэра Копейска. После ухода главы челябинского управления ФСБ Игоря Ахримеева, с которым у него была, как говорят, давняя дружба, присутствие Параничева в челябинской мэрии стало нежелательным. Он не стал для мэра Евгения Тефтелева своим человеком и «ссылка» в Копейск была бы хорошим вариантом. Но Параничев не согласился».

В этой цитате всё верно, кроме наличия в списке кандидатов нашего героя. И тем более, что он «сам отказался».

Действительно, чиновнику симпатизировал по каким-то причинам бывший начальник управления уважаемого силового ведомства, а теперь покровителя нет, так что вариант «спрыгнуть в Копейск» — был бы для Юрия Владимировича идеальным. Тем более, что как справедливо подчёркивает ресурс, «присутствие Параничева в челябинской мэрии стало нежелательным» и «Он не стал для мэра Евгения Тефтелева своим человеком».

Пора уже гнать поганой метлой бездельника, не только не справляющегося с возложенного на него должностным функционалом служебными задачами, но и просто ленится их выполнять, надеясь на покровителей, которых, как теперь выяснилось, уже и нет.

Как же копейчанам повезло, что их многострадальным городом не будет управлять наш «не космонавт»! Это везение жителей соседнего города отлично иллюстрирует дом по улице Рабочей в Новосинеглазово, «капитально отремонтированный» за 4 миллиона, «заработавший» уголовное дело от прокуратуры, с астрономическими суммами в платёжках жильцов, лишившихся всякой надежды на расселение этой трущобы.

Документы подписал наш «рукож..ый» Параничев!

Вспомнив детское стихотворение Маршака, напишем своё — про «Дом, который «отремонтировал» Юра»:

Вот дом, который «отремонтировал» Юра.

А это — черепица,

Которая готова вот-вот обвалиться,

В доме, который «отремонтировал» Юра.

А это — канализация,

В которой можно хоть искупаться

В доме, который «отремонтировал» Юра.

А это — стены в плесени и грибке,

О которые жители бьются в тоске

В доме, который «отремонтировал» Юра.

А это — сортиры: два вонючих «толчка»,

«Отремонтированные» с кондачка —

В доме, который «отремонтировал» Юра.

А те, кто брезгует, те могут во двор —

Дощатый клозет, а следом забор

Для дома, который «отремонтировал» Юра.

Взялся за гуж, не говори, что не дюж,

Помыться? А вот пожалуйте в душ

В доме, который «отремонтировал» Юра.

Люди живут — патриоты тут,

Флаг России на стенке, но скоро капут

Всем обитателям дома, который «отремонтировал» Юра.

А вот — платёжки с суммами в многие тыщи рублей,

Которые людям прописывает без затей

В доме, который «отремонтировал» Юра.

Всё, теперь перейдём на прозу. Прозу жизни.

После того, как добрый дядя Юра так замечательно «отремонтировал» дом №41-б по улице Рабочей за 4 миллиона рублей налогоплательщиков, его жители пожаловались в прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области и сайт 74.ру, в ноябре 2015 года городское управление ЖКХ и ОАО «Многоотраслевое жилищно-коммунальное объединение» (ОАО «МЖКО) заключили договор о финансировании расходов на ремонт дома на 4,2 млн рублей. После этого компания без проведения конкурса заключила договор с подрядчиками на ремонт канализации, гидроизоляцию кухонь и санузлов, ремонт систем теплоснабжения и устройства теплогенераторной. Рабочие все сделали и получили деньги, но смета вызвала сомнение у жильцов.

Согласно договору, именно ОАО «МЖКО» несет ответственность за целевое использование бюджетных средств. По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Челябинский телеканал «ВГТРК-Вести Южный Урал» снял про «нехороший дом», «дом Параничева» два сюжета.

Корреспонденты «УралДейли.ру» побывали в «доме Параничева», пообщались с несчастными жителями, сделали фото и сняли видео с их участием.

Вот этот дом.

Ремонт на общую сумму — 4 037 689,00 рублей — вы видите по нашим фото, куда были потрачены эти деньги. Мы не увидели, как не старались.

Дом по улице Рабочая 41-б в стоит на пустыре поселка Новосинеглазово и уже внешний вид наводит ужас — как тут можно жить? «Капитальный ремонт», который провели по документам и на бюджетный деньги, визуально совсем не виден.

Фасад дома предстаёт в убогом устрашающем виде: фундамент и кафельная плитка (когда то служила украшением внешнего вида) рассыпаются, подвальные окна наводят ужас. Дополнением к увиденному, рядом с домом красовался общественный туалет, с протоптанной к нему тропинкой.

Войдя в подъезд, мы поняли, что внешний вид дома — ещё не самое страшное. Обшарпанные стены и потолок уже и не помнят, когда их ремонтировали.

Места общего пользования (кухня, туалет) находятся в антисанитарном состоянии — повсюду грибок и плесень. Хотя по документам там была проведена гидроизоляция на сумму 480418,00 рублей.

Ремонт теплоснабжения в размере 490002,00 рублей видимо остался только на бумаге. В комнатах очень холодно. Женщина с двумя малолетними детьми из квартиры 218 — Светлана Шишова — замерзает.

Санэпидемстанция запретила слив канализации в водоём, и наружная система водоотведения была перекрыта. Теперь слив канализации идёт прямо в подвал дома. Доходило до того, что через отхожие места стоки поднимались до первого этажа и через входные двери и текли фекальными «ниагарами» на улицу.

Когда отрезали водопровод от ОАО «Трубодеталь», 8 лет дом снабжался технической водой (!!!). Люди получили болезнь почек.

Коммунальные платежи жильцов дома вообще отдельная тема.

В доме установлен общий счётчик электроэнергии и показания распределяются между жильцами. По квитанциям от «Челябэнергосбыт» каждый житель используют мощную иллюминацию и за это приходят начисления от 1500 до 8670 кв/ч.

За месяц с учётом долга сумма платежей за пользование электроэнергией доходит до 30 тысяч рублей и более (!!!).

Судя по тому, что дом находится в аварийном состоянии, электропроводка не в состоянии выдержать такого мощного потребления. И это говорит о том, что к системе электроэнергии дома подключен ещё кто-то и пользуется электричество за счёт жильцов.

Об этом нам рассказывает Светлана Шишова, а также житель 2-й квартиры Салманов Джабир оглы и жительница из 8 квартиры Клеева Надежда.

Детской площадки нет. Одинокая качель и две лавочки. Дети в школу ходят за два километра (!!!)

Жильцы дома устали оббивать пороги чиновников.

«У вас нет управляющей компании. А любая управляющая компания от нас отказывается. От нас им не будет прибыли. Мы не перспективный дом. МЖКО сделали ремонт в кавычках и исчезли. После их ремонта стало еще хуже, чем было», — говорит Надежда.

Письменно обращались к Машарову, — говорят жильцы. Обещал сделать внеочередной капитальный ремонт, но очередная отписка — и ничего не сделано. При упоминании фамилии Параничев — неловкие улыбки, смущение, просьба «не писать и не показывать».

Хотя при этом видно, что эта фамилия для людей знакомая. Фамилии Мошаров, глава Челябинска, и Буренков (глава Советского района, посёлок Новосинеглазово в него входит территориально) — не пугают, а тут вдруг страшно, когда мы упоминаем милейшего Юрия Владимировича, интересуясь, а обращались ли люди к «виновнику торжества».

Почему-то люди бояться этой фамилии. Что случилось, Юрий Владимирович, чем Вы так запугали людей.

Не пора ли в Копейскую колонию, раз не получилось стать мэром Копейска и руки вместе с мозгами растут из ж..пы?

Смотрим видео.