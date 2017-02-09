Челябинские «фронтовики» решили попиариться на смоге

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Челябинской области проведет совместные с региональным управлением Росприроднадзора рейды, — сообщили «УралДейли.ру» в пресс-службе ЧРО ОНФ. Внезапно, спустя несколько месяцев последовательного удушения челябинцев смогом «они проснулись», видимо смекнув, что в Год экологии поставить галочку где-то под свёрстанном планом мероприятий и отослать его в Москву будет уместным.
Не понятно, кому ещё, кроме самих челябинских «фронтовиков» эти рейды нужны. Тоже мне, летучий отряд филёров. Будут значит ездить и нюхать, где дымит, а потом ругать то, что пахнет и писать отчёты и новые пресс-релизы.
Ценность деятельности активистов Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта невысокая — чуть выше МГЕР, да и то лишь потому, что лидером «фронта» является президент России Владимир Путин, а к боевому молодёжному крылу «Единой России», пусть даже правящей партии, относятся без особого пиетета.
Нам кажется, что случайный набор беспринципных товарищей в руководство челябинского ОНФ, в основном из окружения бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, — в значительной степени подрывает доверие в искренность намерений «фронтовиков».
Чем же порадуют нас эти неравнодушные к своей карьере граждане, помимо того, что будут ездить вместе с Росприроднадзором и вынюхивать? Да ничем.
«Недовольство общественности из-за постоянного смога и объявления неблагоприятных метеоусловий настолько высоко, что советам по экологии при различных министерствах и ведомствах не доверяют уже на моменте их формирования. Несмотря на информационные шумы, громкие заявления чиновников, ситуация с атмосферным воздухом остается удручающей. Надеемся, что преобразователем и катализатором реальных действий станет общественный контроль. Эксперты и активисты Народного фронта готовы проверять сигналы неравнодушных граждан на месте вместе с профильными специалистами челябинского Росприроднадзора», — отметил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.
По цитате видно, что «экологические рейды» будут проделываться исключительно галочки и карьеры ради. Какой-то конь Вороной по имени Виталий, скорее всего в пальто, вместе надо полгать с хроническим должником-банкротом Дениской Рыжим по кличке «Клоун» будут рысью скакать по разному «стуку» общественности в поисках смога и прочих эко-безобразий.
А потом все эти клоуны снова сядут за стол, поржут или похрюкают, прикроются Путиным, составят пресс-релиз и отчёт в Москву, сфоткаются. Может, власть поругают немного. И на этом всё и закончится.
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Комментарии
МГЕР, ОНФ это одно стадо
С тысчонку другую голосов у Президента заберёт на выборах Дениска Рыжий. А не исключено, что и поболее. Ведь у избирателей Челябинска может возникнуть крамольная мысль, если ВВ терпит мутных жуликов в своей команде ОНФ, значит... Далее, им можно додумывать что угодно. Слишком известны в регионе грязные делишки мошенника Рыжего, чтобы это смелое предположение не стало свершившемся фактом.
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