Юревича допросят в суде, но лишь тогда, когда он вернётся в Россию. То есть никогда

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич очень рвался выступить в Озёрском городском суде, где в это время проходит процесс по обвинению его друга экс-сенатора Константина Цыбко, обвиняемого в коррупции. Видимо, хотел сообщить суду нечто такое, что поможет другу Косте. Ходатайство о допросе Юревича заявлено адвокатами Цыбко. Да и сам Юревич прямо-таки рвался, горячо поддержал ходатайство защиты, да ещё и через нотариуса оформил свою совместную с Костей просьбу: допросите, мол, меня.

Да вот беда — выступать Михаил Валерьевич собирался по видеоконференции из Израиля, где он якобы лечится, причём собирается лечиться аж до середины июня. Чем таким болеет здоровый амбал, уехавший «лечиться» в землю обетованную в конце прошлого года, когда стало ясно, что в Госдуму он уже не попадёт, а депутатский иммунитет — заканчивается, и в любой момент следователь Следственного комитета по особо важным делам вручит повестку под роспись, да ещё и оперативный сотрудник ФСБ может на этот допрос вежливо или не очень вежливо — препроводить.

Подсудимый Цыбко также очень хотел, чтобы допросили друга Мишу. Спонсора, как мы предполагаем, информационной кампании по его защите и обелению в глазах общественности.

«К ходатайству мы приобщили положительный ответ Минюста РФ на наш запрос о возможности организовать допрос по видеосвязи из Израиля, если Михаил Юревич все еще находится там на лечении. Мы считаем, что суд не может продвигаться дальше без этого допроса. Тем более что Юревич сам выразил готовность выступить», — заявил суду бывший член Совета Федерации.

Ранее, напомним, свидетелем в суде, также по видеоконференции, но только из Москвы — выступила то ли любовница, то ли жена Юревича Кристина, которая заявила, что Цыбко не дарил её автомобиль «Астон Мартин».

В общем, сторона защиты и обвиняемый были целиком «за» допрос Юревича из Израиля, сам экс-губернатор не возражал, а вот сторона государственного обвинения взяла паузу для того, чтобы обдумать и мотивировать своё решение.

Подумала и решила: против. Пусть Юревич приезжает в Челябинск, приходит в суд и там выступает. Мотивировка такая: если Юревич так долго лечится, то дееспособен ли он для того, чтобы выступать в суде, а если не особенно болен, то что ему мешает прилететь в Челябинск на денёк и предстать самолично пред светлы очи судьи и прокурора.

Но Юревич не прилетит, Ваша честь и господин прокурор. Не прилетит даже ради друга Кости.

Рядышком сесть на скамью подсудимых Мише не улыбается ничуть.

В Россию он больше не вернётся, оставил только карточку свою.