Дубровский хочет инвестировать в челябинское метро экологии ради

Челябинский метрополитен, этот гигантский долгострой, вряд ли будет доведён до своего пуска при жизни нынешних поколений. Разные губернаторы Челябинской области были и мотивированы по-разному на строительство метро в Челябинске.

Пётр Сумин хотел решить транспортную проблему большого города, Михаил Юревич и приближённые к нему бизнесмены — украсть побольше бюджетных денег. Действующий глава Южного Урала Борис Дубровский — большой оригинал, он объяснил необходимость строительства метро в столице региона оригинально: экологии ради.

В Год экологии, когда все мероприятия экологического направления курируются Кремлём, вот даже Госсовет экологический провели и поручения президента получили, — всё, по мысли губернатора и его пиарщиков, должно носить соответствующий отпечаток. Поэтому мы должны привыкнуть к тому, что пока Год экологии не закончится, каждое лыко будет вставляться в соответствующую строку, ну а потом о чистом воздухе конечно никто и не вспомнит.

Ввод в эксплуатацию челябинского метрополитена может принести наиболее значимый экологический эффект для улучшения качества атмосферного воздуха в областном центре. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время своего выступления в Москве на экологическом форуме «Год экологии в России: задачи государства и бизнеса», который проводился под патронажем Российского союза промышленников и предпринимателей в рамках «Недели российского бизнеса».

«Инвестиции в завершение строительства в Челябинске метрополитена с точки зрения улучшения качества атмосферного воздуха могут оказаться даже более эффективными, чем мероприятия, проводимые промышленниками. Поэтому на федеральном уровне мы будем инициировать реализацию механизмов, направленных на ввод метро в эксплуатацию», — подчеркнул Борис Дубровский, выступая перед участниками форума, — передаёт слова губернатора Челябинской области его пресс-служба.

Вообще-то нам кажется, что всё-таки метро в Челябинске нужно строить в первую очередь для решения транспортных проблем, а решение экологических вопросов при пуске метрополитена — вопрос сопутствующий и побочный, однако задачи политической конъюнктуры по-видимому для губернатора важнее.

Нужно поставить галочку — и её ставят.

Уважаемый губернатор формулирует амбициозные задачи, грозится разрабатывать Стратегию развития региона до 2035 года, не реализовав предыдущую, до 2020 года, и на фоне «завала» более актуальных, ежедневных насущных проблем нормального функционирования мегаполиса (ЖКХ, тот же транспорт, уборка мусора) — задача построить метро, да ещё с формулировкой «для улучшение экологии» — кажется очередной маниловщиной, прожектёрством и нью-васюками.