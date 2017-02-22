От «UralDaily.ru».

Сейчас, благодаря интернет-коммуникациям, каждый человек, умеющий писать, складно излагать свои мысли, может стать популярным, востребованным читателями публицистом. Несколько лет назад самой популярной площадкой интернет-журналистики был Живой Журнал, сейчас — все «переехали» в Фэйсбук, может быть завтра будет что-то другое.

Есть и среди челябинского сегмента ФБ свои «звёзды» публицистики.

«УралДейли.ру» начинает публиковать некоторые, на взгляд редакции, интересные посты, имеющие отношение к качественным журналистским, публицистическим тестам. Обязательное условие — свежий информационный повод и «челябинская прописка» автора.

Наша фэйсбучная интернет-журналистика будет представлена под постоянным тегом «Уралдейли Фэйсбук».

Сегодня свой взгляд на смерть постоянного представителя Российской Федерации при ООН и Совете Безопасности ООН Виталия Чуркина и вакханалию плясок на костях нацистского русофобского государства Украина представляет наш земляк, блоггер-политолог Александр Петраков.

Мы разделяем позицию автора. Там, в соседней, некогда братской стране, живут нелюди. Конечно не все, но деградация народа после майдана — налицо. Этих деградировавших майданутых идиотов и жалко, и не жалко одновременно, но вряд ли стоит плакать по этим оскотинившимся нацистам, испытывающим истеричную радость по поводу смерти человека.

Александр Петраков

«Смерть дипломата и отсутствие дна

Дна гнет. Совсем. И буквально. Нет, я давно уже не юный и наивный идеалист — не за горами уже и персональный сороковник (хотя первые сорок лет детства, признаю, у нас, мужиков, и правда самые трудные). Но речь не о детстве, повторюсь, тем более не обо мне. Речь пойдёт об очередном пробитом дне дна. И об отсутствии этого самого дня как такового.

Вчера наша страна, родное моё (пускай оно бывает частенько уродским и глупым, но ведь родителей, как и Родину, не выбирают, верно) государство трагически и безвременно потеряло своё лицо и свой голос. Такое случается, согласитесь, не часто, когда умирает какой-то известный и где-то там недосягаемый для всех нас человек, а ощущение, будто потерял кого-то близкого. И вот вторая уже потеря. Сначала Елизавета Глинка, теперь Виталий Иванович… Разные совершенно, несопоставимые кажется люди, но каждый из них был для многих из нас больше чем «просто» знаменитость. Каждый был планкой, меркой в профессиональном и личном тоже плане.

Когда погибла Доктор Лиза даже многие либералы предпочли промолчать. Хотя бы так, и на том «спасибо». Не молчали только с той стороны границы, из цеевропейской страны. Была, конечно, и другая Украина: скорбящая искренне и вместе с нами, несущая цветы к посольству. Но как бы ни пытался «зомбоящик» нарочито вынести на первый план вот эту, нормальную, человечную (слово «братскую» тут в контексте смотрится как минимум глупо) Украину, куда как ярче и убедительнее была другая. Радующаяся, издевающаяся, глумящаяся. Больше всего напоминавшая туземцев-идиотов из какой-нибудь Палестины или Пакистана какого. Которые когда случается чего у «клятых сионистов» высыпают дружно на улицы и напоказ, но вполне себе искренне радуются и тоже глумятся. Искренне не понимая что в этот момент они хуже чем животные и точно не люди.

Тогда многие наверняка подумали: ну вот оно украинское дно дна. Дальше, бесчеловечнее, паскуднее некуда. Оказалось есть куда. Не менее паскудно, что для этого потребовалась смерть другого Человека с большой буквы.

Вчера вечером и ночью, потом утром в потоке сообщений и соболезнований, официальных заявлений и твитов как-то сначала промелькнуло и «утонуло» даже сообщение о том, что Совет безопасности ООН не стал делать официального заявление в связи с трагической смертью поспреда Виталий Чуркина. Ограничились протокольной, прямо в ходе очередного заседания скорбью. Нет, не стоит гневаться в адрес других поспредов или генсека ОНН Гутерреша. Каждый из них искренне или как минимум крайне профессионально и тактично выражал шок, сочувствие и скорбь. Потому что можно считать человека напротив оппонентом, даже врагом. Но и будучи врагом он остаётся человеком.

Быстро выяснилось, что соответствующее официальное письмо совбеза имелось, но… было заблокировано украинским дипломатом и постпредом этой страны в Организации Объединённых Наций Владимиром Ельченко. Тут паскудно легли дипломатические звёзды. Украина не имеет постоянного голоса в Совбезе ООН, тем более нет у неё права вето. НО… но именно в эти недели Украина является не просто непостоянным членом Совбеза, но и временно председательствует на его заседаниях, а в соответствии с Уставом и традициями ООН протокольные решения в таких ситуациях принимаются консенсусом всех членов Совета безопасности с согласия председательствующего. Чем щирый цеевропейский дипломат тут же воспользовался. При этом устно и в твиттере «гордо» поглумился над умершим коллегой: «В дипломатии есть такое правило: если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил. Так, в инструкции из своей столицы можно добавить определенный личный нарратив. Но я бы не преувеличивал его личную роль, вернее, думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличным от позиции России, которую он представлял, было бы неправильно».

Позже, увидев полное отсутствие «почему-то» любой официальной поддержки своей позиции, украинский МИД начал сначала агрессивно утверждать, мол, опять русские всё врут и не было никакой блокировки, но под вечер украинские дипломаты и лично Ельченко стали юлить и ссылаться на казуистику. Не было, дескать, блокировки "как таковой": просто нет, мол, писанной формальной традиции именно так скорбеть о смерти поспредов, вот мы и решили, что скорбеть лучше протокольно... Разбирать дерьмо из пресс-релизов и официальных заявлений нынешних киевских «дипломатов» и «министров», нюхать его, сравнивать между собой и с реальной жизнью, с историческими прецедентами, писанными и неписанными в Уставе ООН правилами и обычаями – слишком много чести и слишком мало здравого смысла и эстетики.

Лучше всего крепко запомнить, чтобы ни твердили нам наши политики и журналисты. И никогда ничего не забывать и не прощать той давно уже расчеловеченной и потерявшей право даже с животными себя сравнивать части Украины и когда-то единого и, может, даже где-то братского нам народа. Каждому персонально и всем вместе. Когда-то они потеряли совесть и разум на этих своих майданах, потом достоинство и пусть номинальную, но независимость, а сейчас они однозначно потеряли и дно, и берега. Потому что если забудем, махнем рукой (дескать: шо взять с дурней?!), простим из ложного гуманизма, то сами сделаем первый шаг к тому, чтобы однажды потерять сначала дно, а потом и дно дна».

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