Для чего Юревич рассказал любимому сайту, что он не в Лондоне, а в Израиле?

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич внезапно поведал своему любимому сайту, а точнее даже — своей фатанке Свете Григорьевой о том, что не собирается жить в Великобритании, то есть сбежать в оную, а в Лондоне так вообще был десять назад.
Вот кто его за язык тянул, никто ведь даже не задавался вопросом о том, почему он сейчас в Лондоне и зачем. Можно было и про Париж узнать, а не в Париже ли Юревич, и потом всё это опровергнуть, про Париж.
Так вот, дорогие друзья, Юревич, чтобы вы все знали, не в Лондоне и не Париже. Он в Израиле. Света узнала.
«В Лондоне я в последний раз был больше 10 лет назад, весной 2006 года, — прокомментировал информацию Михаил Юревич. — Сейчас я нахожусь в Израиле. И получать тут гражданства пока не планирую».
Заметьте это — «ПОКА не планирую».
Ну а мы запилим мемасиков.
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Комментарии
Если он 60% денег отдает..то его никто не трогает. Сейчас идут торги.. Поэтому он готов делиться и снова приехать. Примерно он готов отдать 25 млрд. р... и еще 45 млн. евро в банках ЕС .. и все он вне арестов... Поэтому властям выгодно когда он дома, иначе он может стать тем кто против власти атаки.. Лучше друг, чем враг.. Тем более приговоры по его протеже... в этом году и но ним он знает оправдания и возврат дел и все он чистый.
Мишка закричал -к чертям! Виза или ванная! Едем, Коля, море там израилеванное. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный, я ещё хлебнул кваску И сказал - согласный! В.С. Высоцкий
"Мишка Шифман башковит, у него предвиденье... Мишке там сказали - нет, ну а мне - пожалуйста..."
- Белой акации цветы эммиграции... Он значит эммигрант?
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-Что за чепуха , я приехал не из Парижа..
-Чудно чудно , из Моршанска...
-Ну , знаете я пойду...
- Куда же Вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к Вам само придет...
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