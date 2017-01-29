Элементарно, Владимир Владимирович!

Великому советско-российскому актёру Василию Ливанову вручили в Кремле орден Почёта. Получая награду из рук президента России Владимира Путина, великий артист вспомнил Челябинск.

Василий Ливанов:

«Дорогой Владимир Владимирович, дамы и господа, друзья.

Благодарю Вас, Владимир Владимирович за почётную награду. Недавно, будучи в Челябинске, Вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что Вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента.

Знаете что, Владимир Владимирович? Если Вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!» (аплодисменты).

И это будет голос нашей с Вами великой родины, России. Спасибо».

По всей видимости актёр имел в виду эпизод, произошедший 5 декабря 2016 года во время визита президента России в Челябинск.

В беседе с молодыми специалистами предприятия «Этерно» в Челябинске президент России Владимир Путин заявил, что мечтает успешно завершить свою карьеру. Эта фраза прозвучала в ответ на реплику работника предприятия о том, что его мечта — карьеру продолжить.

После завершения карьеры президент России намерен путешествовать:

«А сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, потом из аэропорта перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт. Вот вроде куда-то съездил...»

Соцсети обсуждают заявление Василия Лииванова в Кремле по-разному.

Кто-то из оппозиционеров считает, что Ливанов «лизнул» («Холмс продался Мариарти»), а кто-то думает, что артист эзоповым языком дал понять президенту, что ему не стоит баллотироваться на новый срок, продолжая за него фразу: «Даже и не думай выставлять свою кандидатуру снова!»

Однако все инсинуации снял сам актёр, сообщив журналистам, что он не вкладывал никакого двойного смысла в свои слова, искренне считая Путина лучшим политическим лидером России, сообщив также, что осуществилась мечта его внучки:

«Я был со своей женой и внучкой. Внучка мечтала сфотографироваться с президентом. Когда он об этом узнал, тут же сфотографировали».

Кроме того, Василий Ливанов не преследует никаких меркантильных целей.

Великий актёр, сыгравший Шерлока Холмса, любим народом, да и властью (не только российской) обласкан ещё при СССР — в 1988 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР;

в 2006 году в Москве посол Великобритании Энтони Брентон вручил 70-летнему Василию Ливанову знаки Ордена Британской империи (актёр пришёл на награждение в Кремль с ним на лацкане пиджака): актёр стал почётным членом Ордена «За службу театру и изобразительному искусству» Британии;

на следующий год в ознаменование 120-летия создания Артуром Конан Дойлом дебютной повести о Шерлоке Холмсе, частная компания «Новозеландский монетный двор» выпустила мемориальную серию из четырёх монет из серебра номиналом в два новозеландских доллара каждая, на реверсе которых изображён Шерлок Холмс (в исполнении Василия Ливанова);

в этот же год в Москве на Смоленской набережной у стен посольства Великобританииоткрыли скульптурную композицию «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (скульптор Андрей Орлов). Прототипом Шерлока Холмса послужил Василий Ливанов, а доктора Ватсона — Виталий Соломин.

У великого артиста всё есть, да и не такой он человек, чтобы лебезить перед начальством, видимо он искренне восхищается Путиным.

Памятник Ливанову (Холмсу) открыт при жизни, президент более скромен, видимо памятник ему — впереди.

Президент России противостоит нынче тем силам, про которые в финале фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» говорил компаньон сыщика:

«Холмс, я вспоминаю старые добрые времена и те убийцы, душегубы, потрошители, которых Вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками… рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время. Можно украсть миллион или убить богатого дядюшку… это я могу понять… Но как понять какого-нибудь высокопоставленного негодяя, который ради частной наживы толкает свой народ к войне?!»