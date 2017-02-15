Для чего Юревич рассказал любимому сайту, что он не в Лондоне, а в Израиле?

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич внезапно поведал своему любимому сайту, а точнее даже — своей фатанке Свете Григорьевой о том, что не собирается жить в Великобритании, то есть сбежать в оную, а в Лондоне так вообще был десять назад.

Вот кто его за язык тянул, никто ведь даже не задавался вопросом о том, почему он сейчас в Лондоне и зачем. Можно было и про Париж узнать, а не в Париже ли Юревич, и потом всё это опровергнуть, про Париж.

Так вот, дорогие друзья, Юревич, чтобы вы все знали, не в Лондоне и не Париже. Он в Израиле. Света узнала.

«В Лондоне я в последний раз был больше 10 лет назад, весной 2006 года, — прокомментировал информацию Михаил Юревич. — Сейчас я нахожусь в Израиле. И получать тут гражданства пока не планирую».

Заметьте это — «ПОКА не планирую».

Ну а мы запилим мемасиков.