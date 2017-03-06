«Спящий агент» Юревича сенатор Гехт возглавила список самых влиятельных женщин Южного Урала

Как стало известно «UralDaily.ru», по мнению экспертов лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, самой влиятельной женщиной Челябинской области (соцопрос был приурочен к Международному женскому дню 8 Марта) стала челябинский представитель в совете Федерации Ирина Гехт, которую, в свою очередь эксперты «УралДейли.ру» считают «спящим агентом Юревича» (см. здесь, здесь и здесь).

То есть давно завербованными, притворившемся лояльными, но готовым в любую минуту приступить к выполнению задания шпионами.

Подробности — в материале «УралДейли.ру».

Полное исследование — см.здесь.

На 4-м и 6-м местах ещё одни «спящие агенты» бывшего губернатора — региональный омбудсмен Маргарита Павлова (Боровченко)

и депутат ЗСО, генеральный директор ООО «Аптека "Классика"», председатель исполнительного комитета Областной общественной организации «Конгресс татар Челябинской области», член Общественной палаты Южного Урала и супруга депутата Госдумы Олега Колесникова — Колесникова Лена.

2-е и 3-е места заняли глава регионального управления ФАС Анна Козлова

и первый вице-мэр Наталья Котова.

Неожиданно оказалась на невысоком 8-м месте депутат Госдумы Елена Ямпольская, чьё федеральное значение, на наш взгляд, намного превышает местечковый политический вес ви-ай-пи персон женского пола.