Для чего Юревич рассказал любимому сайту, что он не в Лондоне, а в Израиле?

15.02.2017 г., 17:23
Отслеживаем географию перемещений любимого персонажа «УралДейли.ру» по публикациям на «Знаке.ком»
Юревич 2017

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич внезапно поведал своему любимому сайту, а точнее даже — своей фатанке Свете Григорьевой о том, что не собирается жить в Великобритании, то есть сбежать в оную, а в Лондоне так вообще был десять назад.

Вот кто его за язык тянул, никто ведь даже не задавался вопросом о том, почему он сейчас в Лондоне и зачем. Можно было и про Париж узнать, а не в Париже ли Юревич, и потом всё это опровергнуть, про Париж.

Так вот, дорогие друзья, Юревич, чтобы вы все знали, не в Лондоне и не Париже. Он в Израиле. Света узнала.

«В Лондоне я в последний раз был больше 10 лет назад, весной 2006 года, — прокомментировал информацию Михаил Юревич. — Сейчас я нахожусь в Израиле. И получать тут гражданства пока не планирую».

Заметьте это — «ПОКА не планирую».

Ну а мы запилим мемасиков.

Саша Славутина, коллажи, обработка мемов: Маша Добронравова

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Комментарии

Алексей

Если он 60%  денег отдает..то его никто не трогает. Сейчас идут торги.. Поэтому  он  готов делиться и снова приехать. Примерно он готов отдать 25 млрд. р... и еще 45  млн. евро в банках ЕС ..  и все он вне арестов... Поэтому  властям выгодно когда он дома, иначе он может стать тем кто против власти атаки.. Лучше друг, чем враг.. Тем более приговоры по его  протеже... в  этом году и но ним  он знает оправдания и возврат дел  и все он чистый.

Вадим

Мишка закричал -к чертям! Виза или ванная! Едем, Коля, море там израилеванное. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный, я ещё хлебнул кваску И сказал - согласный! В.С. Высоцкий

Бата

smiley "Мишка Шифман башковит, у него предвиденье... Мишке там сказали - нет, ну а мне - пожалуйста..."

К.В.

- Белой акации цветы эммиграции... Он значит эммигрант?
- Сам ты эммигрант. В Париж люди говорят уехал...
- Олично,  вы приехали из Кологрива навестить свою покойную бабушку...
-Тепло теперь в Париже?  хороший город...
-Что за чепуха , я приехал не из Парижа..
-Чудно чудно , из Моршанска...
-Ну , знаете я пойду...
- Куда же Вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к Вам само придет...

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