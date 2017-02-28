От «UralDaily.ru».
А мы продолжаем знакомить читателей с интересными постами челябинских публицистов в Фэйсбуке. Ранее, напомним, два поста были посвящены смерти российского дипломата Виталия Чуркина и новому повороту гражданской войны на Украине.
Сегодня известный челябинский блоггер, бывший посол Живого журнала на Южном Урале Алексей Андреев (ака alelikand) рассуждает на такую любимую для «УралДейли.ру» тему, при ком, собственно говоря, жилось лучше — при бывшем губернаторе Челябинской области Михаиле Юревиче или при действующем Борисе Дубровском.
От себя отметим, что реваншистские настроения, действительно популярные в последнее время среди горожан («при Юревиче такого не было») объясняются элементарным снижением жизненного уровня населения, вызванного санкциями и шалостями ОбамыЧмо.
Напомним, наша фэйсбучная интернет-журналистика будет представлена под постоянным тегом «Уралдейли Фэйсбук».
Алексей Андреев
«При ком было лучше — «при Юревиче» или «при Дубровском»?
Периодически натыкаюсь в ленте на споры о том, при ком было лучше — «при Юревиче» или «при Дубровском».
На самом деле споры эти о том, при ком хуже.
Во времена губернаторства Юревича мы, конечно, жили побогаче, и об этом говорят все цифры.
Да и причем тут цифры, если мы сами знаем, что перспектив было больше, работа была, заработки росли, дороги и жилье строились, торговля не лежала на боку.
Во всяком случае, логика Юревича была понятна и он ее неоднократно озвучивал: надо активно действовать, вытягивать деньги из Москвы под громкие проекты и соответствующие обязательства.
Мол, «работа идет — результаты будут». Давайте настроим дорог и торговых комплексов — и заживем!
В конце концов, в области надо зарабатывать деньги, а тратить их можно и в других местах.
Сейчас же мы видим совсем другую картину — свертывания, сокращения, секвестирования, оптимизации.
Как ни назови эти меры, в их основе лежит депрессия и недостаток средств и перспектив развития.
При этом не просматривается ясная позиция губернатора.
Куда мы идем, на что рассчитываем? За счёт чего собираемся развиваться?
Нам пытаются внушить, что Дубровский мыслит стратегически и в интересах всей области, но в чем проявляется это мышление, если у области даже нет внятной стратегии развития? Если одно за другим закрываются предприятия, сокращаются люди, новых реальных проектов нет?
Можно, конечно, сослаться на кризис и изменившуюся резко экономическую и политическую ситуацию, но это не объясняет тот факт, что мы оказались не в числе тех, кто приспособился к новым реалиям, а в числе тех, кто в них не вписался.
Но означает ли это, что Дубровский хуже Юревича как губернатор?
Не думаю, хотя бы потому что ни тот, ни другой толком для области ничего и не сделали.
Один — вследствие своей специфической гиперактивности, направленной в особое русло, другой — в силу своей сверхосторожности и нерешительности, а может и неспособности к нестандартным решениям».
Комментарии
Дубровский лучше Юревича во всем. У него (Дубровского) не воруют. А Юревич создал ОПС (организованное преступное сообщество) "макаронники". И большинство банды сидит.
А основная масса людей жила лучше при МЮ! Они бы проголосовали в соответствии с реалиями
Основная масса, близких к Юревичу воров - безусловно
мне простому гражданину жилось при юревече лучше бензин экономлю каждый день.подвеска автомобиля ходит 7 лет без ремонта.как попаду в яму так вижу ихидную улыбку старого маразматика Дубровского.
Мне простому гражданину при Юревиче жилось лучше.По сей день экономлю деньги на бензин, подвеска моего автомобиля ходит 7 лет без ремонта. А как поподу в яму сразу вижу ихидную улыбку старого маразматика Дубровского.
Юрий, так ведь не Юревича это заслуга, а дорогой нефти и дешёвого доллара.
Лучше было тогда, когда не было ни одного ни другого. Т.е. при СССР ( это большинству простых людей). Что касается граждан живущих далеко над чертой бедности, у них - другие понятия, критерии, оценки и категории что такое "лучше-хуже" которые не понятны большинству остальных граждан. Вот ,например, когда Миша Макаревич в молодые годы работал на кладбище копальщиком могил (и у него среди коллег было прозвище "Тяни-толкай" за то , что он мог в одиночку выворотить чью то оградку из земли, что бы на освододившейся площади раскопать новое место будущего захоронения) , то у него была цель заработать на ВАЗ 2109. Теперь у Миши цели другие, поменялся масштаб запросов. Но очевидно одно , что во времена СССР он бы не смог наворотить столько ... При СССР было лучше.
К.В., а по мне, так лучше всего было в Российской империи
При императоре Юревича бы направили на реботу в Тобольск предварительно вырвав ноздри...
К.В., с чего бы стал императором этот нувориш-мироед?
За счет кого оснавная масса людей жила лучше при "макароннике"? За счет его денег? Или все же это были "жирные бюджеты".
дубровский это типичный наёмный менеджер и нет ничего хуже чем наёмные менеджеры и привсем он еще и не айс ((((
пока был рост подобные ему прокатывали, а сейчас спад иничего не предвешает к улучшению, а с такими как он ..... чел пришел пересидеть до следующей ступени и ничего делать не собирается акромя как светить фэйсом, а его бездействие просирает последние возможности хоть как то выравнять положение области
Кто из них что из себя представляет? Нарисуйте подробный портрет каждого, какие цвета будете использовать, такие краски и получите в результате жизни области. Один любил порядок, требовал его ото всех, другой, наоборот, сидит как истукан. не мешает. Какое давление металлом?! Я не представляю БАД в какой либо роли ММК! ....Пороки у всех есть, заслуги-нет.
Господь с Вами, требвоал Юревич, видите ли. Откатов с взятками разве что.
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