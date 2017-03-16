Срочно! В отношении Юревича возбудили уголовное дело о получении взятки!

Четвертым следственным управлением (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области, — говорится на сайте Следственного комитета России.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, — сообщает пресс-служба СК РФ.
«УралДейли.ру» следит за развитием событий!
Теги:
- Юревич уголовное дело
- в отношении Юревича возбудили уголовное дело
- Юревич уголовка
- Михаил Юревич уголовное дело
- Юревич уголовное дело последние новости
- Михаил Юревич уголовное дело взятка последние новости
- Юревич взятка
- Юревич взята уголовное дело
- Юревич взятка Тесленко
- Юревич уголовное дело последние новости 16 марта 2017
- Михаил Юревич уголовное дело взятка 16 марта 2017 последние новости
- Юревич взятка 16 марта 2017
- Юревич взята уголовное дело 16 марта 2017
- Юревич взятка Тесленко 16 марта 2017
- Юревич уголовное дело Следственный комитет 16 марта 2017
- Юревич уголовное дело Следственный комитет взятка
- Юревич уголовное
Новости по теме:
- Есть повод выпить за уголовное дело главного макаронного Пахана Челябинской области Юревича Миши!
- Юревич не знает, как комментировать своё уголовное дело
- Юревич взял взятку у Тесленко и получил уголовное дело
- Юревича допросят в суде, но лишь тогда, когда он вернётся в Россию. То есть никогда
- Юревич «заболел» и скрывается в Израиле
- С «днём Москалюка» поздравил челябинских автомобилистов Юревич
- Юревич, выйди в кэш!
- ХК «Динамо» забрал 320 млн рублей у дольщиков «Гринфлайта» назад. Деньги с барского плеча подарил чужому клубу Юревич
- За два месяца до конца иммунитета Юревич заигрывает с пенсионерами
- По мнению Робби Уильямса, русские олигархи в Лондоне питаются гречкой «Увелка». Почему не макаронами «Макфа»?
Комментарии
Скоро Мише ложку с дырочкой выдадут в колонии.
Добавить комментарий