От «UralDaily.ru».

А мы продолжаем знакомить читателей с интересными постами челябинских публицистов в Фэйсбуке. Ранее, напомним, два поста были посвящены смерти российского дипломата Виталия Чуркина и новому повороту гражданской войны на Украине.

Сегодня известный челябинский блоггер, бывший посол Живого журнала на Южном Урале Алексей Андреев (ака alelikand) рассуждает на такую любимую для «УралДейли.ру» тему, при ком, собственно говоря, жилось лучше — при бывшем губернаторе Челябинской области Михаиле Юревиче или при действующем Борисе Дубровском.

От себя отметим, что реваншистские настроения, действительно популярные в последнее время среди горожан («при Юревиче такого не было») объясняются элементарным снижением жизненного уровня населения, вызванного санкциями и шалостями ОбамыЧмо.

Напомним, наша фэйсбучная интернет-журналистика будет представлена под постоянным тегом «Уралдейли Фэйсбук».

Алексей Андреев

«При ком было лучше — «при Юревиче» или «при Дубровском»?

Периодически натыкаюсь в ленте на споры о том, при ком было лучше — «при Юревиче» или «при Дубровском».

На самом деле споры эти о том, при ком хуже.

Во времена губернаторства Юревича мы, конечно, жили побогаче, и об этом говорят все цифры.

Да и причем тут цифры, если мы сами знаем, что перспектив было больше, работа была, заработки росли, дороги и жилье строились, торговля не лежала на боку.

Во всяком случае, логика Юревича была понятна и он ее неоднократно озвучивал: надо активно действовать, вытягивать деньги из Москвы под громкие проекты и соответствующие обязательства.

Мол, «работа идет — результаты будут». Давайте настроим дорог и торговых комплексов — и заживем!

В конце концов, в области надо зарабатывать деньги, а тратить их можно и в других местах.

Сейчас же мы видим совсем другую картину — свертывания, сокращения, секвестирования, оптимизации.

Как ни назови эти меры, в их основе лежит депрессия и недостаток средств и перспектив развития.

При этом не просматривается ясная позиция губернатора.

Куда мы идем, на что рассчитываем? За счёт чего собираемся развиваться?

Нам пытаются внушить, что Дубровский мыслит стратегически и в интересах всей области, но в чем проявляется это мышление, если у области даже нет внятной стратегии развития? Если одно за другим закрываются предприятия, сокращаются люди, новых реальных проектов нет?

Можно, конечно, сослаться на кризис и изменившуюся резко экономическую и политическую ситуацию, но это не объясняет тот факт, что мы оказались не в числе тех, кто приспособился к новым реалиям, а в числе тех, кто в них не вписался.

Но означает ли это, что Дубровский хуже Юревича как губернатор?

Не думаю, хотя бы потому что ни тот, ни другой толком для области ничего и не сделали.

Один — вследствие своей специфической гиперактивности, направленной в особое русло, другой — в силу своей сверхосторожности и нерешительности, а может и неспособности к нестандартным решениям».

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