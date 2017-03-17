Подсудимый Сандаков требует провести в Челябинске митинг в поддержку «обиженного уголовкой» Юревича, устроив «майдан»

Никита Сандаков, сын-подросток подсудимого по целому букету статей УК РФ бывшего «политического» заместителя экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — Николая Сандакова, призывает через свою страницу в Фэйсбуке срочно организовать в Челябинск митинг в поддержку покровителя отца, который, судя о всему, оплачивает папеньке и адвокатов, и пиар.
В отношении Юревича возбудили уголовное дело по факту получения взятки от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко, вот видимо Миша Макаронный и дал знать из Израиля Коле Астраханскому: «долг платежом красен».
Находящемуся под домашним арестом Сандакову-старшему нельзя пользоваться Интернетом, и поэтому он «качает народ» через своего умненького сынишку.
Ведь ясно, что пишет папа, а не сын.
«Знакомые спрашивают будет ли митинг в поддержку Юревича. Многие хотят пойти. Мы бы тоже пошли», — пишет Никита, а на самом деле его папа Коля.
Вот этот пацанёнок генерирует такие своевременные мысли.
Но кое-кто почему-то не верит, что это Никита. «Коля, харэ морить», — комментирует в ФБ челябинский политтехнолог Саша Большаков.
Народ полон энтузиазма и готов выйти на улицы Челябинска «за Мишу» в футболках «Юревич-терминатор», несмотря на то, что погода далеко не летняя.
Но за наворованное бабло находящегося якобы «на лечении» в земле обетованной, а на самом деле фактически уже в политэмиграции Миши можно конечно хоть голым выйти на мартовский морозец.
Если денег будет переведено из Тель-Авива достаточно, то можно развернуть целый майдан в поддержку Юревича — с палатками на Кировке и походными кухнями с макаронами «Макфа» по-флотски. Потребовать свержения Дубровского, а то и Путина, и триумфального возращения Юревича в гауляйтеры Челябинской области.
Все шансы для того, чтобы Юревичу стать рукопожатным совестливым оппозиционером, белоленточно-болотным вождём и соратником Навального — имеются.
Интервью ВВС с разоблачением Кремля, и обращение в Европейский суд по правам человека — уже в активе, ну а организация антипутинского майдана в Челябинске и вовсе позволит стать Михаилу Юревичу на одну ступеньку пьедестала с тёзками Касьяновым и Ходорковским.
С таким послужным списком встретят в распростёртыми объятиями в Лондоне и ни за что не отдадут в лапы сатрапов из кровавой гэбни.
Спасибо тебе, отрок Никита, и Вам, папа Коля, водящий ручкой отпрыска, — спасибо.
От всей оппозиционной общественности, от всей Открытой России без Путина — рукопожимаем.
За нашу и вашу свободу, ТакЪ ПобедимЪ.
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Комментарии
Юревича - в президенты!!!Шендеровича - в премьер-министры!!! Предлагаю начать сбор подписей в поддержку, сбор денег на проведение избирательной кампании и объявить о старте президентской гонки! Только Юревич и Шендерович спасут Россию!
Лорд! И матрас!
Митинг из бывших заносчиков моркови и членов их семейств. если только. Там всех и повязать можно .Благоустроителей города..
Дождались, Андрей. А я не верил. Возбудили уголовку на Юревича
Ну вот, Вадим. Дождался-таки
Значить одно ясно. Посыл с самого верху дан и Сандаков сам сядет. По Цыбко думают, но с учетом материалов дела, видимо дело вернут прокуратуре, с перспективой новых эпизодов. Сейчас одно бы обрадовало население области привлечение депутатов ЗСО области. там некий Мякуш очень стал плохо и на него кучу материалов имеют и неясно почему он до сих пор не привлкается. Или он пашет на органы и вне , или исправно заносить.. Если клан Мякуша тронут,то там такие аферы и клубок дел попрет. Сам Мишаня готов был в свое время Мякуша сдать.. но не смог это сделать. В самом ЗСО на 20 человек давно зона плачет, те погрязли в криминале. А ведь им не стыдно, ждут сами, могли прийти и сдаться органам.. А мальчик видимо от папочки уроки.. Ну бабушки они ВЫЙДУТ. не зря МИШАНЯ их танцами, подарками одаривал.те придут и еще начнут ПУТИНУ петиции писать.
Корецкий-Славутина, какая позорная статья ! В одну кучу смешивать Юревича - путинского гауляйтера области - и противников путина, ежедневно рискующих получить, как Немцов, пулю в лоб за политическое оппонирование режиму путина. Детская статья.
Синицын, а мне кажется статья остроумной.
Противники Путина не беспатно, чай, стараются. У покойного Бориса Ефимовича наследство в 1 миллиард долларов США.
Да и вообще поураганил всласть - красивая жизнь, бабки, бабы... Вот теперь бабы Немцова не могут поделить его бабки - 1 миллиард долларов США.
Рисковал денег ради, знал, что есть профессиональный риск - ну что же поделать, жалко конечно человека, но знал на что шёл и не за бесплатно же.
http://www.chel.kp.ru/daily/26505/3374875/
Какой позор ! И не стыдно Вам повторять эту ложь. Кроме того из этого следует, что Вы признАёте, что Немцов был убит режимом, раз в ответ на реплику привОдите какие-то там сплетни о закопанных миллиардах, оставшиеся от Немцова, а не возражаете насчет главного - собственно факта убийства политика под носом у сотен видокамер Кремля, оказавшихся якобы неисправными... Настигнет Вас за это кара.
Синицын, а почему домик уточки и "Не Димон" - не ложь, а миллиард наследства Немцова - ложь? Только потому, что Вам так хочется?
Немцов не убит режимом, то бишь Путиным, его убили чеченцы. Сосвоевольничали, Путин этого не хотел конечно же, ведь это убийство у Кремля используют против него, Путину это убийство невыгодно было.
Ведь понятно же, что режим, как Вы его называете, гуманен и использует мягкие методы воздействия на оппозицию - где-то двушечку с условочкой, но чаще какой-нибудь игривый фильмец про матрас, Катю Муму или про кувыркание в постельке с пышнотелой соратницей по смежной демо-партии.
Хоум-видео категории ХХХ гораздо эффективней для уничтожения репутации, зачем кого-то убивать, да ещё у Кремля, да ещё накануне всероссийского оппозиционного митинга.
Неужели думаете, что про Немцова с его-то любвеобильностью проблема была фильмец состряпать.
Синицын, я Вам говорил сто раз, что вожди оппозиции - мудилы грешные и мелкие пакостники, не Че Гевары, идти за ними - себя не уважать.
Вот Навального - единственного не поймали. Говорят он проверяет каждый свой шаг, занимается сексом только со своей женой, да и то в полной темноте, и не водит машину сам - потому, что боится, что провокатор кинется под колёса.
Молодец, политик.
Мы обязательно поговорим об этом в очереди за гуманитарной помощью после краха путинского режима... Краткий ответ прост: Димон, пу и клика - они у власти, они расхищают в настоящее время общее достояние, а те кто им оппонируют - они не у власти, и если на что-то обедают или завтракают, то делают это не за счет средств налогоплательщиков.
Синицын, ну да, не за счет средств налогоплательщиков, а за счёт иностранных разведок, Вы полагаете, что это намного приличнее? То есть Родину продавать - пристойнее, чем воровать?
Позвольте, Синицын, измена Родины и расхищение бюджетных средств в особо крупных размерах - это одинаково тяжкие статьи УК РФ, но по мне так лучше вор, чем предатель.
Насколько знаю, Немцов не привлекался по УК РФ ни как вор, ни как предатель. И это в стране, где когда кто-то на свободе, то это не его заслуга, а чья-то недоработка. И не только Немцов, а большинство открытых оппонентов путинского режима
Синицын, ну это потому, что Путин любил Немцого как родного А Вы говорите - он убил.
И большинство своих критиков Путин любил как родных - даже не посадил
Путин даже позволил Немцову украсть миллиард долларов, а Вы говорите...
Медведев тоже не привлекался ни как вор, ни как предатель. Что не мешает Навальному обвинять его в воровстве.
И Путин не привлекался, что не мшает Вам писать его фамилию со строчной буквы.
Я впервые вижу так открыто в провластных СМИ - признание Корецкого, что режим шпионит и снимает интимную жизнь своих граждан и что Путин даёт красть миллиарды долларов. Очень смело, Андрей, я всё больше Вами восхищаюсь. До этого Вы признались, что при Путине страна находится под властью Госдепа... Вот тока мой ответ Синицыну удалили
Вадим, Вы опять пишете доносы, ну не хорошо это, не красиво.
Синицын, Вы что спорите? Я Корецкого уже сплошь и рядом разоблачил, в т.ч. его любовь к Америке, начиная с названия издания. Правда, он считает это доносами и даже мой вчерашний ответ Вам удалил. Но я с Корецким не согласен, разве любовь к Америке есть преступление?.Любовь к Америке не возбраняется. Поэтому пусть Корецкий и дальше любит. Ну, ничего плохого ведь нет? Кто-то любит матрасы, кто-то америку, кто-то анчоусы с хреном.
Не верю своим глазам: неужели удалил ? Включил цензуру ? Я его тоже за такое критиковал, когда заметил, что он не пускает оппонировать с ним читателей из Украины. А сам он их критикует там у них на сайтах, а высказаться у себя не дает.
Синицын, не удалил, а не стал выставлять комментарий Вадима. Он там настрочил на меня донос самый настоящий. Вот такой пособник путинских сатрапов
Версия понятна. Что ж, лучше перестраховаться наверное, удалить тогда. А Вадиму, наверно, в таких случаях надо эзоповым языком то же самое излагать... Но удаления из дискуссии той остроумной львовянки мне жаль, некрасиво, Вы то там, наверняка их костерите не стесняясь на украинских сайтах
Синицын, та львовянка начала оскорблять русских и Россию, ну как же это можно было стерпеть.
Вот Вы Путина критикуете - это допустимо в нашей прекрасной свободной стране , но надо отдать Вам должное - Вы хотя бы русских не оскорбляете.
Везде ещё фамилия Бобылевой фигурирует. Она любит скандалы. Частично она руку и приложила тоже к тому, что Юревич размещал скандальнын статьи о ФСБ, давал интервью ВВС. Потом вышел из "Единой России". Идиотизм полнейший. Ну да, год назад это всё было. Как раз весенними обострениями всей его команды попахивает. Обострения продолжаются. Другой вопрос. Он сам-то не понимал и не понимает, что всё что делается, делается против него? такое ощущение, что ребята работают по заказу против самого Юревича, но за деньги Юревича. Хотя, видимо, чтобы что-то понимать, нужны мозги. А там, видимо, их наличие, под вопросом.
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