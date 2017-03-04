На обратной стороне Луны

От «UralDaily.ru».

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Наша старая знакомая — журналист Ксения Лопатникова (она уже выступала на наших станицах с постом о войне на Донбассе) делится впечатлениями о на самом деле любопытном телесериале «Обратная сторона Луны». поверьте, мы бы не стали делать перепосты рецензий многочисленных сериалов для домохозяек «про золушек», сериал очень странный, политический, жанра то ли утопия, то ли антиутопия и вдобавок он был снят с показа Первого канала — не исключено, что по признакам политической цензуры, что для современной России, согласитесь, редкость.

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Ксения Лопатникова

«ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ — С ПРОКАТА НА «ПЕРВОМ» СНЯЛИ СЕРИАЛ «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ-2».

КОМУ НЕ УГОДИЛА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (АНТИ) УТОПИЯ ?

А кто-нибудь смотрел в закачке сериал «Обратная сторона Луны-2», то есть вторую часть внезапно снятого с Первого канала вещь, объяснив это низкими рейтингами.

Я Первый почти не смотрю, а тут, как услышала, вторую часть сняла — сразу скачала и посмотрела обе. Интересно стало — за что? Разобралась.

Настоятельно рекомендую к просмотру френдам с ФБ, если кому-то интересна (с любой стороны) Ксения Лопатникова — скачайте и посмотрите.

Несколько завлекушек. Действие первой части происходит в основном в СССР 1979 года, куда переносится в результате ДТП из 2011 года главный герой, российский мент Михаил Соловьёв. Симпатичные многим ватникам советские нюансики первой части безусловно понравятся совкам.

В процессе ликвидации шпиона иностранной разведки мент сталкивается с сотрудником КГБ Павлом Саврасовым. Распознав в капитане советской милиции человека будущего и вангу, Саврасов получает необходимые знания о будущем, которые позволяют ему во второй части сериала подняться самому, став Генсеком ЦК КПСС — видимо сразу же после Брежнева или может быть Андропов заметил способного чекиста и двинул его вместо Горбачёва, но как бы то ни было, Саврасов становится генсеком и сохраняет СССР, фигурирующий во второй части в качестве альтернативной реальности.

Есть намёки на то, что с Горбачёвым и Ельциным произошли «несчастные случаи», т.е. сохранения СССР ради «кровавая гэбня» мочит в сортире предателей, правильно ящитаю.

Из 16-ти серий 2-й части Первый показал только 8, а затем снял сериал с показа. Объяснили низкими рейтингами, но это конечно цензура. Многие любители поискать фигу в кармане легко найдут аналогии альтернативной истории из СССР.02 2011 года с современной РФ.

Во второй части «альтернативного СССР» много приколов. Чтобы не тратить время и формулировать самой, цитата из рецензии: «Во втором сезоне Михал Михалыч все-таки возвращается в 2011, и с ужасом понимает, что это новая версия будущего, где СССР не рухнул, под словом «перестройка» понимают обычный ремонт и перепланировку, Саврасов стал генсеком (не пригодились Мишкины советы про финансовые пирамиды), компьютеры «Мак» производят в Республике Казахстан, на улице стоят электронные терминалы, принимающие к оплате «Сберкарты», по небу плывут модифицированные дирижабли, на месте бассейна «Москва» павильон «Космострой», все улыбаются и машут, пробок на улицах города нет. Ах, да. «Дом-2» тоже есть — это реалити-шоу про стройку, где прораб в исполнении Цекало объясняет одному из строителей, что спешить в таком деле, как жилищное строительство не стоит — потому что «мы не дом строим, мы строим любовь» (это, действительно, один из смешнейших моментов сериала)».

Ещё: «Если первый сезон «Обратной стороны Луны» был адаптацией британского сериала «Жизнь на Марсе», то второй – это практически оригинальное произведение уже российских киношников.

В «Обратной стороне Луны-2» герой попал не в советское прошлое, как в первой части, а в советское настоящее, но в параллельной реальности — в современный СССР, каким он мог быть, не случись перестройки.

В новой реальности Советский Союз никто не разваливал. Более того, в него входят двадцать пять социалистических республик, вместо пятнадцати. Советская футбольная сборная выходит в финал чемпионата мира по футболу. В стране найдено лекарство от рака, есть улица, названная именем Киркорова, советские космонавты совершают успешные экспедиции на Марс, а мужчину, нахамившего женщине, вызывают на суд совести.

Здесь нет личных машин, потому что их можно взять напрокат, детские вещи в магазинах отдают бесплатно, преступности почти не существует, а за нарушение правил дорожного движения требуются только извинения. Во внешней политике тоже царит полная благодать — жители Французских эмиратов рвутся в советское посольство, требуя политического убежища, президент Южных Штатов Америки Чак Норрис благодарит наших детей за гуманитарную помощь и т.д.

Многие зрители встретили такой поворот сюжета на ура.

«Эти милые подробности быта и жизни заставляют отложить все дела и посмотреть очередную серию», — делилась впечатлениями зрительница Галина Тихонова.

По мнению публики, «Обратная сторона Луны-2» выгодно отличалась от многочисленных однотипных детективных сериалов, которые один за другим штампуются на нашем ТВ. Поэтому известие о внезапном закрытии 16-серийного сериала после показа 8 серий для многих стало полной неожиданностью».

Там ещё есть уморительные «карманные» телефоны с наборными дисками, которые естественно порадуют (как и казахстанские «маки»), а также ездящий по дорогам традиционный советский автохлам любителей постебаться над совком. Да, «альтернативный СССР» в плане гаджетов смешон, но при этом полетели на Марс и победили рак, а сборная СССР по футболу в финале ЧМ обыграла англичан.

Таких имперцев, как я, порадует карта СССР.02 — такая красная блямба, которая помимо территорий «обычного» СССР, включает территории РИ (Финляндия, Польша и конечно Аляска), а также половину Китая со всей Монголией, на западе граничит кажется с Германией или даже с Францией, плюс Балканы с проливами и кусок Турции с «Константинополем».

«Круто, очень хорошая страна, страна, которую мы потеряли» — говорит Соловьёв Генсеку Саврасову.

Да, страна в целом симпатична, но есть и нечто тревожное: портреты Саврасова на всех домах, типа как «смотрящий на тебя» Большой Брат по Оруэллу, посадки в тюрьму за продажу чипсов и кока-колы, запрещены драг.металлы — за колечко с брюликом тоже сажают, как и за пластическую хирургию, т.е. архипелаггулаг работает без устали, перемалывая людей даже за экзотические по нашим меркам «преступления», культ личности Саврасова очевиден, наглядная агитация и пропаганда на всех домах побила рекорды брежневско-сталинской.

Уровень жизни советских людей также очевиден — он высок, детские игрушки и мороженое в парке аттракционов — бесплатны, но всё однотипное: товары — один и тот же набор, все ходят в одинаковой как цыплята в инкубаторе одежде, одинаковая мебель в одинаковых домах, зарплата у технички и доктора наук — одинакова тоже (!!!), всеобщая уравниловка, но при этом конечно люди не только не нищие, но и не бедные.

Представьте себе казарму повышенной комфортности — вот такой мог бы быть СССР по замыслу авторов сериала.

«Марс наш!» — радуются колонизации красной планеты советские люди. КГБ СССР следит за гражданами в оба, МВД СССР конкурирует с Комитетом как во времена противостоящих ведомств Щёлокова с Андроповым, но безуспешно.

Демократии — не наблюдается, Саврасов — диктатор-лайт, народ его безусловно любит и поддерживает. Одна партия — КПСС, естественно. Диссиденты и протестное движение отсутствует — все довольны, сыты, марснаш, чего же быковать, отдельных отщепенцев быстро заметают.

Не буду рассказывать, почему сериал сняли с Первого — скачайте и посмотрите, этот вопрос вы будете задавать себя о самой последней 16-й серии 2-й части, и только в финале всё будет очевидно.

Претензии к сериалу есть, есть откровенно слабые и даже провальные целые серии и сюжетные линии, но актёры — замечательные, к игре вообще нет претензий, но всё-таки главное — это тайна: за что же сняли сериал, кому он не угодил, я не пожалела, потратив 40 часов.

ЭТО ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ!

ПОРАДУЕТ «О.С.Л.-2» И ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖАНРА (АНТИ)УТОПИЯ».

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