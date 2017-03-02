От «UralDaily.ru».

А мы продолжаем знакомить наших читателей с интересными и актуальными постами челябинских пользователей в социальной сети Фэйсбук.

Сегодня Вашему вниманию предлагается текст журналиста и специалиста по связям с общественностью «Электромашина» Эльвиры Копыловой — крайне симпатичной и харизматичной барышни, о чём свидетельствуют её фото.

Речь пойдёт отчасти о коммунальной (уборке снега) проблеме областного центра, отчасти — о специфическом вопросе — формировании общественного мнения в идеале — в пользу, а на деле — во вред челябинской мэрии и лично бургомистра Челябинска Тефтелева Евгения Николаевича, чей имидж в глазах горожан, согласитесь, оставляет желать лучшего.

Напомним, наша фэйсбучная интернет-журналистика будет представлена под постоянным тегом «Уралдейли Фэйсбук».

Эльвира Копылова

«Пиарщикам Тефтелева

Я понимаю, что рабочий день в администрации — с 8 до 5 (или с 9 до 6, неважно), я понимаю, что вам после работы надо заехать в Ашан, заплатить кредит, нарисовать с Петей рисунок на тему «Мое любимое животное», и понимаю, что вы гарантированно получите 10 числа свою честно отработанную з/п. И делаю вывод, что у вас просто отсутствует система депримирования как таковая. Потому как, если бы она была, с остатка вам бы даже не хватило на оплату коммунальных платежей. Другой причины, почему вы так методично гробите имидж своего начальника, я просто не вижу. Читая отписанный вал новостей с понедельнчной аппаратки, ржет пол Челябинска.

«Глава города настоятельно попросил проявить максимум внимания к уборке снега, содержанию проезжей части и тротуаров», «Когда температура постоянно меняется, возникают лед или снежная каша — естественно, что скорость движения снижается. В связи с этим появляется скопление машин».

Родные мои! Олег Грачёв, помнится, как на амбразуру кидался на камеры и диктофоны, когда его шеф начинал нести пургу. И буквально грудью закрывал его имидж. Ну, допустим, вы знаете, что одна из проблемных точек вашего шефа — это уборка дорог после снегопада. Зайдите в гисметео, посмотрите прогноз, зайдите к нему в кабинет, возьмите комментарий, разошлите релиз... Предпримите уже в конце концов превентивные меры, а не «замазывайте» косяки вашего начальника по факту.

Кому нужна новость о том, что дороги Челябинска будет убирать семь колонн техники, когда люди кое-как добрались на работу по пробкам с получасовыми опозданиями? Как будет восприниматься эта новость? Как будет восприниматься монолог Тефтелева о том, что сначала выпал снег, потом все замерзло, потом растаяло, и все встряли (как оправдание двоечника: «я не учил, но читал», хотя так и было)?

Отпостите ранним утром релиз о том, что на таких-то и таких улицах работает техника, напишите, где пробки, из-за чего, как объехать. Отдайте эту информацию радийщикам с пометкой «администрация Челябинска сообщает». Поработайте с соцсетями (там непаханное поле для вас!!!) Соберите все сведения и дайте их горожанам, чтобы снизить градус кипения!

И что мы наблюдаем. После полного информационного вакуума и, заметьте (!) не форс-мажорной, а спрогнозированной ситуации, с которой администрация градоначальника не справилась (уже ТРИ проблемных момента), вы выпускаете «первое лицо» в толпу журналистов-новостников (никто не будет разбираться почему? зачем? и как?, а просто напишет объективную реальность и запилит комментарий). Все это благополучно пойдет в поисковики, будет распощено по соцсетям и высмеяно почём халва... Но не беда! Скоро 10-ое число и опять дадут зарплату! ИМХО».

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