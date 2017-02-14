Сандаков Юревичу обходится всё дороже

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя «по политическим вопросам» экс-губернатора Михаила Юревича — Николая Сандакова, обвиняемого по целому букету статей УК РФ, — обходится всё дороже. А если приплюсовать сюда затраты на информационное сопровождение — организацию заказных «правозащитных» публикаций в СМИ и гонорары армии адвокатов, то спонсору и благодетелю «Коли Астраханского» приходится с ностальгией вспоминать вреемна, когда в распоряжении «макаронников» находился весь региональный бюджет.

Особой статьёй расходов является организация жалоб и запросов во все инстанции с призывами не допустить судилище над узником совести.

По сообщению СМИ, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин пожаловался Генеральному прокурору России Юрию Чайке на нарушения прав и свобод подсудимого Николая Сандакова.

«По мнению Бабушкина, действия следственных и судебных органов, допущенные при расследовании и рассмотрении уголовных дел в отношении Николая Сандакова, существенно нарушают нормы Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, эксперт усмотрел явные признаки незаконного преследования для решения задач, не связанных с правосудием.

Андрей Бабушкин не только является членом президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, но также руководит межрегиональной общественной благотворительной организацией «Комитет за гражданские права». Кроме того, он входит в целый ряд организаций, связанных с защитой прав человека», — сообщает «Ура.ру».

«Есть такой "бизнес" — зарабатывать на запросах: депутатских, сенаторских, омбудсменских и т.д. Цена зависит от резонансности предмета запроса, адресата, последующего "сопровождения" запроса с реакцией на ответ. В ГосДуме прошлого созыва цена начиналась от 3 тыс.$ и вплоть до "сотки". Ничего личного в отношении члена СПЧ! Никаких обвинений не выдвигаю! ПРОСТО... ЕСТЬ ТАКОЙ БИЗНЕС», — комментируют читатели.

Остаётся гадать, так же ли активен товарищ Бабушкин при защите прав простых граждан, страдающих от произвола правоохранительных органов, как он проявляет усердие в отношении бывших высокопоставленных чиновников, которых судят за коррупционные преступления.

Как говорится, если бы у бабушкина правоохранительные органы были бы другие, — он был бы дедушкиным.