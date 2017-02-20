Изуверы-сектанты призывают южноуральцев к массовому суициду

Миссионерский отдел Челябинской епархии располагает информацией о распространении на Южном Урале опасного турецкого деструктивного культа «Союз Мирового Братства», по-видимому, завезенного в Россию туристами, отдыхавшими на популярных и недорогих турецких курортах.

«Союз Мирового Братства» не является исламистской сектой, несмотря на то, что его создательница — почти 90-летняя турчанка Ведия Бюлент Онсю Чорак — считает себя реинкарнацией Джелалатдина Руми, основателя ордена дервишей «мевлеви».

«Союз Мирового Братства» — вполне оккультный продукт. Вероучение культа основано на информации, которую Бюлент Чорак — контактер и медиум — якобы получает от «голосов» из Космоса. Характер этой информации, например, такой: «Любовь — это примитивное Чувство. Его рекомендуют не достигшим Совершенства», — сразу выдает ее зловещий источник.

Свои разговоры с «Космосом» Чорак длительное время записывала, а затем издала отдельной книгой, которую назвала «Книгой Знания» или «Вселенской Конституцией». Это — огромный 1000-страничный фолиант, написанный на малопонятном оккультном новоязе.

Наличие «новояза» — специфического сектантского «птичьего» языка, понятного только представителям культа, — является характерным признаком закрытой деструктивной организации. Такой «птичий» язык (а язык является средством мышления и коммуникации) служит десоциализации человека, работает на его отрыв от привычного социального окружения, на социальную изоляцию и когнитивную редукцию, на понижение — часто необратимое — интеллектуальных способностей.

Существо написанного Чорак, то есть вероучительная доктрина секты «Союз Мирового Братства», сводится к тому, что человечество находится на краю гибели, и спастись можно только соединившись с Космосом через совершение самоубийства. «Космические силы», неописуемые на человеческом языке, якобы очень заинтересованы в «спасении» людей во время неминуемого глобального катаклизма. Одна из «космических» инструкций, полученная Чорак, звучит так: «Жизнь на Земле прекратится… и начнётся в ином измерении. Чтобы попасть туда, необходимо войти в фиолетовом одеянии в комнату такого же цвета и покончить жизнь самоубийством».

Предварительно нужно все имущество передать руководителю организации: средства якобы пойдут на дальнейшую пропагандистскую деятельность, на «спасение» других людей.

Сказанное позволяет квалифицировать организацию как своеобразный психопатологический «клуб самоубийц».

Случаи самоубийств среди последователей культа уже известны в мире, и именно поэтому «Союз Мирового Братства» Бюлент Чорак отнесен к одной из самых опасных деструктивных организаций.

Риторика основательницы культа, в частности, употребление ею терминов «конституция», «государство» и других может свидетельствовать о серьезных политических амбициях, о том, что одним «духовным ростом» и присоединением к «Космическому Братству» представители культа ограничиваться не собираются. Тем более, что в ряде СМИ промелькнула информация о наличии у культа неких «латентных боевых структур».

Отделения «Союза Мирового Братства», к сожалению, имеют место быть на Южном Урале: их деятельность отмечена в Челябинске и в Миассе. В группы входят преимущественно женщины. Есть и дети — их приводят безответственные матери, попавшие под влияние секты. Деятельность культа носит конспиративный характер: люди собираются в частных домах, тайно. Вербовка — пока, во всяком случае, — происходит по принципу «пришел сам, приведи знакомого».

Миссионерский отдел Челябинской епархии собирает информацию об этом опасном культе. Миссионерский отдел обращается ко всем челябинцам, ко всем ответственным жителям Челябинской области с просьбой быть внимательными не только к себе, но и к близким, ко всем окружающим людям. Речь идет не просто о группке религиозных маргиналов. Речь идет о жизни и смерти конкретных людей, которых побуждают совершить непоправимое…