Дубровский хочет инвестировать в челябинское метро экологии ради

Челябинский метрополитен, этот гигантский долгострой, вряд ли будет доведён до своего пуска при жизни нынешних поколений. Разные губернаторы Челябинской области были и мотивированы по-разному на строительство метро в Челябинске.
Пётр Сумин хотел решить транспортную проблему большого города, Михаил Юревич и приближённые к нему бизнесмены — украсть побольше бюджетных денег. Действующий глава Южного Урала Борис Дубровский — большой оригинал, он объяснил необходимость строительства метро в столице региона оригинально: экологии ради.
В Год экологии, когда все мероприятия экологического направления курируются Кремлём, вот даже Госсовет экологический провели и поручения президента получили, — всё, по мысли губернатора и его пиарщиков, должно носить соответствующий отпечаток. Поэтому мы должны привыкнуть к тому, что пока Год экологии не закончится, каждое лыко будет вставляться в соответствующую строку, ну а потом о чистом воздухе конечно никто и не вспомнит.
Ввод в эксплуатацию челябинского метрополитена может принести наиболее значимый экологический эффект для улучшения качества атмосферного воздуха в областном центре. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время своего выступления в Москве на экологическом форуме «Год экологии в России: задачи государства и бизнеса», который проводился под патронажем Российского союза промышленников и предпринимателей в рамках «Недели российского бизнеса».
«Инвестиции в завершение строительства в Челябинске метрополитена с точки зрения улучшения качества атмосферного воздуха могут оказаться даже более эффективными, чем мероприятия, проводимые промышленниками. Поэтому на федеральном уровне мы будем инициировать реализацию механизмов, направленных на ввод метро в эксплуатацию», — подчеркнул Борис Дубровский, выступая перед участниками форума, — передаёт слова губернатора Челябинской области его пресс-служба.
Вообще-то нам кажется, что всё-таки метро в Челябинске нужно строить в первую очередь для решения транспортных проблем, а решение экологических вопросов при пуске метрополитена — вопрос сопутствующий и побочный, однако задачи политической конъюнктуры по-видимому для губернатора важнее.
Нужно поставить галочку — и её ставят.
Уважаемый губернатор формулирует амбициозные задачи, грозится разрабатывать Стратегию развития региона до 2035 года, не реализовав предыдущую, до 2020 года, и на фоне «завала» более актуальных, ежедневных насущных проблем нормального функционирования мегаполиса (ЖКХ, тот же транспорт, уборка мусора) — задача построить метро, да ещё с формулировкой «для улучшение экологии» — кажется очередной маниловщиной, прожектёрством и нью-васюками.
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Комментарии
Друг Корецкий, были расчёты экспертов, что себестоимость поездки на метро составит 1000 рублей. При этом, как известно, первая линия ходит строго от проходной ЧТЗ до торгового центра. Ну кто поедет от ТЦ до проходной ЧТЗ? Метро в Челябинске - фейк и бугага. Вы же и сами прекрасно помните, как при Сумине объясняли причины простоя Лавата - не было закпулено расходных материалов. Когда я был маленьким, я смотрел челябинской тв, там обещали достроить метро ровно к 2000 году и запустить. Я тогда ещё подумал, что вот буду студентом, буду ездить на метро. Вообще челябинское метро - это повод для проверок и ревизий как минимум. И есть вопрос, можно ли назвать эти средства израсходованными целевым образом? При Давыдове метро предлагалось забетонировать, но на это требовалось 1 млрд рублей.
Друг мой Авель, полагаю, Ваше мнение не нуждается в моих комментариях.
лучше бы монорельс делали, уже давно бы полгорода опоясали зате бабки что в метро вбуханы
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