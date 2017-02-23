От «UralDaily.ru».

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Напомним, ранее мы опубликовали текст челябинского политолога-блоггера Александра Петракова «Смерть дипломата и отсутствие дна», посвящённый памяти российского дипломата Виталия Чуркина и истерично-радостной реакции на эту трагедию СМИ Украины.

Сегодня, в День защитников Отечества, своими мыслями, навеянными войной на Донбассе, заявленным участием в ней писателя-патриота Захара Прилепина, гибелью Гиви и Мотороллы, признанию поспортов ДНР и ЛНР, а также новой песней Чичерины «Рвать» — делится челябинка Ксения Лопатникова, журналист-фрилансер.

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Ксения Лопатникова

«Прошу прощения у Донбасса

Я, как большинство россиян-патриотов, живущих в центре огромной страны, а Челябинск — ровно посередине Европы и Азии, — всегда была «крымнашисткой». Считаю, что любые деньги можно отдать из бюджета и пожертвовать такой малостью, как дефицит хамонопармезана, чтобы 2 миллиона крымчан жили спокойно, жили в России. Жили вне войны и радовались, что они часть России и уже не увидят этих уродов из «поездов дружбы», эти нацистские батальоны с волчьими крюками и чёрными солнцами.

Но хочу признаться, пусть и стыдно признаваться в этом, что я понимала Крым, но не понимала Донбасс.

А точнее — готова была пожертвовать Донбассом ради сохранения Крыма.

Конечно, я хотела, чтобы была Новороссия, чтобы восемь или сколько там областей нынешнего нацистского государства в идеале присоединились к России или хотя бы стали независимым, дружественным, союзническим к Российской Федерации государством.

Но когда не получилось, я подумала: «ладно, зато Крым», и когда я слышала, что кто-то на Западе или в России или как Савченко — на Украине — предлагают «поменять Крым на Донбасс», то есть мы отдаём Донбасс украинским нацистам, а они вместе с США и НАТО забывают про наш Крым, признают Крым российским, — я с этими предложениями соглашалась.

Простите меня, жители Донецка и других городов, я готова вас была «слить» — ради российского Крыма.

Мне сейчас стыдно за эти мысли. Я чувствую, что предала Донбасс и русских, русскоязычных людей которые там живут. Вас нельзя отдавать!

И мы вас не отдадим.

Признание паспортов ДНР и ЛНР — надеюсь, первый шаг.

Как я прозрела? Сила литературы, сила культуры, поэзии, музыки и искусства.

Сначала я узнала, что мой любимый писатель Захар Прилепин сформировал батальон и будет воевать за исконно русские, российские земли. Нисколечко не поверила в наветы его врагов, что это, дескать, показушность, тонко продуманный пиар его книжек.

Писатель встал на место убитых полевых командиров Донбасса, дав новую кровь сопротивлению бандеровцам.

Второе, и главное — пронзительный клип «Чичерины» «Рвать».

Я не постила на своей странице в ФБ фото убитых врагами Моторолы и Гиви в траурной рамке — в дни их гибели. Я не знала, что это такие харизматичные люди. Отчасти стала жертвой украинской и либерально-российской пропаганды, которая представляла их как бандитов.

Да, меня подвела моя любознательность — регулярно изучаю настроение врагов России по публикациям в их нацистских СМИ.

В «Рвать» всего по несколько секунд мелькают герои Донбасса — Моторола на броне танка, с рыжей бородой, со вскинутой к берету рукой в белой перчатке, пронзительные глаза Гиви, раскуривающего сигарету.

И сразу веришь в этих людей. Харизма, энергетика — зашкаливают!

А ещё — толпы народа, жителей Донецка на похоронах Моторолы.

Бандитов так не хоронят! Столько людей. Такие толпы.

Так хоронили только наверное Юлия Цезаря, и Рим проклинал убийц Кассия и Брута, когда Марк Антоний бросал в лицо негодующей толпы окровавленную тогу заколотого в сенате отца нации.

Всего несколько документальных кадров, наложенных на пронзительную музыку и голос Чичерины, которая далеко отбросила всякие океаны эльзы и вопли видоплясова в глубокий отстой — и я поняла своё предательство.

Нельзя даже ради Крыма отдавать на резню врагам эту землю, Донбасс.

Я прошу прощения у жителей Донбасса. Я вас чуть было не предала.

Спасибо, Чичерина и Захар Прилепин»

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От «UralDaily.ru».

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