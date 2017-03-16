Срочно! В отношении Юревича возбудили уголовное дело о получении взятки!

16.03.2017 г., 20:15
«УралДейли.ру» следит за развитием событий!
Юревич уголовное дело

Четвертым следственным управлением (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области, — говорится на сайте Следственного комитета России.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, — сообщает пресс-служба СК РФ.

«УралДейли.ру» следит за развитием событий!

ИА «UralDaily.ru», фото из открытых источников

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Комментарии

Николай

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