На обратной стороне Луны

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Наша старая знакомая — журналист Ксения Лопатникова (она уже выступала на наших станицах с постом о войне на Донбассе) делится впечатлениями о на самом деле любопытном телесериале «Обратная сторона Луны». поверьте, мы бы не стали делать перепосты рецензий многочисленных сериалов для домохозяек «про золушек», сериал очень странный, политический, жанра то ли утопия, то ли антиутопия и вдобавок он был снят с показа Первого канала — не исключено, что по признакам политической цензуры, что для современной России, согласитесь, редкость.
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Ксения Лопатникова
«ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ — С ПРОКАТА НА «ПЕРВОМ» СНЯЛИ СЕРИАЛ «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ-2».
КОМУ НЕ УГОДИЛА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (АНТИ) УТОПИЯ ?
А кто-нибудь смотрел в закачке сериал «Обратная сторона Луны-2», то есть вторую часть внезапно снятого с Первого канала вещь, объяснив это низкими рейтингами.
Я Первый почти не смотрю, а тут, как услышала, вторую часть сняла — сразу скачала и посмотрела обе. Интересно стало — за что? Разобралась.
Настоятельно рекомендую к просмотру френдам с ФБ, если кому-то интересна (с любой стороны) Ксения Лопатникова — скачайте и посмотрите.
Несколько завлекушек. Действие первой части происходит в основном в СССР 1979 года, куда переносится в результате ДТП из 2011 года главный герой, российский мент Михаил Соловьёв. Симпатичные многим ватникам советские нюансики первой части безусловно понравятся совкам.
В процессе ликвидации шпиона иностранной разведки мент сталкивается с сотрудником КГБ Павлом Саврасовым. Распознав в капитане советской милиции человека будущего и вангу, Саврасов получает необходимые знания о будущем, которые позволяют ему во второй части сериала подняться самому, став Генсеком ЦК КПСС — видимо сразу же после Брежнева или может быть Андропов заметил способного чекиста и двинул его вместо Горбачёва, но как бы то ни было, Саврасов становится генсеком и сохраняет СССР, фигурирующий во второй части в качестве альтернативной реальности.
Есть намёки на то, что с Горбачёвым и Ельциным произошли «несчастные случаи», т.е. сохранения СССР ради «кровавая гэбня» мочит в сортире предателей, правильно ящитаю.
Из 16-ти серий 2-й части Первый показал только 8, а затем снял сериал с показа. Объяснили низкими рейтингами, но это конечно цензура. Многие любители поискать фигу в кармане легко найдут аналогии альтернативной истории из СССР.02 2011 года с современной РФ.
Во второй части «альтернативного СССР» много приколов. Чтобы не тратить время и формулировать самой, цитата из рецензии: «Во втором сезоне Михал Михалыч все-таки возвращается в 2011, и с ужасом понимает, что это новая версия будущего, где СССР не рухнул, под словом «перестройка» понимают обычный ремонт и перепланировку, Саврасов стал генсеком (не пригодились Мишкины советы про финансовые пирамиды), компьютеры «Мак» производят в Республике Казахстан, на улице стоят электронные терминалы, принимающие к оплате «Сберкарты», по небу плывут модифицированные дирижабли, на месте бассейна «Москва» павильон «Космострой», все улыбаются и машут, пробок на улицах города нет. Ах, да. «Дом-2» тоже есть — это реалити-шоу про стройку, где прораб в исполнении Цекало объясняет одному из строителей, что спешить в таком деле, как жилищное строительство не стоит — потому что «мы не дом строим, мы строим любовь» (это, действительно, один из смешнейших моментов сериала)».
Ещё: «Если первый сезон «Обратной стороны Луны» был адаптацией британского сериала «Жизнь на Марсе», то второй – это практически оригинальное произведение уже российских киношников.
В «Обратной стороне Луны-2» герой попал не в советское прошлое, как в первой части, а в советское настоящее, но в параллельной реальности — в современный СССР, каким он мог быть, не случись перестройки.
В новой реальности Советский Союз никто не разваливал. Более того, в него входят двадцать пять социалистических республик, вместо пятнадцати. Советская футбольная сборная выходит в финал чемпионата мира по футболу. В стране найдено лекарство от рака, есть улица, названная именем Киркорова, советские космонавты совершают успешные экспедиции на Марс, а мужчину, нахамившего женщине, вызывают на суд совести.
Здесь нет личных машин, потому что их можно взять напрокат, детские вещи в магазинах отдают бесплатно, преступности почти не существует, а за нарушение правил дорожного движения требуются только извинения. Во внешней политике тоже царит полная благодать — жители Французских эмиратов рвутся в советское посольство, требуя политического убежища, президент Южных Штатов Америки Чак Норрис благодарит наших детей за гуманитарную помощь и т.д.
Многие зрители встретили такой поворот сюжета на ура.
«Эти милые подробности быта и жизни заставляют отложить все дела и посмотреть очередную серию», — делилась впечатлениями зрительница Галина Тихонова.
По мнению публики, «Обратная сторона Луны-2» выгодно отличалась от многочисленных однотипных детективных сериалов, которые один за другим штампуются на нашем ТВ. Поэтому известие о внезапном закрытии 16-серийного сериала после показа 8 серий для многих стало полной неожиданностью».
Там ещё есть уморительные «карманные» телефоны с наборными дисками, которые естественно порадуют (как и казахстанские «маки»), а также ездящий по дорогам традиционный советский автохлам любителей постебаться над совком. Да, «альтернативный СССР» в плане гаджетов смешон, но при этом полетели на Марс и победили рак, а сборная СССР по футболу в финале ЧМ обыграла англичан.
Таких имперцев, как я, порадует карта СССР.02 — такая красная блямба, которая помимо территорий «обычного» СССР, включает территории РИ (Финляндия, Польша и конечно Аляска), а также половину Китая со всей Монголией, на западе граничит кажется с Германией или даже с Францией, плюс Балканы с проливами и кусок Турции с «Константинополем».
«Круто, очень хорошая страна, страна, которую мы потеряли» — говорит Соловьёв Генсеку Саврасову.
Да, страна в целом симпатична, но есть и нечто тревожное: портреты Саврасова на всех домах, типа как «смотрящий на тебя» Большой Брат по Оруэллу, посадки в тюрьму за продажу чипсов и кока-колы, запрещены драг.металлы — за колечко с брюликом тоже сажают, как и за пластическую хирургию, т.е. архипелаггулаг работает без устали, перемалывая людей даже за экзотические по нашим меркам «преступления», культ личности Саврасова очевиден, наглядная агитация и пропаганда на всех домах побила рекорды брежневско-сталинской.
Уровень жизни советских людей также очевиден — он высок, детские игрушки и мороженое в парке аттракционов — бесплатны, но всё однотипное: товары — один и тот же набор, все ходят в одинаковой как цыплята в инкубаторе одежде, одинаковая мебель в одинаковых домах, зарплата у технички и доктора наук — одинакова тоже (!!!), всеобщая уравниловка, но при этом конечно люди не только не нищие, но и не бедные.
Представьте себе казарму повышенной комфортности — вот такой мог бы быть СССР по замыслу авторов сериала.
«Марс наш!» — радуются колонизации красной планеты советские люди. КГБ СССР следит за гражданами в оба, МВД СССР конкурирует с Комитетом как во времена противостоящих ведомств Щёлокова с Андроповым, но безуспешно.
Демократии — не наблюдается, Саврасов — диктатор-лайт, народ его безусловно любит и поддерживает. Одна партия — КПСС, естественно. Диссиденты и протестное движение отсутствует — все довольны, сыты, марснаш, чего же быковать, отдельных отщепенцев быстро заметают.
Не буду рассказывать, почему сериал сняли с Первого — скачайте и посмотрите, этот вопрос вы будете задавать себя о самой последней 16-й серии 2-й части, и только в финале всё будет очевидно.
Претензии к сериалу есть, есть откровенно слабые и даже провальные целые серии и сюжетные линии, но актёры — замечательные, к игре вообще нет претензий, но всё-таки главное — это тайна: за что же сняли сериал, кому он не угодил, я не пожалела, потратив 40 часов.
ЭТО ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ!
ПОРАДУЕТ «О.С.Л.-2» И ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖАНРА (АНТИ)УТОПИЯ».
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Комментарии
Об авторе я писал по его статье по Донбассу, где автор пытался стащить лавры у Зюганова, Жириновского и Лужкова, которые ещё в начале девяностых, вопреки партии власти, требовали возврата Крыма. А тут я начал читать и просто мерзко стало. Как Вам этот перл, безрамотный с точки зрения языка совместно с терминами украинских националистов, ненавидящих русских: "Симпатичные многим ватникам советские нюансики первой части безусловно понравятся совкам." Не знаю, сколько автору лет, но, судя по этому перлу, человеку, который "всегда был за Российский Крым" вряд ли больше 30 лет. Налицо деградация в образовании, в мышлении, в мировоззрении. А за такие перлы, если автору дадут уголовный срок, я возражать не буду. Я с Синицыным по этому поводу говорил - это что за чудовищная ненависть к русскому народу, эти термины позорные - "совки", "ватники". Прокуратура, ау
Вадим, если у Вас отсутствует напрочь чувство юмора, то это ислючительно Ваши проблемы. "Ватники" - это гордое самоназвание автора, он сам себя причисляет к ватникам. Так часто случается - какое-то уничижительное слово из языка вражды человек гордо примеряет на себя.
А слово действительно мерзкое. Я, когда укро-нацисты оскорбляют СССР, встаю на его сторону.
Что Вам вдруг мерзко стало - не пойму. Прекрасный текст, очень грамотный и живой.
Вы сами-то не деградируете случайно?
Я нахожусь, благодаря Вашей газете (спасибо Вам огромное) в хорошей интеллектуальной форме. Это не шутка. У меня улучшился стиль и даже внезапно улучшилась память, что для меня удивительно в середине пятого десятка. Я готов сотрудничать и с Навальным и с любым реальным оппозиционером. За небольшую зарплату 50-100 тысяч я готов строчить тексты один за другим, допустим, в рамках избирательной кампании и камня на камне не оставить над этой хлипкой путинской конструкцией с терпимостью к чудовищного размера коррупции и воровству.
Вадим, мне приятно быть Вам чем-то полезным, а Навальынй уже нанял начштаба в Челябинске бездельника Табалова.
Пусть "бездельник Табалов" меня субподрядчиком наймёт. Навальный ему, допустим, 200 тыщ будет платить, он мне сто, я буду все тексты писать. Все будут довольны
Табалов все 200 хочет украсть, зачем ему с Вами делиться.
Понимаете, Андрей, благодаря научно-технической революции ("а что за революция без жертв" - В.С.Высоцкий) время спрессовывается. Последние 25 лет развития человечеству эквивалентны 50 лет развития во второй половине 20 века). И вот человечество за последние 25 лет ушло на 50 лет вперёд (мерками второй половины 20 века), а Россия осталась стоять на месте. И при этом пятидесятилетнем разрыве во временах абсурдно напрямую сравнивать благосостояние граждан СССР и РФ, тем более, что часто сравнивают не с 91 годом (который от нас отстоит на четверть с лишним века), а сравнивают с началом восьмидесятых и даже семидесятыми (где ещё не залечены глубокие раны от войны). За последние 25 лет уровень жизни жителей земли ускакал раза в 2-4 и поэтому для экивалентного сравнения надо либо блага Советской власти (квартиры бесплатные, отдых, зарплаты) умножать на 2 или 4 либо путинские позорные "достижения" делить на эти же цифры. Вот унижать великую страну, наших родителей и предков, которые прожили в те времена всю или почти всю трудовую жизнь, да ещё пользоваться терминами украинских нацистов, ну действительно, Андрей, куда смотрит прокуратура?
Половина населения Земли голодает, какой там к чёрту "уровень жизни жителей земли". Россия - не голодает.
И почему Вы считаете, что Вам можно унижать 1000-летнюю историю России, а какие-то 70 лет для Вас кажутся сакральными.
"Какая из черт человеческого характера вам больше всего не нравится?" — Не нравится? Жадность..."
(Зеленоград Московской области, 23.04.78 г.)
Владимир Высоцкий
Мне судьба - до последней черты, до креста
Спорить до хрипоты (а за ней - немота),
Убеждать и доказывать с пеной у рта,
Что - не то это все, не тот и не та!
Что - лабазники врут про ошибки Христа,
Что - пока еще в грунт не влежалась плита, -
Триста лет под татарами - жизнь еще та:
Маета трехсотлетняя и нищета.
Но под властью татар жил Иван Калита,
И уж был не один, кто один против ста.
Пот намерений добрых и бунтов тщета,
Пугачевщина, кровь и опять - нищета...
Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни черта,-
Повторю даже в образе злого шута,-
Но не стоит предмет, да и тема не та,-
Суета всех сует - все равно суета.
Только чашу испить - не успеть на бегу,
Даже если разбить - все равно не смогу;
Или выплеснуть в наглую рожу врагу -
Не ломаюсь, не лгу - все равно не могу!
На вертящемся гладком и скользком кругу
Равновесье держу, изгибаюсь в дугу!
Что же с чашею делать?! Разбить - не могу!
Потерплю - и достойного подстерегу:
Передам - и не надо держаться в кругу
И в кромешную тьму, и в неясную згу,-
Другу передоверивши чашу, сбегу!
Смог ли он ее выпить - узнать не смогу.
Я с сошедшими с круга пасусь на лугу,
Я о чаше невыпитой здесь ни гугу -
Никому не скажу, при себе сберегу,-
А сказать - и затопчут меня на лугу.
Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу...
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить - не хочу,-
На ослабленном нерве я не зазвучу -
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!
Лучше я загуляю, запью, заторчу,
Все, что ночью кропаю,- в чаду растопчу,
Лучше голову песне своей откручу,-
Но не буду скользить словно пыль по лучу!
...Если все-таки чашу испить мне судьба,
Если музыка с песней не слишком груба,
Если вдруг докажу, даже с пеной у рта,-
Я умру и скажу, что не все суета!
1978 г.
Я даже возражать не буду. Миллионов 50-70 в России действительно голодает, а это примерно половина
ДокажИте.
Судя по всему, Ваша жена не только по магазинам таскается с тяжеленными сумками, чтобы обеспечить Вам забитый холодильник, но еще и мусор выносит (а выносили бы Вы, знали, что к мусорке часто очередь выстраивается из жаждущих). Ну позор
Жена с сумками вызывает такси, наши люди в булочнкю на такси ездят А умсокр я сам выношу конечно, но у нас мусоропровод. Вижу - да, роются алкоголики и бомжи. Мне их коненчо жалко.
Цены на такси сбили ниже плинтуса, люди ради куска хлеба без изысков работают.
Брат жены прилично зарабатывает такистом. Ну и о людях нужно думать - пусть ездят подешевле, почему Вы против народа так настроены?
Сейчас, говорят, популярен ролик, таксист Uber высказал владельцу, что он думает об их тарифах. К своему стыду, не смотрел. Ерундой занимаюсь. Комменты в Уралдейли пишу
Я вообще считаю, что мировой порядок нужно менять. Надеюсь, Трамп осуществит свои обещания и США выйдут из НАТО и ООН. ООН превратилась в посмешище. Вот сидят представитель двухсот стран и не могут принять документ, чтобы диктатора Асада в Гаагу отправить. Вслед за США из ООН выйдут страны ЕС, ну останется, может, Россия, Северная Корея и Гваделупа какая-нибудь. Далее, абсурдно решать в 21 веке конфликты между государствами с помощью войн. Надо бы разработать такой порядок, вот есть противоречия между Украиной и Россией - вызвали повесткой Путина и Порошенко в Гаагу. Лично я на 100% процентов уверен в справедливости и высоком профессионализме гаагских судей. А дальше судебный процесс, кто прав, тому премию, кто не прав - лет на 10-20 в камеру (в случае с Асадом, думаю, будет виселица). И никаких войн. И все довольны.
Вадим, Вы отчаянный фантазёр!
Я тоже за перемены в мировом порядке, всё долно решиться как в Ялте и Потсдаме после войны. То есть США, Россия, Китай, Германия, Иран, Индия, Пакистан ну и несколько других заметных стран должны поделить мир как пирог.
Про Гаагу не фантазируйте, там судят за военные преступления исключительно и судят побеждённых.
Конечно, если Асада победят, то его осудят в Гааге. А если нет - то нет.
Хотя вот что Вам сделал плохого Асад - не пойму. Считаете, что его враги чем-то лучше?
Друг Корецкий...... как бы это Вам тут обозначить... Вы имейте в виду, что есть люди, которые знают Ксению Лопатникову прекрасно и даже лучше, чем Вы думаете.
Друг мой Авель, так познакомил бы кто-нибудь, что ли! Очень мне нравится эта барышня - признаюсь.
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