Сандаков попутал берега. Часть Первая

В четверг, 2 февраля, состоится очередное заседание суда в процессе по уголовному делу бывшего вице-губернатора Челябинской области «при Юревиче» Николая Сандакова, обвиняемого по целому букету статей УК РФ. Ожидается выступления важных свидетелей — в частности, лидера ЧРО «Единая Россия» Владимира Мякуша и Александра Мотовилова, занимающего на момент инкриминируемых Сандакову преступлений должность председателя исполкома ЧРО партии власти. Что они расскажут на суде мы не знаем — вероятнее всего о порядке формирования партийной кассы на выборах президента и участии в краудфандинге подсудимого в пользу «ЕдРа», а на деле — в личный карман.

Эти события мы отследим в четверг, а сейчас хочется прокомментировать «телегу» Николая Сандакова на имя директора ФСБ России Александра Бортникова и начальника УФСБ по Челябинской области Юрия Никитина, содержащую обвинения в адрес предшественника Ю.Никитина Игоря Ахримеева.

Этот шедевр был распространён в Фэйсбуке от имени сына подсудимого Никиты, умного не по годам мальчика лет десяти-двенадцати. Шустрый мальчонка вполне профессионально ведёт паблик в ФБ в поддержку своего папы, который кажется называется «Свободу папу Коле» или как-то ещё — не можем сейчас точно вспомнить ибо забанены.

Нам почему-то кажется, что за сына-вундеркинда пишет отец, которому условия содержания под домашним арестом запрещают пользоваться интернетом. Мы можем конечно ошибаться, но в таком случае юное дарование Никиту Николаевича нужно срочно устраивать на учёбу Оксфорд, поскольку это не ребёнок, а какой-то подрастающий гений. Как пишет мама Ирина, Никиту они «кормят рыбкой астраханской», в которой как известно много фосфора и полезных микроэлементов, способствующих раннему развитию суперчада.

«Уважаемый Александр Васильевич!

Уважаемый Юрий Сергеевич!

Подавляющее большинство сотрудников ФСБ являются честными людьми и профессионалами, стоящими на страже государственных интересов России. Я сам внук чекиста. Мой дед служил органах государственной безопасности СССР на Западной Украине в конце 1940-х годов, боролся с бандеровцами. К сожалению, в органах ФСБ есть люди и другой категории, которые своей деятельностью дискредитируют не только ФСБ, но и всю правоохранительную систему страны.

В Челябинской области сложилось устойчивое ОПС, возглавляемое в 2104-2016годах бывшим начальником УФСБ по Челябинской области И.Ахримеевым», — пишет то ли Никита, то ли его папа.

Подписано папой, но мы не удивимся, если это гениальный мальчик сам решил обратиться к директору ФСБ России. «Папа, ты ничего не понимаешь со своими адвокатами дядей Серёжей и дядей Костей, на генерала Ахримеева надо непременно жаловаться директору ФСБ и его преемнику», — сказал откушавший астраханской рыбки не по летам мудрый отрок.

Папа попробовал возразить, что это глупо, дескать, сынок, жаловаться на одного генерала другому из того же ведомства, особенно если это ведомство ФСБ, а объект жалобы пришёл на смену субъекта. Корпоративная этика и всё такое. Ведь отважный и несгибаемый карбонарий Коля Астраханский, как не пытали его палачи и сатрапы, как не сулили ему пряничков в виде мягкого приговора в обмен на исполнение гражданского долга, так и не выдал своих боевых товарищей — сенатора Костю да губернатора Мишу. Тоже корпоративная этика, понимаемая правда превратно.

Есть этика коррупционеров, а есть этика контрразведки, сын — сказал папа.

Но крошка сын к отцу пришёл и сказала кроха: жаловаться — хорошо, не писать в Фэйсбуке — плохо.

Как известно из разных историй вундеркиндов, их «взрослый» интеллект не отменяет незрелость психики. Потому что только мальчик мог бы решить, что жалоба директору ФСБ, публично засвеченная на просторах интернета, может помочь папе. Поэтому хорошенько подумав, мы начинаем уже склоняться к мысли, что автор обращения — умный мальчик Никита, а не его отец.

Ну не может же папа Коля, взрослый мужчина и искушённый политтехнолог, быть таким идиотом.

«Мой прадедушка был чекистом и на Западной Украине с наганом в руке потрошил бандеровские схроны», — такое заявление выдаёт романтический, пусть и рано созревший, но всё же детский ум Никиты Николаевича. Было бы не плохо это доказать — наградным маузером с гравировкой от Лаврентия Павловича, например. Ну да ладно, не будем придираться к красивой семейной легенде, крепко засевшей в детской головке и возможно романтически приукрашенной воображением отрока.

Про дядю Женю — брата папы — бандита и разбойника Сандакова Евгения Дмитриевича, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 города Астрахань (с 06.04.2012 года), приговорённого к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение тяжких преступлений по следующим статьям уголовного кодекса РФ:

ч. 1 ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия…»

ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия…»

ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконный сбыт оружия…» (совершенное организованной группой)

п. а, ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» (совершенное организованной группой с применением оружия) — семь эпизодов, — в письме ни слова.

Думал ли прадедушка Никиты, чекист, если он конечно когда-нибудь существовал, что оба его внучка пойдут по кривой дорожке? Внук Женя будет бандитствовать, а внук Коля — заниматься разными такими вещами на ниве антисоветской пропаганды (будем пользоваться терминами 40-х годов прошлого века), — как пропаганда идей партии буржуя и шпиона английской разведки некоего Березовского «Либеральная Россия» (Сандаков-старший был политтехнологом этой партии), которые приведут его на скамейку подсудимых, где он будет обвиняться в том же, что разные враги народа, разворовывающие во времена дедушки «Коли Астраханского» — прадедушки мальчика Никиты, — народную собственность.

А уж о том, что внучок пропагандировал «достижения» одного губернатора из буржуев, закоренелого вора со свитой жуликов разного калибра, — этого дед и прадед, герой НКВД, и представить не мог.

«Да лучше бы ты был бандитом, как брат, чем врагом народа! — закричал бы с того света предок-чекист. — И почему ты, контра, не хочешь разоружиться перед партией и дать показания против этих жуликов Миши Макаронного и Кости Красавчика, тебе скидка выйдет, дурак, — всего-то 10 лет без права переписки с поражением в правах и ссылкой в Туруханский край! Отсидишь, человеком выйдешь!»

Однако отрок гласу прадеда не внял и продолжил строчить донос.

«В Челябинской области сложилось устойчивое ОПС, возглавляемое в 2104-2016годах бывшим начальником УФСБ по Челябинской области И.Ахримеевым.

Главными задачами сообщества являются: контроль за политическими, экономическими и социальным процессами Южного Урала; создание постоянных каналов получения материальных ресурсов.

Сообщество, добровольно, либо под административным давлением, использует ответственных сотрудников УФСБ по Челябинской области, сотрудников 4СУ ГСУ СК РФ и СУ СК РФ по Челябинской области, отдельных руководителей органов внутренних дел и ФСИН, прокуратуры и судов, органов исполнительной власти субъекта РФ и муниципалитетов.

Финансовое обеспечение ОПС осуществляется за счёт средств региональных финансово-промышленных групп, находящихся на «абонентском обслуживании» или оплачивающих различные «услуги». В регионе, под прикрытием создания развернутой агентской сети, фактически сформирована сеть «дилеров», состоящая из действующих и бывших сотрудников УФСБ по Челябинской области, которые за вознаграждение и материальные «взносы» обеспечивают покровительство отдельным финансово-промышленным группам (ФПГ) в незаконной деятельности, ограждают от обоснованных и необоснованных претензий со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

Имеют место и случаи оказания давления на контрагентов и конкурентов «опекаемых» предпринимателей, а также банки, обслуживающие их счета и кредиты, природоохранные органы и экологические организации. При покровительстве УФСБ, в регионе выстроена, как минимум, одна финансовая пирамида, жертвами которой стали государственные банки.

В интересах нарушителей экологического законодательства, подавляется контрольная деятельность региональных и федеральных контролирующих органов, общественных организаций, средств массовой информации. Данная деятельность в основном координируется из здания УФСБ, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, 25, получившего в народе название «красный домик», — продолжал строчить начитавшийся шпионских романов отрок Никита на деревню дедушке.

«Прадедушке-чекисту бы понравилось» — думает мальчик. Как же. Тут и «развёрнутая агентская сеть», и переродившиеся «шпиёны» под личиной бойцов контрразведки. Чистой воды заговор, требующий вмешательства Лаврентия Павловича и очищения от троцкистско-ежовской контры органов карающего меча, рыцарей плаща и кинжала.

(Окончание следует — см. здесь)