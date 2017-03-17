Подсудимый Сандаков требует провести в Челябинске митинг в поддержку «обиженного уголовкой» Юревича, устроив «майдан»

Никита Сандаков, сын-подросток подсудимого по целому букету статей УК РФ бывшего «политического» заместителя экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — Николая Сандакова, призывает через свою страницу в Фэйсбуке срочно организовать в Челябинск митинг в поддержку покровителя отца, который, судя о всему, оплачивает папеньке и адвокатов, и пиар.

В отношении Юревича возбудили уголовное дело по факту получения взятки от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко, вот видимо Миша Макаронный и дал знать из Израиля Коле Астраханскому: «долг платежом красен».

Находящемуся под домашним арестом Сандакову-старшему нельзя пользоваться Интернетом, и поэтому он «качает народ» через своего умненького сынишку.

Ведь ясно, что пишет папа, а не сын.

«Знакомые спрашивают будет ли митинг в поддержку Юревича. Многие хотят пойти. Мы бы тоже пошли», — пишет Никита, а на самом деле его папа Коля.

Вот этот пацанёнок генерирует такие своевременные мысли.

Но кое-кто почему-то не верит, что это Никита. «Коля, харэ морить», — комментирует в ФБ челябинский политтехнолог Саша Большаков.

Народ полон энтузиазма и готов выйти на улицы Челябинска «за Мишу» в футболках «Юревич-терминатор», несмотря на то, что погода далеко не летняя.

Но за наворованное бабло находящегося якобы «на лечении» в земле обетованной, а на самом деле фактически уже в политэмиграции Миши можно конечно хоть голым выйти на мартовский морозец.

Если денег будет переведено из Тель-Авива достаточно, то можно развернуть целый майдан в поддержку Юревича — с палатками на Кировке и походными кухнями с макаронами «Макфа» по-флотски. Потребовать свержения Дубровского, а то и Путина, и триумфального возращения Юревича в гауляйтеры Челябинской области.

Все шансы для того, чтобы Юревичу стать рукопожатным совестливым оппозиционером, белоленточно-болотным вождём и соратником Навального — имеются.

Интервью ВВС с разоблачением Кремля, и обращение в Европейский суд по правам человека — уже в активе, ну а организация антипутинского майдана в Челябинске и вовсе позволит стать Михаилу Юревичу на одну ступеньку пьедестала с тёзками Касьяновым и Ходорковским.

С таким послужным списком встретят в распростёртыми объятиями в Лондоне и ни за что не отдадут в лапы сатрапов из кровавой гэбни.

Спасибо тебе, отрок Никита, и Вам, папа Коля, водящий ручкой отпрыска, — спасибо.

От всей оппозиционной общественности, от всей Открытой России без Путина — рукопожимаем.

За нашу и вашу свободу, ТакЪ ПобедимЪ.