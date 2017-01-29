Элементарно, Владимир Владимирович!

Великому советско-российскому актёру Василию Ливанову вручили в Кремле орден Почёта. Получая награду из рук президента России Владимира Путина, великий артист вспомнил Челябинск.
Василий Ливанов:
«Дорогой Владимир Владимирович, дамы и господа, друзья.
Благодарю Вас, Владимир Владимирович за почётную награду. Недавно, будучи в Челябинске, Вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что Вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента.
Знаете что, Владимир Владимирович? Если Вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!» (аплодисменты).
И это будет голос нашей с Вами великой родины, России. Спасибо».
По всей видимости актёр имел в виду эпизод, произошедший 5 декабря 2016 года во время визита президента России в Челябинск.
В беседе с молодыми специалистами предприятия «Этерно» в Челябинске президент России Владимир Путин заявил, что мечтает успешно завершить свою карьеру. Эта фраза прозвучала в ответ на реплику работника предприятия о том, что его мечта — карьеру продолжить.
После завершения карьеры президент России намерен путешествовать:
«А сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, потом из аэропорта перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт. Вот вроде куда-то съездил...»
Соцсети обсуждают заявление Василия Лииванова в Кремле по-разному.
Кто-то из оппозиционеров считает, что Ливанов «лизнул» («Холмс продался Мариарти»), а кто-то думает, что артист эзоповым языком дал понять президенту, что ему не стоит баллотироваться на новый срок, продолжая за него фразу: «Даже и не думай выставлять свою кандидатуру снова!»
Однако все инсинуации снял сам актёр, сообщив журналистам, что он не вкладывал никакого двойного смысла в свои слова, искренне считая Путина лучшим политическим лидером России, сообщив также, что осуществилась мечта его внучки:
«Я был со своей женой и внучкой. Внучка мечтала сфотографироваться с президентом. Когда он об этом узнал, тут же сфотографировали».
Кроме того, Василий Ливанов не преследует никаких меркантильных целей.
Великий актёр, сыгравший Шерлока Холмса, любим народом, да и властью (не только российской) обласкан ещё при СССР — в 1988 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР;
в 2006 году в Москве посол Великобритании Энтони Брентон вручил 70-летнему Василию Ливанову знаки Ордена Британской империи (актёр пришёл на награждение в Кремль с ним на лацкане пиджака): актёр стал почётным членом Ордена «За службу театру и изобразительному искусству» Британии;
на следующий год в ознаменование 120-летия создания Артуром Конан Дойлом дебютной повести о Шерлоке Холмсе, частная компания «Новозеландский монетный двор» выпустила мемориальную серию из четырёх монет из серебра номиналом в два новозеландских доллара каждая, на реверсе которых изображён Шерлок Холмс (в исполнении Василия Ливанова);
в этот же год в Москве на Смоленской набережной у стен посольства Великобританииоткрыли скульптурную композицию «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (скульптор Андрей Орлов). Прототипом Шерлока Холмса послужил Василий Ливанов, а доктора Ватсона — Виталий Соломин.
У великого артиста всё есть, да и не такой он человек, чтобы лебезить перед начальством, видимо он искренне восхищается Путиным.
Памятник Ливанову (Холмсу) открыт при жизни, президент более скромен, видимо памятник ему — впереди.
Президент России противостоит нынче тем силам, про которые в финале фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» говорил компаньон сыщика:
«Холмс, я вспоминаю старые добрые времена и те убийцы, душегубы, потрошители, которых Вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками… рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время. Можно украсть миллион или убить богатого дядюшку… это я могу понять… Но как понять какого-нибудь высокопоставленного негодяя, который ради частной наживы толкает свой народ к войне?!»
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Комментарии
Автор забыл упомянуть о существенном факте. Сын актера был несколько лет назад помилован и вышел на свободу. А сидел он за убийство.
Синицын, Вы лукавите и передёргиваете. Сын Ливанова не помилован президентом отнюдь, а вышел по УДО, отсидев 5 лет. А это важно, потому, что помилование осуществляет президент, а условно-досрочное - по решению ФСИН.
Вот Ходорковского Путин действительно помиловал, а он злом отплатил за предобрейшее.
А это значит, что Ливанов искренне считает, что Путин не должен отказываться от власти в такое. Ну а Вы специально лжёте.
А я специально добавляю существенный для понимания факт, помилование, освобождение за убийство намного раньше срока. Естественно, что престарелей артист в возрасте за 80 благодарит того, от кого зависело освобождение его сына.
Синицын, неправда - не помилование, а условно-досрочное освобождение, это принципиально разные вещи. Либо - докажите ссылкой, что сына Ливанова помиловал Путин, либо признайтесь, что лукавите.
Термин не важен, главное - суть дела: субъективное решение по вопросу на усмотрение гос.чиновников. Статья тяжелая - убийство. Естественно престарелый актер благодарит государство. Не приводится ведь этот факт, хоть с упоминанием УДО, хоть с термином помилование.
Нет, это принципиально. Путин ФСИН не заведует. Путин может лишь помиловать преступника, обратившегося лично к нему с такой просьбой. Не помилование, а УДО. Абсолютно разные вещи. Ливанову не за что благодарить Путина.
В просто в тупике, признайтесь, Синицын. Ведь такой великий актёр восхищается Путиным, а это значит, что придётся говорить всякие гадости про Ливанова либералам, да кто же их простит за такое.
Вот и Шендерович на Эхе не нашёлся что сказать. Язык не повернулся сказать, что Ливанов лизнул. Потому как Шендерович по сравнению с великим актёром, любимым в народе, - какашка на палочке.
И по сравнению с Путиным, кстати, тоже.
Шендеровичу не до этого. Он на этой неделе выступает в других странах. А путин, конечно же, как руководитель государства, отвечает за все государственные органы. "Родина слышит, Родина знает".
Я читал на сайте Эха выступление Шендеровича - не помню в какой рубрике, на днях.
Докажите, что сына актёра помиловал Путин, а если нет доказательств, то нечего и языком чесать.
Мы хорошо знаем это доказательство: за всё в стране отвечает руководитель государства, не только за плохое, но и за хорошее тоже. Ведь о том же говорит и Конституция России.
Это не доказательства. Ходоровского Путин точно помиловал - это всем известно, а сын Ливанова к Путину не обращался.
Откуда мы знаем, кто там к кому обращался и по каким цепочкам ? Нам не докладывают. Главное, что за работу всех служб, подчиненных государству, отвечает его руководитель. Впервые вижу, что Вы пытаетесь откреститься от хороших дел руководителя государства. Уже привычно, что всегда его хвалят за хорошие дела, но скромно умалчивают об ответственности за остальные. Но тут-то просто на поверхности то, что все подчиненные руководителю государства службы сработали хорошо, хоть УДО, хоть помилование, человек на свободе, имеет снова шанс на лучшее.
Нет, я против того, чтобы убийцы не получали достаточного наказания как раз. За преступления, не связанные с покушением на здоровье и жизнь человека, - нужно и должно проявлять снисхождение милосердие, но с убийцами нужно поступать жёстко. Конечно, если это не самооборона, не война, не защита близких или случайное несчастное проишествие. Ведь жизнь у человека отняли, а это значит - уничтожили целый мир.
Но это не важно. Почему Вы отказываете в праве другому человеку искренне уважать Путина? Вот есть такие люди, и их много, или вы сомневаетесь? И Ливанов - в их числе.
Почему он не может иметь мнение, отличное от мнения Синицына?
Потому что Ливанов хороший в прошлом актер. Надеюсь что он умный остался, а его не настиг Альцгеймер. Надеюсь, что они читал хотя бы книгу Оруэлла "1984" и понимает, что таким образом он не уважение показывает к адресату послания, а наоборот выставил его на осмеяние, так как пытается изобразить, что налицо "культ личности" руководителя государства. А я, надеюсь, что нет, не налицо, что гарант Конституции помнит о нормах этой Конституции
Я уверен, что он и сейчас хороший актёр, и уверен, что умный, и книжку он эту конечно читал и не нашёл ничего общего с Путиным, как и я не нахожу.
И никакого культа личности Путина в России нет. Всем, кому не лень, Путина ругают и их за это не садят в чёрные воронки и не расстреливают в подвалах Лубянки.
Вот и Вы ругаете, и Вам за это ничего не будет, и Вы это знаете - потому такой и смелый.
Шендерович на "Эхе" выступает не с авторской передачей, а отвечает на вопросы ведущей. Он не может коснуться всех тем. Я понимаю , конечно, что Вы ждёте любых выступлений Шендеровича, ведь он же автор, сам материал сочиняет, а не актер, как Ливанов, который только чужие тексты читал, выученные наизусть. Если вам надо больше Шендеровича (а Вам надо , конечно, откуда еще можно узнать правду ?), то следите за его фейсбуком, он там публикует ссылки на все свои материалы. Вот например вчера - сильное выступление в Риге, позавчера - в Вильнюсе, сегодня в Таллине. Заодно подЫшите воздухом свободы , если посмотрите телезаписи выступлений
Да, он отвечал на вопросы журналиста "Эха" и комемнтировал слова Ливанова. Мне достаточно Шендеровича, я регулярно читаю самые разные сайты, враждебные России - украинские в том числе, он там часто выступает.
А на Фэйсбуке он меня забанил за комментарии. Это только на УД свобода слова, а Шендерович против свободы слова, вводит цензуру, затыкает критикам рот.
Вот смотрите, какое смешное видео я нашёл
Правильно забанил, не мешайте другим людям читать полезную информацию, которую нигде кроме как у Шендеровича не найдешь. Засоряйте лучше другие группы , создайте свою, там матерИте, ругайте, в этом свобода слова применительно к социальным сетям. Желающие подпишутся и на Вас, и на него.... А видео я не смогу посмотреть, у меня отключено воспроизведение видео по умолчанию, чтобы не засорять мозги лишним мусором... У меня включены обзоры видео в специальных группах, где люди , которым можно доверять, рекомендуют посмотреть то или иное обязательно. В частности записи передач за день канала "Дождь" или вот такие вот свежие выступления Шендеровича и других, кого нельзя пропускать. Вот сегодня смотрел записи митинга протеста на 5 тысяч человек в Питере по поводу Исакиевского собора, митинг протеста на тысячу человек в Новосибирске по поводу повшения тарифов ЖКХ, митинг протеста проиев отмены троллейбусов в Москве, прогулку оппозиции под руководством Марка Гальперина в Москве и т.п, даже репортаж канала "Россия 1" о махинациях с ценами в ведущих сетевых продуктовых магазинах "России" , как они накручивают втридорога.
То есть Вы митинги исклюительно отслеживаете, революцию ждёте, но не дождётесь, уверен.
А Шендерович - так себе пишет, всегда одно и то же, как заезженная пластинка.
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